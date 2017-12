En la red - Comenzó la cuenta regresiva 1, 2 ,3...

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-12-18

Va la cuenta regresiva, 1,2,3, esa fue la última pifia del gobernador de Morelos Graco Ramírez, cuando acudió al encendido del árbol navideño en Cuernavaca en medio de una rechifla. El conteo regresivo fue en sentido contrario y contó para adelante, acaso el inconsciente le traicionó y se manifestó en la negativa mental que tiene de aceptar que en efecto la cuenta regresiva ya comenzó y que esa etapa de debilidad política y personal ya se siente cada vez con más fuerza.

Morelos es el estado con el peor desempeño nacional en materia de corrupción, según el índice TAI (Transparencia, Corrupción y lucha vs la Impunidad) que presentaron apenas la semana pasada las organizaciones Transparencia Mexicana e Impunidad Cero, los resultados llegaron justo a tiempo y solo para confirmar que no se tratan de “pinches mentiras” como alguna vez se refirió el gobernador a las versiones que lo relacionaban con un acto ilegal en el financiamiento de un negocio privado (Las Mañanitas) con dinero público. Las cifras son demoledoras y se han venido consolidando en 5 años.

El de Graco Ramírez no es un gobierno que dejará un legado, su paso por Morelos podrá ser leído en un epitafio relativamente breve: Fue el peor gobierno de la historia reciente, el más corrupto, con expresiones infames de nepotismo y un enriquecimiento personal y familiar de escándalo.

En el gobierno y en el PRD, saben que los morelenses hemos tomado conciencia por obligación, dignidad o necesidad del terreno infértil en el que convirtieron casi cada actividad en el estado, por eso han vuelto a sacar sus disfraces de buenas personas, y las máscaras sonrientes, para salir a las calles a tocarse el corazón, abrazar a los viejitos y a las mujeres pobres, a prometer dinero fácil a los jóvenes y una continuidad de desgracia que solo ellos piensan que debemos aceptar.

Con la confirmación de la candidatura de Rodrigo Gayosso Cepeda a la gubernatura del estado, el más puro de los representantes de la corrupción familiar y el nepotismo del clan Ramírez Cepeda, aceleró la cuenta regresiva. Aun cuando la confirmación de la coalición México al Frente (PAN-PRD-MC) en Morelos está en espera de la definición-imposición, no hace falta saber que los panistas están a la espera de las definiciones en el PRI y en MORENA para ofrecer sus valiosos votos a cualquier otra causa, menos a los intereses abiertos de continuidad del gobernador a través de su hijastro o la ruta independiente en la persona del ex sacerdote Antonio Sandoval, que arrancó campaña con un enorme letrero en la espalda de “Hecho por Graco”.

La cuenta regresiva inició también para los electores, relegados a su tradicional postura de espectadores del festival de repartición de candidaturas y transferencias de desechos políticos y tránsfugas, que terminarán por ser las únicas opciones para elegir en 1 de julio de 2018.

Así por ejemplo en MORENA, como ya lo habíamos venido anticipando, se han confirmado una a una las peores noticias de imposición desde el polémico “dedito” de Andrés Manuel López Obrador. Rabindranath Salazar Solorio parecía hace solo 3 meses un candidato a la gubernatura en solitario, con problemas de conexión con la gente por su ausencia de 5 años en Morelos y por su inexplicable silencio ante los atropellos de Graco Ramírez, pero con la posibilidad de crecer y capitalizar la ola que se espera levante López Obrador para remolcar hasta las ostras.

Pero en los últimos 10 días todo el mapa cambió, la polémica alianza nacional con el Partido Encuentro Social, tuvo como ingrediente central de negociación que, en Morelos, Cuauhtémoc Blanco el más reciente fichaje del PES, fuera el abanderado a la gubernatura de la Coalición Haremos Historia que formaron MORENA-PT-PES.

Y como dijera Emmanuel, todo se derrumbó¡¡¡ Hasta los más puristas en MORENA saben que la encuesta es un trámite que puede o no hacerse y que aun cuando así fuera tiene más de dos semanas que de la oficina de Yeidckol Polevnsky se dejó correr la versión de que Rabín como se le conoce en Morelos al senador con licencia no podía alcanzar ni 20 puntos en la preferencia electoral frente a los atractivos 40 que ofrece “hoy” el maleta alcalde de Cuernavaca.

La decisión parece tomada, bajar a Rabín, es algo que realmente tiene hasta hoy convencidos a los dueños de MORENA, que saben de la importancia que tiene garantizar al menos una gubernatura y en Morelos, calculan que lo pueden lograr, pero no con uno de los suyos.

Los fanáticos de las encuestas se apoyan en los datos de las últimas mediciones, que ponen el futbolista en un primer inalcanzable lugar, pero las campañas y los debates aún no se dan, ni qué decir de la campaña de lodo que ya prepara el gobierno del estado en contra del alcalde al que no hay que rascarle mucho para demostrar que su gestión de gobierno es tan desastrosa como la de su archi rival Graco Ramírez en el gobierno del estado.

Con el reloj corriendo en cuenta regresiva, las opciones de acceder a un gobierno eficiente a partir de personajes con cierto nivel de compromiso y preparación básica también se desvanecen.

Si la pregunta es, si en el PRI podría surgir una opción viable, la respuesta es que quizá ahí sea el único partido en el que a estas alturas ya esté confirmado que el candidato será una vez más un personaje de la prehistoria, previo agarrón de descalificativos y ruptura.

No cambian y cada vez son más simpáticos con sus campañas de quién es el más conectado en el CEN.

Jorge Meade Ocaranza, difunde la idea de que su primo José Antonio Meade lo impulsará a la candidatura al gobierno del estado (no escupan al mensajero, eso dice él), Francisco Moreno Merino también dice ser íntimo amigo del candidato, Matías Nazario paga su renta en televisa para salir a cuadro en cada nota de la sesión de la cámara de diputados (por si no lo habían notado), Guillermo del Valle ya está formado como siempre, también como cada seis años Samuel Palma hace su labor de siempre, Amado Orihuela, no presume, pero tampoco esconde el apoyo que tiene desde el PRD ¿para hacer comparsa?

No hay para dónde¡¡¡

Las de correr…

Esta semana el comandante Capella se portó casi bien, al menos solo se dedicó a administrar la masacre de Temixco que ya atrajo la CNDH y sus muchachos no mataron (aparentemente) a nadie, saldo blanco pues.

El que esto escribe se desconecta un par de semanas de toda actividad laboral, por ello aprovecho para enviar a todos, a todos, mis mejores deseos, que este cierre de ciclo sea el espacio para reordenar ideas, retomar caminos y darse tiempo para uno mismo.

Y que el año que viene, sea uno de mucha salud, de encontrar aquello que cotidianamente nos vuelve ligeros, para recolectar cada día, esa brisa de sonrisas que en la suma final se parece tanto a la anhelada felicidad.

La vida, es un regalo del tamaño de lo que la vista no alcanza a ver, por eso vale la pena moverse para disfrutar ese paisaje que nos ha sido dado, pero aún no hemos visto.

Feliz Navidad 2017 y Feliz 2018.

Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN