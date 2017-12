Casos y Cosas de Morelos - El IEBEM, ¿con síndrome de Hubris?

Opinión

| Sergio Dorado

2017-12-19

Esta mañana, estimado y único lector, lo invito a convertirse en psicólogo sin necesidad de estudiar en la UAEM con connotados decanos en materia mental, tales como René Santoveña Arredondo o Fernando Bilbao Marcos. Desde luego que con este curso no obtendrá usted título académico alguno, pues es éste solamente un estudio radiante y absolutamente empírico, pero aseguramos, por otra parte, se sentirá usted satisfecho al darse cuenta que incluso sin documento superará usted los estándares de psicología política morelense. ¡Y esto es promesa garantizada de nuestro servicio!

Siento informarle, por lo demás, otro inconveniente, pues siendo éste un curso intensivo, enfocaremos el programa de estudio a un solo tema, aunque el enfoque demerite admirablemente el diseño curricular superior y los expertos doctorados mencionados tengan oportunidad de destazar este escrito con hacha y discernimiento científico fascinante. Santoveña y Bilbao, de contado, como dice un compadre de Chalchihuites, conocen el tema profunda y de cabo a rabo, y qué más amenaza para mi escasa ciencia que los sinodales de marras.

Usted sabe que las enfermedades pueden darse en cualquier ámbito donde conviven seres vivos. Tengo, por ejemplo, un aguacate que se me va palideciendo sin que mi rústico conocimiento herbario pueda hacer nada contra el mal, con unas hojas que se van poniendo débiles y amarillentas que haga de cuenta usted tuvieran hepatitis. También hay las enfermedades típicas que aquejan a los humanos, desde otra perspectivagenética, aclaro. La diabetes, por ejemplo, que es la segunda causa de muerte humana en México y Morelos, justo por debajo del sicariato eficaz moderno. Pero bueno, todavía es lugar prominente, ¿no es eso? Y si se clava uno todavía más en lo específico de la patología, se descubrenenfermedades del hígado, corazón, colon, próstata y anexas.

Pero también hay enfermedades del alma, si es que se quiere ver el tema desde una esquina romántica, lo cual poco conviene en este momento, que más bien se presta para la ciencia aplicada y el cálculo diferencial integral. Entonces, en vez de poesía, aquí nos referiremos al alma como “cerebro enfermo de poder” (curable más fácilmente que el cáncer de mama, que es lo bueno). Desde luego que la patología mental es materia amplísima y aquí no cabría más que un intento de ubicación científica, pero con la promesa de ampliar su longitud a medida que el proceder de los ejemplares avance.

El Síndrome de Hubris tiene su origen en el teatro griego pero trasciende los siglos desde el IV al XXI con su sapiencia,hasta llegar incólume a fines del año 2017 frente a nuestra narizota; aunque eso sí, con un ápice de desquiciamientomayor, según muestran no pocos ejemplares distinguidos en el majestuoso ámbito político local.En primer término, los expertos en la materia encuentran en el síndrome de Hubris –conocido también como enfermedad del ego-, “una propensión narcisista a ver su mundo como un escenario donde ejercitar su poder y buscar la gloria”. El síndrome de Hubris, sin embargo, tiene muchas características que en este espacio se vuelven imposibles de tratar, pero otra importante de ellas es que los pacientes muestran “una excesiva confianza en su propio juicio y un desprecio por los consejos o las críticas de los demás”.

Hace unos días intenté negociar una entrevista con el Director del Instituto de la Educación Básica de Estado de Morelos (IEBEM), a quien contacté por teléfono y de aparente buen modo me informó checaría su agenda. “Llámame en la nochecita”, me dijo. “Sí, claro, Sergio, con gusto” –me había dicho antes. Pensé en el hecho de que conocernos desde hacía años había facilitado mi misión de gestor periodístico, ya ve usted que se dice que más valen las relaciones públicas que la inteligencia. Perdí la cuenta de las veces que llamé esa noche y la mañana siguiente... Nunca volvió a contestar, lo que me puso a rememorar aquellos años en que coincidimos con trabajo, ahí en aquello que fue el Consejo Estatal Técnico de la Educación.

Desde luego que existe la posibilidad de culpar a la tecnología; no sé, una pila descargada o una bobada así de oportuna. Lo que deduzco yo, por mi parte, es que la primera llamada la contestó por equivocación. Luego bloqueó nuestra historia común en el CETE de un pinchazo. Quiero pensar en lo perverso de la tecnología, sin embargo, y por ello hago uso de este medio de comunicación para acordar la entrevista en su agenda de servidor público, esto con el fin de informar a la sociedad de los avances en logro académico de la educación básica.

También sobre la aplicación y eficaciadel Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación de lengua inglesa. Todo esto porque el Estado gasta montos millonarios en este rubro y los niños apenas si logran balbucir “goodmorning” con “rr” arrastrada. Le solicito otra vez su venia, Señor Servidor Público. ¿O hágame saber el procedimiento para encontrarlo?