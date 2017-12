Águila o Sol - Y sigue la mata dando

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-12-18

Hace ya algunos meses he venido refiriéndome la actuación traicionera con que actúan quienes dicen representarnos, Senadores, Diputados Federales y por supuesto y principalmente locales. Está clarísimo que perdieron el piso hace muchos años, pero hoy ya en el descaro total perdieron hasta la memoria, y habrá que recordarles aparte del 10 de mayo, que están donde están por el VOTO CIUDADANO, aunque al parecer los que dirigen la manada, para colmo de males, son los PLURINOMINALES.

Sí, esos que solo son los PARÁSITOS de los Partidos, que solo llegan como pago de facturas o componendas, esos por los que NADIE VOTA, y Hoy en doble play, dijeran en el Beis, se fueron hasta la cocina; ya habíamos también comentado en entregas anteriores lo que significaría la aprobación de la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, (Militarizar al país) vejar derechos claramente consagrados por la Constitución, empezando por el Humano, sin olvidar el de expresión.

El pretexto que hasta resulta ofensivo, es que LAS POLICÍAS HAN SIDO REBASADAS, y la pregunta obligada ¿POR CULPA DE QUIÉN, PERDONEN?, los mismos obligados de que la policía funcione, se gastan MILES DE MILLONES, DE PESOS en sus idiotas programas de MANDO ÚNICO; no son capaces de acreditar su efectividad, y ante el fracaso, ahora el pagano es el PUEBLO, y el ejecutor LAS FUERZAS ARMADAS, que en este rubro de prevención, DICHO SEA DE PASO ESTÁN PEOR CAPACITADOS QUE LA POLICÍA EEEEH!

Así que, que nos agarren confesados, decía en meses pasados que : Esta ley serviría para reprimir en el caso, que casi es caso, que el PRI, PIERDA LAS ELECCIONES, y como en Jalisco, pierda y arrebate a quien legítimamente ganó la elección, y la gente salga a manifestarse, en función de su fraude, TENDRÁ LA HERRAMIENTA PARA REPRIMIR, so pretexto de que está en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones.

Siendo honesto, en la presente Ley, ya con las 7 modificaciones citan que esto no será posible; me explico Art 8.-Las movilizaciones de protesta social que tengan un motivo político-electoral (ojo) de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,? (truco), bajo ninguna circunstancia, serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a las Seguridad Interior, y como dijeran en el póker, pago por ver, a ver si es cierto que como machitos, si es que lo son, se aguantan cuando pierdan la elección.

Y la otra para ser más honestos, si se respetan ambas, antes era FACULTAD PLENIPOTENCIARIA, PRESIDENCIAL EL MANDATAR LA INTERVENCIÓN, en la Ley como queda, (disfraz), Art 12.- En los casos que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, PREVIA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL, determinará la procedencia de la intervención de la Federación, etc., etc., ya según esto no se mandará y despachará solo el Preciso, doble pago por ver, y para el caso si los SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES, YA LOS LOCALES Y MUNICIPIOS NI DIGO, nomás les dicen RANA y brincan, aprobando semejante Ley, a pesar de la protesta de la Sociedad e incluso pasándose por el arco del triunfo a la ONU, (y se quejan y critican al Trompudo), El Consejo de Seguridad, quiero ver que diga que no, si Chucha ¿y luego?, en fin tiempo al tiempo.

Y el DOBLE PLAY, para no variar, en FAST TRACK, en menos de lo que canta un gallo, NOS MADRUGAN NUESTRO SACROSANTO DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN, ya la traían en la buchaca desde hace mucho tiempo, le fueron metiendo adicionando y ahora como GOLPE FINAL, ¡tómala barbón!, los diputados aprobaron una reforma al Código Civil Federal, que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien.¿Y adivinen quién la propuso, ¡brujos!, la presentó el PRI, así que, cierto o falso, mejor calladitos nos vemos más bonitos, (Solo espero que le den para atrás a todos estos bodrios), y el objeto de esta REFORMA Esssssss, que en las próximas CAMPAÑAS Y ELECCIÓN, no podamos decirles a los candidatos y en la actualidad, a senadores diputados federales y locales, secretarios, gobernadores y presidentes municipales, (todos con minúsculas por su tamaño y valor), LO RATEROS, VENDE PATRIAS, TRAIDORES DEL PUEBLO, COBARDES, FRAUDULENTOS E IGNORANTES, QUE SON, SOLO ESPERO NO ENTRARA EN VIGOR LA REFORMA, TODO ES CIERTO OK, PEROOOO, FUMO MALBORO AHÍ LES ENCARGO ¡¡EEEHHH!!

Hasta la próxima, EN QUE HABLAREMOS DE TODAS LA PENNNNNNNNNN SATIVIDADES QUE APROBARON ACÁ EN MORELOS LOS REBUSNATES DIPUTADOS.