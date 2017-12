Opinión - Morena y sus aliados electorales

Opinión

2017-12-19

Mucho tiempo se la pasó Andrés Manuel López Obrador diciendo en sus permanentes recorridos de información y diálogo con militantes y simpatizantes de las causas que abandera, que Morena iría solo a la contienda electoral del 2018 y hoy resulta que no es así, sino que va en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). El primero se le unió en la campaña del estado de México apoyando a la maestra Delfina Gómez Álvarez y el segundo, después de negociar condiciones con la dirigencia nacional de Morena, la semana pasada. Dirigentes del PT nada ingenuos a tiempo previeron el riego de ir solos a la contienda política por lo cual ofrecieron su magra fuerza electoral a Morena, partido que consideró conveniente la alianza. En términos de doctrina ideológica, el PT simula ser partido de izquierda y en ese tenor vende su imagen.

En torno al anuncio de la dirigencia nacional de Morena en cuanto a la decisión de incorporar al PES en su lucha por el Proyecto Alternativo de Nación de inmediato hubo opiniones a favor y en contra de tal determinación habida cuenta que a la mencionada organización, a la que se atribuye padrinazgo político a M.A. Osorio Chong, se le considera una fuerza política de derecha, y con una precaria presencia electoral en el país. La decisión de Morena ha sido equivocada, dicen militantes y seguidores y más que beneficiarse política y electoralmente el partido de AMLO, pierde simpatías y credibilidad.

Otros sectores dentro y fuera de Morena opinan que la lucha por la transformación del país requiere la participación de una gran mayoría de mexicanos sin importar tengan o no partido, sin distingos religiosos, de clases medias y pobres, de jóvenes, de mujeres y hombres con una conciencia clara de que el país está en quiebra y de que es necesario y urgente el cambio, so pena de esperar las mayorías la completa bancarrota económica, socia, moral, política y rumbo a un caos generalizado. Sin embargo, el debate ahí está, no sin desgarraduras de vestiduras de muchos, y por supuesto los enemigos de Morena y de su precandidato presidencial se están dando vuelo en sus críticas, descalificaciones, sin faltar desvirtuar realidades e inventar calumnias.

La recién nombrada responsable dirigente de Morena Yeidckol Polevnsky y el mismo AMLO han salido al frente de las críticas y condenas en medios, y en redes sociales generadas por la alianza con el PES, diciendo que los principios, ideales y proyecto de cambio en todos los órdenes de la vida nacional no están a discusión, ni las libertades, ni derechos de los mexicanos, defendiendo la estrategia de unir a las mayorías, de incluir a todos, de conformar una fuerza ciudadana manifestada en las urnas capaz de detener cualquier intento de fraude, es decir, de desvirtuar la auténtica voluntad de las mayorías en pos de rescatar al país, de arrebatárselo de las manos a quienes lo han llevado de la peor crisis, económica, social, de malestar, de inseguridad, de violencia, pérdida de derechos, que se recuerde se haya vivido en las últimas décadas.

En Morelos los militantes y quienes simpatizan con Morena no son ajenos a las opiniones en pro y en contra de que el PES y de que el mismo PT tengan reparto desproporcionado del pastel de candidaturas, cuando, se dice, su fuerza electoral es muy inferior a la de Morena; y lo que más despierta polémica es el hecho de que ya no es el senador Rabindranath Salazar el seguro candidato a la gubernatura por Morena, sino que tal posición se la tiene que rifar con Cuauhtémoc Blanco, carta fuerte de los “peses”, corriéndose la especie de que, esa fue la condición impuesta a Morena: de que el ex futbolista y actual alcalde de Cuernavaca compitiera con el senador por la candidatura a la gubernatura morelense, y al parecer no quedó de otra.

Sea sí o no, lo cierto es que la alianza PES-Morena ha causado revuelo y con más dureza en el ánimo de las bases de Morena en este estado, causando desconcierto, dudas e inconformidad, en vista de la importancia del cargo de Gobernador que estará en juego y que algunos abrigaban las posibilidades de quedara en un militante del partido, no obstante, con la decisión tomada por la dirigencia nacional, hoy esa posibilidad, no se pierde, pero se aleja.

De lo que si presumen y tienen confianza los dirigentes y destacados cuadros de Morena es que AMLO ganará la presidencia, y en Morelos, su candidato, la gubernatura, una vez esto, la lucha, dicen, no se detendrá en el afán de hacer realidades lo que hoy en la palabra se promete.

