2017-12-19

-Antorcha Campesina sigue en pie de lucha y no existe ningún acuerdo con la alcaldesa: Ocampo





Totolapan, Mor.- Una suspensión provisional sobre las obras de construcción del mercado lograron integrantes de Antorcha Campesina y del Comité de “Los Túneles”, luego de la investigación realizada por el Instituto Nacional de Geofísica dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En conferencia de prensa realizada ayer, Miguel Ocampo Lara del Seccional Cuautla de Antorcha Campesina, con el amparo en mano, informó que las obras de construcción del mercado municipal tienen que pararse.

Señaló que Antorcha Campesina sigue en “pie de lucha”, y que no existe ningún acuerdo con la alcaldesa María de Jesús Vital, por el contrario han solicitado que se continúen las obras de la explanada de la comunidad de La Purísima y el camino de saca del Barrio de San Marcos, que fueron gestionadas por los diputados federales de la organización.

Francisco Catalán, integrante de la agrupación y además del Comité de “Los Túneles” manifestó que el amparo fue tramitado luego de que se dio a conocer el resultado de parte del Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM. A partir del pasado 14 de diciembre se les otorgó el amparo que suspende la realización de los trabajos de la obra del mercado municipal.

Destacó que el documento que tienen “demuestra que nuestra lucha no es en vano, por el contrario estamos demostrando que tenemos la razón y, que nosotros no buscamos tener enfrentamientos, nuestro movimiento es en paz”. Mencionó que no dejaran de luchar hasta que se les haga caso, de lo contrario “tomaremos medidas para que las autoridades estatales y municipales vean que nosotros tenemos la razón”.

Detalló que existen amenazas en su contra de parte, al parecer del Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, ya que uno de sus hijos, de Francisco Catalán, trabaja en el CES y “apenas se enteraron de que obtuvimos el amparo provisional, de inmediato lo bajaron de la patrulla que tenía a su cargo y también que me dijera que dejara el movimiento si no lo darían de baja”.

Con estas acciones, los Antorchistas sostuvieron que no se dejarán amedrentar y por el contrario buscarán que se les dé la razón “no estamos luchando por nada, queremos que se vean los documentos que existen y, que se hagan los estudios correspondientes para que se vea que hay vestigios prehispánicos en el lugar donde se construye el mercado”.