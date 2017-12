Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-15

1.- Paty, Brian y Baxter, olvidados

2.- Corachivas

3.- La Universidad

4.- Esta Liga

1.- Ejemplos de talento, son cuantiosos, pero voy a poner sólo unos cuantos: dos; no, menos, tres, no como respuesta a las mentiras de la titular del Instituto del Deporte; ya no tiene caso, en nueve meses y fracción ya no estará en el cargo, y aunque dejará sólo las ruinas, estoy con la esperanza de que las cosas sean distintas, que llegue alguien con la suficiente capacidad como para que se llegue a los atletas y a sus dirigentes, que se dé una política del deporte, en donde se establezca el apoyo igual a lo masivo que al alto rendimiento, que sea el derecho a la educación física una realidad, que el deporte tenga las horas suficientes para que sea una práctica constante en los planteles de educación básica, lo que no se hizo ni se hará en lo que resta del sexenio por falta de capacidad y la visión de la que se habla, podrá ser nueva, pero miope; hay presbicia y daltonismo, por eso no hubo diagnósticos positivos (ni negativos; no se hizo ninguno), y por eso les fue como les fue a los funcionarios (¿funcionarios?; si no funcionan) del deporte, a los que se les pido lo mínimo, pero no lo hicieron nunca, y del 2016 a la fecha, menos; esto es delicado; al deportista se le dejó en el abandono, se atacó a los dirigentes que fueron críticos y a los otros tampoco se les hizo caso; atletas de primer nivel fueron dejados, se dieron reconocimientos, la mayoría sin valor porque los que hicieron los análisis, no son capaces; ¿con qué herramienta?, ¿quiénes fueron ésos que dieron diplomas?, los que se convirtieron en diplomitas porque los otorgadores, en su mayoría, son ineptos, y ahí está en ese cajón la propia titular del Instituto y su grupo de becados. Ahí van los resultados.

a.- Lo he dicho en mil ocasiones: es la peor administración del deporte de la historia, y ahí van más datos de los tantos que he proporcionado. Lo peor, quedan nueve meses.

b.- Patricia Valle Benítez se tuvo que ir a Querétaro porque aquí no tuvo apoyo; las autoridades actuales no movieron un dedo para regresarla a su estado natal; vergonzoso.

c.- Írving Pérez Pineda se tuvo que ir a Jalisco para asistir a los Juegos Olímpicos. Si aquí se hubiera quedado, no hubiera asistido a Río de Janeiro. La autoridad se hizo pata.

d.- Brian González está luchando solo, con su señor padre; nunca un respaldo, un apoyo de la autoridad deporta. Una bequita, un papelito y un desayuno; nada sustancial, ¿o sí?

e.- El Baxter ascendió a la cuarta división, fue campeón de la Copa Telmex, y no hubo nada por parte de la autoridad; siguió en el sueño de los justos; la incapacidad notable.

f.- Los Artilleros del Cuautla tuvieron que desaparecer por falta de apoyo; era un equipo de morelenses; el Instituto del Deporte se quedó en silencio; es su costumbre; así fue.

g.- No quiero recordar la grosera actitud de la titular del deporte en contra de directivos del Galeana; ella y el gobernador lograron que se fuera el equipo que tenía morelenses.

h.- No hizo nada para que el jefe de todos los poderes regarla el estadio de Zacatepec a Jorge Vergara; se quedó callada la directora del deporte; ni siquiera la insinuación.

i.- Nunca abogó para que se le diera un espacio al Selva Cañera en el estadio del ingenio; dejó que se fuera a Zapata, pese a que sus jugadores son de la tierra zapatista.

j.- Al final fueron ocho los puntos que aporto para argumentar que estamos ante la peor administración del deporte en la entidad. La historia le tiene registrada señorita; penoso.

2.- Corachivas va contra los Arroceros en la jornada de hoy viernes, en Oaxtepec. Debe ganar, de lo contrario será la muestra de que la debilitación del equipo va caminando.

3.- Insisto en el caso de la Universidad, para la administración que ya tomó posición que no se le olvide que hay un área que se llama deporte y que necesita respaldo financiero.

4.- En la liga en la que está el Zacatepec con tres categorías, se tenía para ayer partidos programados. De la noche a la mañana se posponen los encuentros para el lunes. No sé quién dirija, pero se le debe exigir información y seriedad. Que se analice la pertinencia de seguir en esta liga.