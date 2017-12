Brevi@rio... - “Cuau”, el rambo capitalino; coalición PRI-Verde-NA

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-12-15

Por si aún no lo distingue, ese que apareció en sendos espectaculares y en las rutas del transporte público con el rostro subliminalmente oculto y que dice que “en Cuernavaca sí se pudo”, es el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, el mismo que queremos entender, quiere decir que se autoasume como una especie de Rambo para los capitalinos, por aquello de que “sí pudo” ponerle en torre a la ciudad en menos de dos años.

Y como deducción lógica y que afortunadamente podemos todos evitar, es que en los próximos seis años a partir del 2018, le quiera poner en la torre al estado, pues ahora más que nunca, está aferrado en ser candidato a la gubernatura por el PES y dicen que hasta podría desbancar al Rabindranath Salazar Solorio postulándose también por Morena, luego de que ambos institutos concretaron un acuerdo para ir juntos en la elección presidencial con López Obrador.

Lamentablemente para la sociedad morelense, el Cuau sigue en la punta de los sondeos y encuestas sobre intención del voto para las próximas elecciones locales del 2018. Afortunadamente, quienes no habitan en la capital del estado y que creen que el ex futbolista ha hecho una buena gestión, tienen tiempo suficiente para darse una vueltita por acá para que testifiquen que la capital del estado es zona de guerra, no sólo por el estado físico deplorable en que se encuentra, sino también por la ola de violencia e inseguridad en que se su administración la ha sumido.

Así es que esa campañita publicitaria que mañosamente el alcalde que desgobierna Cuernavaca ha implementado, no puede resultar más cínica e infame para quienes habitamos aquí, y con conocimiento de causa no queremos ni que en sueños el Temo pueda llegar a ser gobernador del estado; cualquier otro aspirante que no sea el del PRD, lo haría mucho mejor…

BREVES: Dicho por el presidente nacional del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, para esta hora ya se abría anunciado un acuerdo con el PRI para que los turquesas impulsen como candidato ciudadano a José Antonio Meade, integrándose a la coalición en la que también se ha subido el Partido Verde. Las negociaciones entre las dirigencias nacionales para concretar este acuerdo han sido intensas en los últimos días y bastaría cerrar detalles de un convenio que puede resultar definitivo en las aspiraciones del partido tricolor para retener la presidencia de la república el próximo primero de julio del 2018. Y es que como pueden evolucionar las cosas rumbo a las elecciones, Nueva Alianza se coloca como fiel de la balanza en un escenario que se percibe altamente cerrado y competitivo. Si la precandidatura de Meade ha resultado mucho mejor de lo que los propios priistas esperaban, la adhesión como aliados del Verde y de los aliancistas les cae como anillo al dedo, pues mientras el Frente del PAN-PRD y MC puja y se desinfla, y si López Obrador comienza con su acostumbrada caída después de ponerse en los cuernos de la luna, como en las dos últimas elecciones, el escenario le pinta inmejorable a la coalición que encabezaría el tricolor, a ver qué pasa y todo es cuestión de horas... De acuerdo a las versiones de algunos oficiosos medios de comunicación, por fin lograron cuadrarle la demanda por desvío de recursos y otras tantas más, al ex rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez y el juez de la causa anunció que sería vinculado a proceso, por lo que incluso y para regocijo de sus detractores, podrían liberarle orden de aprehensión, aunque como se sabe, cuenta con un amparo federal. El tema del rector es un arma de doble filo con la que el gobierno del estado decidió jugar, y al final se verá que fue una mala decisión por dos cuestiones: primero porque va a ser muy difícil que este proceso concluya con una sentencia acusatoria, e incluso de ser así, sólo convertiría en mártir a un personaje académico que goza de mucha simpatía social; y asimismo, porque al final de cuentas y están fuera ya de la UAEM, se demuestra que no hay absolutamente ningún interés oficial por apoyar a una institución que en cinco años sólo ha merecido desprecio y regateos, al tiempo sino…

