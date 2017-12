Local

Erick A. Juarez

2017-12-19

-Atropelló y mató a Pedro Portillo cerca de Tepoztlán; viuda denuncia amenazas y presiones para aceptar 500 mil pesos y otorgar el perdón

-Daniel Adán Rodríguez pagó una fianza de 300 mil pesos, fijada por un Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado

Deudos de Pedro Portillo, quien perdiera la vida tras ser atropellado por el juez de control adscrito a los Juzgados del Tercer Distrito Judicial, Daniel Adán Rodríguez Apac, exigieron justicia debido a que el impartidor de justicia pagó una fianza de 300 mil pesos a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que la mañana de ayer fue puesto en libertad.

En este sentido Maykeler Viazcan López, esposa de Pedro Portillo, aseguró que durante el pasado fin de semana ha sido víctima de presiones y amenazas por parte de los jueces del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial, quienes le exigían a que aceptara 500 mil pesos como reparación de daño, así como otorgara el perdón para el impartidor de justicia quien conducía en estado de ebriedad.

En ese sentido, detalló que su esposo de 40 años de edad y de oficio ingeniero en sistemas computacionales, iba rumbo a su trabajo, sin embargo, el juez Daniel Rodríguez Apac, invadió el carril y posteriormente lo arrolló y mató, para después darse a la fuga y sea retenido metros más adelante por elementos de la policía vial del municipio de Tepoztlán, hechos ocurridos sobre la autopista La Pera-Cuautla en el kilómetro 11.

Viazcan López dijo que no le otorgará el “perdón” al juez de control, Daniel Adán Rodríguez Apac, debido a que el funcionario judicial saldrá, volverá a tomar y a realizará lo mismo, además de que argumentó que éste dejó huérfana de su padre a una menor de cinco años de edad.

“Me amenazaron los jueces del primer distrito judicial, me decían que tenía que quitar eso, que tengo que darle la libertad al señor, cuando él sabe lo que hizo; cómo le voy a explicar a mi hija de cinco años de edad, que un borracho mató a su padre; él iba a su trabajo y el juez invadió el carril, dejó a mí hija sola, cómo le voy a explicar que su padre murió, y lo dejan libre (…) La verdad no estoy dispuesta a otorgarle el perdón, porque va a volver a salir, va a volver a tomar y va a volver a hacer lo mismo que hizo”, declaró.

Explicó que Pedro Portillo, de 42 años de edad, era vecino de la colonia La Mojonera, del municipio de Cuernavaca, por lo que comentó que “El juez me ofreció 500 mil pesos por la muerte de mi esposo, yo quisiera ofrecerle a él lo mismo, que me deje a hacer lo mismo con alguien de sus familiares a ver si le va a parecer, porque a su familia le duele y a mí me duele mi hija, a quien dejaron sin padre”, dijo.

La viuda de Pedro Portillo exigió justicia al Fiscal General, Javier Pérez Durón y al gobernador Graco Ramírez Abreu por la muerte de su esposo, debido a que desconoce las influencias que tiene el funcionario del Poder Judicial, debido a que solventó alrededor de 300 mil pesos para que un agente del Ministerio Público de la FGE, lo dejará en libertad.

Por su parte, el abogado de la Familia Portillo López, José Emilio Castillo Márquez descalificó ese tráfico de influencias que utiliza el impartidor de justicia, para obtener su libertad tras el pago de una fianza aproximada a 300 mil pesos, debido a que desde su captura, agredió e insultó a los elementos de tránsito.

“Desde que estuvo en la Fiscalía todo fue tráfico de influencias, lo dejaron en libertad, es algo histórico porque con nadie lo hacen, esa facultad, sólo es del juez de control y juicios orales, el MP, no está facultado para eso, vemos que aquí lo que pasó es que participaron altos funcionarios de la Fiscalía para su liberación”, declaró.

El jurista, Emilio Márquez comentó que una de las medidas de presión que han ejercido los jueces en contra de la familia de Pedro Portillo, ha sido el cobro de 500 mil pesos, debido a que en dos años, Rodríguez Apac, se podría jubilar como impartidor de justicia.

Cabe mencionar que Daniel Adán Rodríguez Apac es juez de control y juicios orales adscrito a los Juzgados del Tercer Distrito con sede en Cuautla, además de que el año pasado, creó y preside la Asociación de Jueces Orales en el estado de Morelos.