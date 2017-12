Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-12-19

1.- Los entrenadores pieza clave

2.- Corachivas

3.- UAEM

4.- Educación física

1.- El Galeana, cuando ascendió, no fue cuestión de casualidad, y aunque los jugadores se conjuntaron de manera excelente y tenían calidad, la clave fue los entrenadores, Manuel Vidrio fue el inicio y el que detonó todo fue Enrique López Zarza, no sólo porque se hizo del campeonato, no sólo porque conservó a la escuadra en la liga de ascenso, sino porque sacó el mejor de los partidos a sus jugadores, con todo y que los sueldos eran bajos y no siempre en forma oportuna, porque Alejandro Villarreal no tuvo ni tiene dinero, y dejó las deudas que tuvo que paliarlas con la venta del equipo y que, tengo entendido, no le pagan en su totalidad, y, con todo, ilusionó a los aficionados porque alcanzó el ascenso por la vía deportiva, al vencer, en el torneo de clausura al Unión de Curtidores y para llegar a la liga de ascenso se derrotó a Murciélagos Guamúchil, organización que ahora tiene la franquicia referida, y no sólo rivalizó con el equipo de Graco Ramírez, el que se hizo llamar Zacatepec y que el gobernador lo presentó como el gran logro, comprando la franquicia de los freseros del Irapuato en unos 27 millones de pesos, cuando no costaba ni 18, pues estaba en el serio peligro de descender, lo que, al final, se dio, y no fue el Galeana, pese a que el gobernador y la titular del Instituto del deporte se lanzaron contra este conjunto, exigiendo las perlas de la virgen, mientras que a los verdes les dieron todo en bandeja de plata y gastos mínimos.

a.- Alejandro Villarreal le apostó a entrenadores eficientes con el Galeana y le dio resultado

b.- Enrique López Zarza fue presentado en Xochitepec y se advertía su trato y capacidad.

c.- Con él se llegó a la final y se ganó al Unión de Curtidores en casa, en penales, después de que Galeana ganó de visita y en casa perdió; se igualó el global; Monzonis anotó el final.

d.- Contra Murciélagos fue sencillo; el campeón de la apertura estaba rendido desde antes.

e.- En la liga de ascenso se conservó la plantilla; no había dinero, apenas un millón de dólares por torneo; Graco presionó para que no llegaran recursos y Jacqueline Guerra con el estadio, haciendo eventos para fastidiar al equipo que hasta tuvo que cambiar de horario.

f.- Con todo, el que se fue a la segunda fue el que se hizo llamar Zacatepec por cuestiones de entrenadores; Guillermo Huerta fatal y Adrián Martínez se embriagó con cuatro triunfos, pero ante el Galeana se perdió 3-1 y desde ahí hasta el despeñadero. Cosa de entrenadores.

g.- López Zarza supo explotar a jóvenes de talento; Landín venía del retiro, y lo convenció de hacer el trabajo y su labor fue clave para el triunfo ante Zacatepec y los otros éxitos.

h.- Óscar David Sánchez habló con él muchas veces; siempre me dijo: “este joven es otro, es diferente; tiene calidad para estar en la primera división. Antes Miguel Herrera que jugó en Cuautla y ahora en el Porto de Portugal, ya había alabado al chamaco con Rodolfo Mejía

i.- Ahora López Zarza está con el Tepatitlán y lo hizo campeón del apertura, y se coloca cerca del ascenso, con medio boleto; va por su segundo ascenso: Galeana y Tepatitlán.

j.- Írving Rubirosa es otro caso de éxito, siendo entrenador; con Pioneros de Cancún y ahora con Alebrijes de Oaxaca en segunda premier y en la .liga de ascenso.

2.- Cortachivas 6-0 a los Arroceros de la segunda de talentos; y cayó 2-0 con los Lobos Buap, candidato a descender a la liga de ascenso.

3.- Jorge Juárez Cuevas, definitivamente, deja la dirección de deportes de la Universidad; Álvaro Reyna será el responsable del área. El reto es fuerte espero que responda a la confianza que en él depositó el arquitecto y Mario Cortés.

4.- En la educación física, envueltos en la burocracia para contratar a los maestros, varias escuelas no tienen este servicio. Ramón Ortiz, en su calidad de director de educación primaria y a cuyo cargo está la educación física, no mueve un dedo.