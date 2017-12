Opinión - Las revoluciones latinoamericanas y el Mito de Sísifo (I)

Opinión

2017-12-16

Fracasos constantes, resultados nimios, esperanzas frustradas, intentos desesperadamente nuevos por recomponer lo andado…Organización de las organizaciones, debates inconclusos e inútiles…todo eso constituye la descompuesta lucha latinoamericana por darse a sí un nuevo rostro político que resuelva sus angustias existenciales, que le dé sentido a su esfuerzo denodado, al sacrificio de muchas personalidades destacadas que no han visto frutos de su generosa entrega.

Valga como uno de tantos ejemplos el martirio de Monseñor Romero en El Salvador, un Obispo que, convertido al mensaje evangélico, denunció el pecado de la injusticia en su patria, anunció el advenimiento de una sociedad distinta, nueva, organizada en función de las necesidades de los más pobres. Asesinado por un experto tirador, en la capilla de un pueblecito, se había vuelto peligroso por su palabra comprometida. La Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular (CONIP) era un ejemplo real de organización en la defensa de la vida del pueblo. El poder militar y empresarial sembraba la muerte sin distingos. Podía masacrar a los pobres o a aquellos distinguidos personajes que hacían peligrar la paz de los sepulcros. La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) hacia de las suyas y se instalaba mediante el terror, la muerte, la destrucción de los campos y casas de los más necesitados, de los campesinos.

Noam Chomsky lo denuncia: “La gente no sólo es asesinada por los escuadrones de la muerte –es decapitada y luego las cabezas las ponen en estacas y usadas para salpicar el paisaje. A los hombres no solo se les destripa a manos de la Policía Salvadoreña del Tesoro; se les meten los genitales cortados en la boca. La Guardia Nacional no solo viola a las mujeres salvadoreñas, cortan y separan las entrañas de los cuerpos y las usan para cubrir las caras. No basta matar a los niños, los arrastran sobre alambre de púas hasta que se les cae la carne de los huesos, y a los padres los fuerzan a mirar”. (Lo que realmente quiere el Tío Sam. S. XXI, p. 46).

En Guatemala el ejemplo lo constituye el Ejército Guerrillero de los Pobres, modelo de defensa del pueblo en la selva guatemalteca compuesto por campesinos e indígenas pobres entre los pobres, entregados por entero a la lucha popular que fueron masacrados por el presidente actual de ese país y por Ríos Montt –un militar pastor de alguna secta religiosa fanática- que se obstinó en desaparecer a sus paisanos indígenas guatemaltecos y a quien ahora se le sigue un juicio por Genocidio contra todo el pueblo indígena. Se aprestan ya los cómplices de esas muertes plenas de crueldad, alevosía, premeditación y ventaja a defender a este asesino.

Y la revolución sandinista de Nicaragua iniciada en los 70s con la participación de algún sector de la Iglesia Católica, sacerdotes comprometidos con su prójimo perfectamente identificado, con su prójimo-próximo, el más cercano y el más marginado a la vez, paradójicamente, contradictoriamente cuya sola presencia constituye para todo creyente un reclamo, una exigencia de atención, de comprensión y de compasión en el sentido de padecer junto con él su cotidiano sufrimiento, su hambre de pan, su sed de justicia.

Estos sacerdotes se habían convertido al cristianismo. La Teología de la Liberación generaba un compromiso efectivo, de acompañamiento en la Fe que se hacía realidad en la participación, en las luchas sociales. No supone que un creyente sólo lo es porque cumple con las ordenanzas de la Iglesia, una madrastra con sus mejores hijos. Lo es porque acredita con su compromiso ésa su Fe, una Fe manifestada en obras tal como se lee en una de las cartas del apóstol Santiago.

¿Cuántas veces más habremos de iniciar esta lucha? ¿Cómo deberíamos llamarla? ¿La revolución de los indignados? ¿La lucha por el Socialismo en América Latina? ¿Nuestras continuas derrotas?

Se trata de dar cuenta de los problemas fundamentales que nos ayudarían a comprender la dinámica de las distintas etapas históricas del devenir latinoamericano que se ve obligado a enfrentar la política expansiva de dominio del sistema imperialista sobre el resto de las naciones.

Se trata de la necesidad de acercarnos al presente a través de la historia de nuestros pueblos. Porque todo esto tiene que ver con la Utopía aunque no se mencione. Con la Utopía sí, con mayúscula, con la edificación de una comunidad no de una simple colectividad, una comunidad de intereses donde solo se intercambie afecto por afecto, amor por amor.

De ahí la importancia de la unidad del movimiento revolucionario mundial así como de la unidad entre los intelectuales y la clase explotada; la necesidad de agudos análisis para comprender los distintos escenarios de la sociedad; todos ellos aspectos de honda significación en momentos en que el planeta clama a voces por un mundo más justo y acciones más sabias, en oposición a gobiernos irracionales, usurpadores de la libertad de los pueblos.

Esta situación social se remonta hasta aquella que enfrentaron los Dominicos a su llegada a nuestra América: la expropiación de los bienes de las comunidades originarias, la amenaza permanente contra su vida, la trata de personas y la instauración de auténticos regímenes de esclavitud.

El poder sigue siendo impermeable ante las demandas de justicia. Una sacudida no le vendría mal para lograr objetivos concretos inmediatos y remotos. La idea de la desalienación por ejemplo, en todas sus vertientes para liberar al Hombre del poder del dinero, del Estado o de los Mitos, objetivo último de los revolucionarios. Objetivo basado en un sentido profundo de la injusticia social, de indignación contenida contra la desigualdad entre los pobres y los ricos y poderosos

Refirámonos también a toda esa masa, o mejor, a ese inmenso recipiente, ese enorme hervidero sociocultural, hervor colectivo, atiborrado de emociones que creció inconmensurablemente en toda nuestra América impactada por el resultado de estas luchas centroamericanas particularmente la nicaragüense. Y más que por el resultado por el proceso, por cómo se realizó, cómo se fueron conjuntando los esfuerzos populares en el cumplimiento de tareas, en el sacrificio de unos y otras, jóvenes muy jóvenes, chavos y chavas comprometidas que no dudaron a la hora de mostrar y demostrar su compromiso. Se había forjado un ambiente de fraternidad, de compartimiento del alimento, del abrigo, de la protección, de decidir ir por delante en la defensa de los pobres. Como en Estelí, como en Granada, como en Monimbó, cantado Mejía Godoy:

Vivirás Monimbó/ llama puradel pueblo/

oigo tu corazón/ atabal guerrillero…

donde el indio cayó/ floreció el granadillo

para hacer las marimbas/ que toquen los sones de liberación.

Así era el sandinismo, así fue, un movimiento popular con una mística de trabajo, de sacrificio, de generosidad, hasta la entrega de la propia vida. Se despertaron muchas emociones que veían venir la alborada de la revolución latinoamericana porque era justo el momento, una nueva etapa se hacía presente ya no como un deseo o una ilusión sino como el despertar de un sueño que anunciaba la luz de otro amanecer. Sentimiento inspirado, nacido de un romanticismo revolucionario pero que le daba sentido a la existencia, que comprometía la vida.