2017-12-19

Se juntan dos situaciones en la Región que impactan de manera distinta a sus pobladores, en especial a las mayorías de ellos. Por un lado están las celebraciones de fin de año, en que se confunden la alegría de las fiestas paganas que reúnen familias y amigos –incluso quienes no se vieron en el resto del año- y en cuanto a amigos porque estos aprovechan la ocasión para departir y “arreglar el mundo y sus alrededores”, en torno a viandas preparadas según las costumbres culinarias de cada país o región, generalmente influenciadas por la alimentación ancestral, que nuestros pueblos originarios mantienen viva y actuante, basada en productos nativos.

Por otro lado las conmemoraciones religiosas que llevan a cabo sus ritos, acomodados a las creencias y costumbres de cada forma de las religiones cristianas, con reuniones multitudinarias que surgieron y se van adecuando a los tiempos en que ocurren para su mayor comprensión e interpretación. Al menos estos días sirven para que “olvidemos” la pobreza o miseria en que nos mantiene el sistema.

En el terreno laboral, en tanto la mayoría de la población latinoamericana y caribeña recibe un raquítico aguinaldo, frente a sus necesidades personales y familiares; los altos funcionarios de todos nuestros países recibirán jugosos aguinaldos para pasar unas navidades y año nuevo en pleno reposo, aderezado con las mejores viandas y en su caso licores, como corresponde a quien tiene los recursos para hacerlo.

Resaltan las gratificaciones a los funcionarios de los organismos electorales, que en el caso mexicano, pueden pasar del medio millón de pesos –aproximadamente unos 25 000 Dls.- para que estén preparados el año entrante y asuman su tarea de sacar adelante los procesos electorales en puerta, de la mejor manera posible.

Por otro, los procesos electorales en diversos países, que enfrentan una situación similar, se reunieron (14-15-agosto-2017) en la Conferencia acerca de la Integridad Electoral en América Latina, convocada por la Fundación Kofi Annan, compartiendo experiencias, retos y las buenas prácticas existentes, buscando fortalecer y trabajar en la integridad electoral de la Región, apoyando la democracia mediante elecciones pacíficas, con integridad y preparando transiciones tersas en América Latina y el Caribe.

Allí, titulares y representantes de los Instituto Nacionales Electorales junto a actores políticos nacionales, regionales y globales, con diferentes afiliaciones políticas y posiciones ideológicas, realizaron un diálogo regional sobre integridad electoral. Integraron los trabajos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Paraguay. En seis mesas de trabajo se discutieron los temas: concepto de integridad electoral, perspectiva de género en los procesos electorales; dinero y política; prevención y control de la violencia relacionada con elecciones; acceso a la justicia; medios de comunicación, y amenazas a la integridad electoral.

A partir de dicha discusión se elaboró un informe que presenta la situación de la democracia y la integridad electoral en la región latinoamericana y caribeña; ofreciendo formar una red de profesionales, actores políticos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, que se aboquen a mantener contacto y análisis de las situaciones que se presenten, a fin de coadyuvar a fortalecer la democracia, a partir de los procesos electorales. Ver: http://www.20minutos.com.mx/noticia/254889/0/paises-abordaran-en-conferencia-integridad-electoral-en-america-latina/#xtor=AD-1&xts=513356

Aún no es público tal Informe, pero al clausurar los trabajos de la Conferencia Integridad Electoral en América Latina, convocada por la Fundación Kofi Annan, Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa Rica, afirmó que “si hay algo que puede detener el desmantelamiento de la democracia en la región es la integridad electoral”. Señaló que los problemas estructurales de los países de América Latina, como la pobreza, la corrupción y la falta de transparencia, constituyen diversas amenazas a sus sistemas democráticos.

La Ex Presidenta Chinchilla advirtió sobre la exigencia de robustecer la cultura política de las sociedades latinoamericanas, ante la inconsistencia que vive la democracia en nuestra Región. Señaló que: “La consolidación de la democracia no será posible si no fortalecemos la cultura democrática y política de nuestros pueblos”. Concluyó que gracias al diálogo realizado, así como al examen de sus conclusiones, se cumplirá con al fortalecimiento de los sistemas democráticos en la Región.

Por su lado, el Director Ejecutivo de la Fundación Kofi Annan, Alan Doss, recalcó que la Región demanda instituciones electorales fuertes, y que transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades electorales es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. “Esta conferencia –dijo- no marca el fin de nuestro compromiso con la Integridad Electoral. La Fundación Kofi Annan espera “publicar un informe sobre las principales conclusiones” de esta conferencia para cooperar a la integridad electoral en el continente”. Es relevante que en la mesa: Construyendo instituciones resilientes y voluntad política ante las amenazas a la integridad electoral.

