Justicia

| Pancho Rendón

2017-12-18

Las consecuencias de los grupos especiales de la CES

Los llamados Operativos Mixtos, a través de los cuales se busca disuadir la delincuencia común u organizada, no es nada nuevo, sólo que la diferencia la marcan los altos mandos de las corporaciones policiacas.

Basta recordar al comandante Enrique Flores Reyna, quien en su época de oro, como director de la Policía Preventiva Estatal y después como Coordinador Operativo de Seguridad Pública en la entidad, encabezó operativos y estuvo al frente de algunos de los puntos de revisión que se llegaron a implementar en todo el estado durante doce años sin que hubiese tenido problema alguno como los que hoy en día tiene la Comisión Estatal de Seguridad Pública, sobre todo con el caso de la masacre de Temixco que piensan que ya quedó en el olvido o bien lo que ellos llaman “un caso archivado”.

Hay que recordar que Flores Reyna a pesar de sus carencias, técnicas, capacitación y hasta armamento sofisticado, logró dar “golpes” a los criminales y detener y poner tras las rejas a los verdaderos delincuentes sin necesidad de inventar delitos o fabricar hampones como hoy en día se da frecuentemente; ya que fueron puestos fuera de circulación los más mencionados de esa época.

Sin embargo, con la llegada de los gobierno panista y, en consecuencia la designación de “policías” que nada traían como carrera policial (como el súper policía que de activista en la frontera norte del país paso hacer un alto mando policial), han estado al frente y con cada ocurrencia diseñaron grupos especiales de todo tipo, hierbas y olores, sólo para dar “cantonazos” detener a diestra y siniestra, y robar lo que a su paso se encuentran.

Por cierto Cesáreo Carvajal Guajardo, a su llegada como Secretario de Seguridad Pública, ordenó la desintegración del Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), creado por su compadre Flores Reyna y que dirigía el comanche Pancho Hernández (Pancho Pantera), y a partir de entonces Cesáreo puso en marcha el grupo de elite llamado GOES (Grupo de Operaciones Especiales), mismo que perduró durante la gestión del primer gobierno panista y que siguió vigente con el entonces y, tan mencionado, “protector” Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien en muchas de las ocasiones se hizo de la vista gorda y solapaba los constantes abusos robos y cantonazos que daban los Goes, pero de lo que sí se encargó fue de dar el paso al trasiego de la droga que cruzaba por la capital del estado de Morelos con dirección al Distrito Federal, y en otras ocasiones salía por Los Reyes, Estado de México, municipio que colinda con la región oriente de la entidad, trasiego que era de todos conocidos, pues cuantas veces no transitaba por ahí la caravana de judiciales a bordo de las patrullas de la PGJ, con el cargamento, por órdenes del otrora comandante de la judicial José Agustín Montiel. Quienes estuvieron involucrados con el extinto “GOES”, actuaban encapuchados y utilizaron las llamadas “madrinas” para dar los típicos cantonazos, regentear las “tiendas” donde tiraban droga, detenían a su antojo y, en ocasiones hasta llegaron al homicidio, secuestro y levantón, esto como escarmiento para quienes se negaron a entrarle al aro; ahora con el llamado grupo de élite “Unidad Táctica Aérea” de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Estatal, bajo la tutela de Alberto Capella Ibarra, quien puso en marcha dicho grupo y designó como mandamás a Lauro Quiroz, conocido en el argot policiaco como “El Aquiles”, y quien desde la masacre de la colonia Rubén Jaramillo, municipio de Temixco, el pasado 30 de noviembre, el propio comisionado ordenó un “abanico” de seguridad de 10 elementos, por aquello de la venganza que le han cantado, los supuestos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, por la múltiple ejecución de las cuatro mujeres, el adolescente y bebé, razón por la que el “miedo no anda en burro” y ya siente que lo enfrían, de ahí que su patrón le haya designado un cuerpo de escoltas, aunque por las noches y entrada la madrugada, encapuchados todos ellos, hagan de las suyas en los municipios del estado, dando cantonazos, levantones y hasta muy probablemente ejecuciones de quienes son rivales del cartel de Tijuana, pues hasta donde se sabe se busca que este grupo criminal se haga cargo de la plaza, con la anuencia del alto comisionado de seguridad pública. De igual manera culpan a su grupo de “élite” del secuestro del empresario con capacidades diferentes, dueño del negocio dedicado al comercio de rines y neumáticos, denominado “Yokohama” de Boulevard Cuauhnáhuac, donde al momento del “levantón” mataron a su trabajador, de nombre José Miguel de 23 años de edad. Así mismo se le relaciona con la matadera que hicieron, en el supuesto retén instalado en Zacatepec, donde dos hombres fueron asesinados a sangre fría, y que hoy sus familiares exigen justicia al fiscal Javier Pérez Durón y a las autoridades correspondientes. Los hechos que han sido del conocimiento de la opinión público solo buscan distraer la atención para que a los morelenses se les olvide el Caso Temixco, y así poder librar del caso a quienes cometieron en flagrancia y con premeditación el asesinato de las seis personas. En tanto que los iban al frente del operativo están durmiendo en Torre Morelos para que no haya venganza en su contra, aunque se les olvida, que tarde o temprano llega la venganza. La guerra entre los cárteles de la droga, está en su máxima expresión y muy seguramente falta por ver cómo logra entrar el Cartel de Tijuana, en Morelos, para desbancar aquellos que surgieron con el entonces Jefe de Jefes, Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”; quien por cierto el este sábado cumplió ocho años de que fue abatido por elementos de la Marina Armada de México en su departamento lujo del complejo habitacional Altitud de esta ciudad y a partir de entonces se soltó la violencia y hasta el momento no ha habido nadie que la frena prueba de ello es que a 14 días de que concluya el presente 2017, se han registrado un total de 445 personas que fueron ejecutadas por el crimen organizado; obviamente incluyendo las víctimas inocentes que mataron las balas de los efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.