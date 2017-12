Local

Gerardo Suarez |

2017-12-16

-Pese a los obstáculos a los que se ha enfrentado en estos dos años de gobierno, subrayó el alcalde

Aseveró que ante la imposibilidad de bajar recursos su administración logró invertir 120 mdp en 67 obras públicas





Sin importar los obstáculos por los que se ha enfrentado, sobre todo en los económicos y políticos, luego de recordar que ningún diputado local y mucho menos el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, han bajado un solo peso a favor de la sociedad de Cuernavaca, el alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló durante su segundo informe de actividades que realizó en el Museo de la Ciudad, que en dos años ha logrado cumplir con sus compromisos de campaña y por ello su satisfacción por los logros alcanzados.

Ante la presencia del dirigente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric, así como los integrantes del cabildo y su gabinete e invitados especiales, Cuauhtémoc Blanco, aseveró que ante la negativa para poder bajar recursos a favor de la capital, su administración logró invertir 120 millones de pesos en 67 obras públicas.

En su discurso, señaló: “Aquí sigo y no me rindo. Vengo de abajo, peleando muy duro, porque es lo que sé hacer. Ser su alcalde me da la oportunidad de verme en un espejo. No me asustan los retos, no me frena que las puertas me las cierren en la cara”.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, dejó en claro que: “Yo estoy acostumbrado a aprender, a esforzarme, a entrenar, a superarme, porque el talento se puede tener, pero se tiene que crecer. El talento se alimenta con la disciplina, la entrega y los sacrificios. Todo esto se alimenta de fe, de mucha fe, para estar fuertes y para aguantar los golpes de la vida, los golpes de la competencia, los golpes de los enemigos”, al tiempo de decir que no tiene miedo, no está vencido y ante los embates no se va a dejar.

Al hacer un análisis de su desarrollo profesional, el alcalde de Cuernavaca, en un breve discurso, precisó: “No nací exitoso, ni famoso. Soy producto del trabajo y he tenido el privilegio de ser ejemplo e inspiración para millones de personas que quieren progresar, que ven en mí una prueba, de que salir adelante es posible. Vengo de abajo, de ser un ciudadano de a pie; sólo soy un ciudadano, que quiere que a su familia le vaya bien y aquí me di cuenta que la gente no estaba contenta, que el cambio que nos prometieron no se materializaba, ya que las que las oportunidades se iban haciendo cada vez menos y el gobierno le cerraba las puertas del palacio a los morelenses, haciéndoles ver que no eran bienvenidos en su casa, por eso me negué a aceptar que ese fuera el destino de Cuernavaca.

Asimismo, mencionó que el tema de la inseguridad continúa afectando a la ciudadanía “pero ese problema le corresponde resolverlo a Graco Ramírez porque tiene la responsabilidad del mando único”. Por lo tanto, aclaró que la batalla más importante -añadió- la estamos dando ahora “y me juego por ustedes”.

El ex futbolista, quien dijo que a lo largo de su gestión se ha conducido con los principios de transparencia y austeridad, hizo un reclamo al Jefe del Ejecutivo Estatal por su errada política basada en el desdén, la intriga y las pasiones personales.

Finalmente, reiteró que Cuernavaca es su casa y que seguirá trabajando a favor de la ciudadanía porque dijo, “nos merecemos un gobierno que nos escuche, nos atienda y nos cumpla”, concluyó.