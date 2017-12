Local

Aún no indemnizan a un ex trabajador de limpia de Jojutla

Yesenia Daniel |

2017-12-15

-“No tengo ni para comer”, dijo Jorge Silva, quien perdió un pie en accidente de trabajo

Jojutla, Mor.- En enero próximo Jorge Silva Valle cumple 4 años desde que se accidentó cuando trabajaba como empleado de limpia en el Ayuntamiento de Jojutla, en el accidente perdió su pie izquierdo, y a la fecha, ni la anterior administración ni la actual lo ha indemnizado.

Cuando Jorge Silva Valle trabajaba como machetero en el área de Limpia del ayuntamiento, adscrito al basurero municipal, fungía en el cargo como presidenta municipal, la actual diputada local y recién designada presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortencia Figueroa Peralta, de quien no recibió apoyo, al contrario, en cuanto el trabajador entabló una demanda contra el municipio para que le pagaran por lo que, por ley le correspondía, dejaron de pagarle una parte de su quincena.

Con la actual administración municipal que encabeza el alcalde Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, tampoco ha recibido la atención que necesita; sólo ha acumulado tiempo de espera y promesas.

“Pues pasan y pasan presidentes y no tengo solución de nada, me dicen que pase a platicar y que me van a mandar con jurídico y yo no tengo nada qué hablar con el jurídico. Mi asunto fue un accidente de trabajo cuando trabajaba en el servicio de limpia, me accidenté en el tiradero a la una y cuarto de la mañana, yo laboraba ahí, en el periodo de Hortencia Figueroa Peralta, la cual la señora se dio cuenta del accidente y no hizo nada por ayudarme”, comentó Jorge Silva, quien frecuentemente puede ser visto por el zócalo de Jojutla, casi siempre, esperando una respuesta del municipio.

En noviembre de 2014, Jorge Silva Valle solicitó atención inmediata de las autoridades municipales, ya que sin poder trabajar y enfermo, necesitaba el dinero con mayor urgencia. En aquella ocasión, se acompañaba del policía Rafael Campos Valverde, pidiendo lo mismo al municipio y representados por el mismo abogado, desafortunadamente el policía Rafael Campos, murió a consecuencia de cáncer.

En 2014, el trabajador arremetió contra el gobierno local señalando la disminución del pago de su quincena de mil 900 pesos a mil 500 cuando presentó una demanda laboral; la suspensión de un apoyo para curaciones por 300 pesos, así como la negación del servicio de ambulancia para trasladarse a las citas médicas y finalmente la retención de su pago quincenal desde octubre de 2014 cuando el municipio recibió la demanda laboral.