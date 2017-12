Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-16

1.- La tercera y la cuarta divisionales

2.- Corachivas

3.- UAEM

4.- Los juegos

1.- En la tercera y en la cuarta divisionales, Morelos tiene buena participación, algunos clubes con más y mejores posibilidades de crecer, otros no lo van a hacer nunca porque los recursos financieros no van a llegar, y otros más porque no cuentan con entrenadores de una mayor eficacia, por lo que tendrán algunas rachas positivas, pero, al final, se van a quedar en el intento porque hay límites, y si surgen algunos elementos, se irán, van a la oportunidad de volar, y se vale puesto que las oportunidades no son de todos los días, sino que se tienen que tomar al vuelo, ir a conjuntos con perspectivas superiores tanto en lo deportivo como en lo financiero y en lo que se refiere a la proyección, aunque en algunos se engaña a los jóvenes, diciéndoles que si se sacrifican van a ir a parar a clubes profesionales, cuando saben que no será así, puesto que estos conjuntos también tienen sus fuerzas básicas y elementos de calidad, además de la vanidad, porque no es sencillo que acepten que un joven que no es de su institución llegue para quitarle el lugar a otro, por lo que se tiene que llegar en excelentes condiciones futbolísticas, físicas y con cartas de recomendación que pesen, de lo contrario, pronto será regresado el joven, sin que se le haya brindado la oportunidad de crecer, aunque algunos, guiados por la nostalgia, se regresan solos y terminan en el llano, cuando ya no se tenga edad para la tercera o hasta para la segunda, y la carrera que prometía, se esfumará, porque no repetirá; pocos son los que acaso se hagan de una segunda ocasión para brillar, se requiere de suerte de los seres especiales, pero si no hay disciplina, se acaba un día la suerte y a jugar en el llano.

a.- En la tercera división, este fin de semana finaliza la primera etapa del certamen, no sólo en el grupo seis, sino en el circuito, para reanudar entre enero y febrero próximos.

b.- El Selva Cañera deben ganar a los Patriotas o Tamarinderos del Iguala para que se tenga la posibilidad de terminar en el tercer lugar del grupo seis, si pierde Chilpancingo.

c.- Chilpancingo va a visitar al Atlético Cuernavaca en la jornada dominical, y si los locales triunfan y Selva no gana más que en penales, los capitalinos irán al tercero.

d.- Selva Cañera 23 puntos, Iguala 30, Chilpancingo 25 y Cuernavaca con 22; y si los dos conjuntos tlahuicas ganan, estarán en posición de pelear por un lugar en las finales.

e.- El Jardón Yautepec, el otro morelense en la tercera está con dos puntos y visitará al Real Victoria, en Acapulco; los guerrerenses están con diez, en lugares ocho y siete.

f.- En la cuarta división el Báxter comanda las posiciones hasta ahora, en el circuito y en la producción de elementos para mandarlos a las divisiones inferiores de primer nivel.

g.- El conjunto de Rayados Morelos no está en un gran momento, pero también es de los clubes que envían varios equiperos a escuadrones del circuito superior en gran éxito.

h.- Las Rocas Oaxtepec van a volar si tienen paciencia y si sus futbolistas tienen a bien ser constantes, pero si el llano les gana, es un hecho que terminarán ganando por goles.

i.- De los Alacranes del Puente de Ixtla, se insiste, parece que tomaron su camino y que les vaya bien, pero con la sombra de Julio Espín tan cerca, no será nada fácil volar.

j.- Hay otros clubes, pero la verdad es que están en el anonimato y poco se sabe de ellos; tienen entusiasmo, sus directivos hacen el esfuerzo, pero sus alcances no son para crecer

2.- Corachivas se presentó goleando 6-0 a los Arroceros del Cuautla que necesitan un milagro para dejar los malos dividendos; Ignacio Rodríguez no podrá hacer todo solo.

3.- En la Universidad, el que exista la posibilidad de que Jorge Juárez Cuevas siga al frente, es buena noticia; mientras Álvaro Reina sigue tomando experiencia para crecer.

4.- Los Juegos Escolares ya iniciaron en algunos sectores, como el de Ernesto Espinosa, y se están preparando los niños para la etapa estatal y luego el nacional que será en junio, en Tepic. La verdad es que los profesores están superando a sus autoridades, lo que no es la excepción, sino la constante.