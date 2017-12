Nosotros - AMLO: Sueños y realidades

Opinión

| José María Román Román

2017-12-15

El proceso electoral del año próximo tiene la particularidad de ser un parte aguas para la sociedad del País y muy en lo particular para la del estado. El rumbo que se decida tomar nos puede llevar encontrar un equilibrio más o menos viable para el desarrollo y convivencia o bien puede enfrentarnos al choque radical de las diferentes posturas tanto ideológicas como materiales respecto de nuestro devenir.

Mientras se pudo sostener el esquema impuesto por el PRI y la gente tuvo la oportunidad de más o menos hacer llevadera su vida, el sistema fue medianamente aceptado y solo discutido por extremistas inconformes que de sí todas las sociedades siempre los tienen. Esa forma de vivir y gobernar ahora resulta cada vez más inviable y cada vez más intolerable y las familias, núcleo principal de la nación y del concepto de país están, sobre todo de su clase media para abajo en problemas que se agravan tanto en lo económico como en el plano del entorno social. Los candidatos a la presidencia y Gobernadores, pasando por los municipales ya no pueden ni deben jugar con la demagogia en sus propuestas y proyectos porque la realidad ya nos alcanzó y son tan variadas las constantes sociales donde han fallado, que por lo grave es urgente tomar decisiones para no vernos envueltos en peores conflictos de los que ya tenemos. Destacan la inseguridad como tema muy delicado que ya no podemos tomar a la ligera como a la fecha se ha hecho cuando el poder federal culpa al estatal de no hacer su trabajo o el municipal hace lo mismo con el estatal. Las consecuencias de esas omisiones como desgraciadamente lo hizo Graco y el propio EPN son ya muy graves por el precio que se está pagando en vidas humanas, pero sobre todo en la vida de los jóvenes que carecen de futuro por el estilo de sociedad y por la actuación y pensamientos de los políticos que no logran encuadrar por ignorancia, corrupción o mala fe, un esquema que haga funcional el desarrollo de la riqueza y el empleo. Los altísimosíndices de criminalidad ya no podemos ignorarlos porque además del efecto a las familias y directamente a los huérfanos y viudas, son una carga social que en el futuro generará por lógica, mayor delincuencia al ser esas víctimas seres humanos que bajo el esquema de los actos y filosofía gubernamentalactual serán seres abandonados a su suerte sin expectativas de tener un empleo en condiciones aceptables y con ambiente cada vez más complejo y hostil producto de la inseguridad. Un detonante que puede desarrollarse con la delincuencia es la falta de inversión y el cierre de los pequeños y medianos negocios que siendo las victimas desprotegidas no tendránmásalternativa que cerrar las cortinas convirtiéndose en una carga más a la ya de por sí grave situación que tenemos.

Es por eso que los candidatos ya no deben seguir haciendo promesas vanas o planes filosóficos de convivencia social que no sean realistas. La riqueza,tenemos que entender que se produce con esfuerzo de trabajadores y de capitales, de patrones y empleados. Estos dos elementos humanos debemos cuidarlos y propiciarles el ambiente adecuado paras que su desarrollo permita el bien social y la paz y tranquilidad que todo sociedad merece. Poner un negocio en esencia es un riego y un reto y debemos permitir el desarrollo de la mediana y pequeña empresa que son el grueso de los que generan impuestos y empleo y los candidatos deben de ser objetivos en sus propuestas para esos sectores que es de donde parte todo el desarrollo nacional. No son, ni con mucho los grandes supermercados y ni las grandes corporaciones las mayores generadoras de empleos e impuestos y los candidatos deben entender la dimensión que implica saber que es la clase media el sostén básico de la economía nacional y que a esa clase hay que cuidarla y no sobre explotarla con excesos de impuestos o reglamentos innecesarios que solo detienen su desarrollo y por lo mismo la creación del empleo y los recursos fiscales.

Muchos sectores del País con mucha razón tienen temores de AMLO, sobre todoporque la base de sus propuestas no siempre tienen el sustento necesario para que sean viables o sustentables en lo financiero y existe el temor fundado de que en esa vorágine de proyectos que opera en la mente del tabasqueño nos convirtamos en una economía como Venezuela donde se ha llegado al extremo de la hiperinflación, carencia de empleo, de medicinas, de comida y de todo lo que es cotidiano en las familias. Desgraciadamente no tenemos alternativas en el origen de nuestros males que es la delincuencia principalmente: O la combatimos generando empleo dando facilidades a los pequeños y medianos empresarios, dándoles seguridades tanto legales como materiales cambiando esquemas inútiles que estorban a su desarrollo eimpiden su crecimiento o nos sumiremos en un mundo polarizado como el venezolano. Hoy es un grito a tiempo y AMLO por desgracia no ha entregado al pueblo dentro de sus propuestas más que las ilusiones de amnistiar a los delincuentes, hecho que está muy lejos de resolver el problema porque el problema social primario pasa por el empleo y los empleadores y es ahí donde AMLO aún no tiene claro que va hacer o al menos no nos queda claro cuál es su proyecto porque hoy por hoy todo indica que será él, el que tome las riendas del poder. Hoy México no vive ni vivirá en el futuro de la “república amorosa” que alguna vez refirió en ingenua verborrea. Hoy, necesitamos claridad en su oferta política, sustento en lo que propone, no ilusiones vanas.