Local

| Jorge Robles Salazar

2017-12-17

-Así lo declaró el principal promotor para que se dé su conformación, tras de que síndica presentara controversia

Cuautla, Mor.- El principal promotor para que se dé la conformación de Tetelcingo como municipio indígena, Artemio Balón Tenango, ex delegado político de esa población, fue claro al destacar que no sabe por qué hay tanta oposición a que se conviertan en demarcación “si Cuautla sigue igual, es un pueblo grande que solo es imagen, no realidad”.

Entrevistado respecto a la controversia constitucional promovida por la síndica municipal Paola Cruz Torres, sobre el acuerdo de los diputados de la LIII Legislatura de crear a Tetelcingo como municipio, dijo que todavía no hay nada escrito, debido a que “no ha salido la promoción de Tetelcingo en el Periódico Oficial”.

Ante ello, estableció que se pueden hacer demandas, controversias, “qué es lo que va a pasar, se repone un proceso cuando al final todavía no hay nada escrito, que sea formal porque no hay nada en el Periódico Oficial, somos municipio de nombre no jurídicamente hablando”.

Lo que sí dejó en claro fue que no entiende por qué existe oposición de las autoridades municipales de Cuautla, cuando la realidad es que a pesar de ser heroica e histórica no es una ciudad que ofrezca algo nuevo, diferente. Sostuvo que es un pueblo grande, nada más “de que presumen si son un pueblo, igual que nosotros, más grande, eso sí”.

Artemio Balón Tenango aseguró que Tetelcingo, es más que una comunidad indígena, el delineamiento territorial del pueblo es más grande de lo que se imaginan, “los terrenos donde están asentadas las demás colonias como 19 de Febrero, Polvorín, Año de Juárez, hasta una parte de Calderón, son parte de nuestra demarcación”.

Precisó que todas esas tierras se han vendido “y son bienvenidos todos aquellos que compraron que son vecinos, lo mismo de la Ciudad de México, que, de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y hasta del extranjero, así se conforma un municipio, con gente, con ideas, diferentes todos entre sí”.

Afirmó que ellos están preparados para gobernar, “no pueden decir que porque somos indígenas no podemos ser autoridad, qué nos digan entonces quienes pueden gobernar Cuautla, si están preparados para hacerlo, no, todos podemos gobernar”.