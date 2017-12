Observador político - Van a encuesta Cuauh y Rabin por MORENA, PES y PT

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-12-14

Las decisiones que a nivel nacional se están dando en los partidos políticos tuvieron repercusiones a nivel estatal. El sol azteca irá solo con el Socialdemócrata y su candidato a gobernador será Rodrigo Gayosso Cepeda, a pesar de la alianza que a nivel nacional firmaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Acción Nacional lanzará a Javier Bolaños Aguilar aún y con la licencia de Víctor Caballero Solano a la diputación local. Mientras que los dirigentes de MORENA, PES y PT decidieron elegir a su candidato mediante una encuesta que realizarán en enero entre Cuauhtémoc Blanco Bravo y Rabindranath Salazar Solorio. Mientras que el PRI es el único que sigue sin definir.

SENADOR VS ALCALDE DE CUERNAVACA.- La decisión Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Hugo Eric Flores y Alberto Anaya Gutiérrez, dirigentes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo para lograr la coalición que ha denominado: "Juntos haremos historia", fue en gran medida porque el senador Rabindranath Salazar Solorio decidió abrirse y dar oportunidad para no friccionar el acuerdo a las declaraciones del líder nacional del PES, quien afirmó que la decisión de lanzar a su candidato Cuauhtémoc Blanco era el punto definitorio para esa alianza.

Por esta razón, la presidenta de MORENA, Yeidckol Polevnsky, dejó en claro que en enero realizarán una encuesta en Morelos para decidir quién será el abanderado de estos tres partidos políticos para la gubernatura. Sin embargo, dejó en claro que la gente podrá participar y decidir con su opinión a las preguntas que tendrán que ver con evaluar el conocimiento de ambos personajes, el resultado y experiencia que han tenido en el trabajo, la forma de gobernar, el deseo de la gente de quien quiere que lo gobierne, al considerar que no se trata de lanzar al estrellato a nadie tan solo por la popularidad. De lo que se trata, reiteró, es de saber quién mejor puede gobernar de la mejor manera a Morelos que es algo en que podrán pensar y decidir.

¿QUIEN ES RABIN? Para la presidenta nacional del CEN de MORENA, Yeidckol Polevnsky, al ser cuestionada de quién es Rabindranath Salazar Solorio, afirmó lo siguiente: “Se debe reconocer la nobleza y la grandeza. El senador pudo haber dicho que él se negaba a una encuesta porque era un caso cerrado luego de que fue electo coordinador estatal y ratificado en Asamblea Nacional y al final, dio todas las posibilidades para lograr la alianza con los otros partidos por lo que sorprendió el tamaño, la grandeza y la sencillez del ser humano que es. El senador tiene además de presencia, imagen y un gran corazón; es una gente que piensa mucho, reflexiona y se sabe construir. Se comunica con los empresarios y su visión es estatal, nacional e internacional.

Conoce a Morelos y lo ama”.

TOCA EL TURNO A JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO.- Tras haber decidido no participar para la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Encuentro Social, el ex alcalde y ex gobernador panista, Sergio Estrada Cajigal, se genera otro panorama ahora para el profesionista del derecho, José Luis Urióstegui Salgado, quien se registrará por la vía independiente para la capital de Morelos.

Por otro lado, en el PAN hay dos viales contendientes: Óscar Cano Mondragón y Alberto Mojica. Por el PRI, hay varios tiradores pero sigue reinando la incertidumbre. Mientras que en Morena está entre Gerardo Becerra Chávez de Ita y Alejandro Mojica Toledo. El PES con la salida de Sergio Estrada, se queda sin gallo para jugarse el cargo.

¿Pero y quiénes acompañarán a José Luis Uriostegui Salgado en su proyecto? En primer lugar, va Carlos de la Rosa Segura, como presidente municipal suplente; Evelia Flores Hernández, síndica titular; César Salgado Castañeda, Albina Cortés Lugo, Mario Meneses Pozo, Celeste del Carmen Rodríguez Cuevas; Alan Bahena Martínez, Martha Patricia Osorio Serrano; Juan Manuel Torres Inchaurregui Reyes, Rosa Elisa Rojas Gómez, Janet Nava Carcaño, Ezequiel Albavera González, Obed Aguirre González, son los primeros 10 regidores de la planilla todos, sin excepción, profesionistas, morelenses y con arraigo en sus respectivas colonias de la ciudad. Hoy, estará presentando su registro en el Impepac para participar por la alcaldía de Cuernavaca por la vía independiente.

Sus propuestas van encaminadas a la grave problemática que se vive en el país, en Morelos y que Cuernavaca no es la excepción: Inseguridad, desempleo, corrupción y el mejoramiento de los servicios municipales que son deprimentes, han sido las principales demandas que la ciudadanía le ha hecho durante los recorridos que se han estado haciendo por diversas colonias de Cuernavaca.

LA PRIMER MUJER PRESIDENTA DEL PRD.- Hortencia Figueroa Peralta no cabe de felicidad de ser la primera mujer en dirigir a su partido en Morelos, es un cargo que siempre había sido dirigido por varones. Sin embargo, su responsabilidad va más allá y por tanto, deberá pronto, presentar su licencia de separación del cargo de diputada local porque el Artículo 111 de sus estatutos se lo impide ya que hoy mismo, está violentándolos y eso ella lo sabe. Tras los trágicos sucesos del sismo en Morelos, ella tuvo un papel fundamental en su municipio.

La diputada, Hortencia Figueroa, fue la única diputada o representante popular que se apoderó de las instalaciones del DIF municipal en el devastado municipio de Jojutla, de donde es originaria. Mientras que otros diputados y líderes partidistas pusieron su respectiva casa de gestión su centro de acopio donde les llegaban las despensas, la flamante presidenta del PRD utilizó el albergue del DIF donde llegaban cosas de todo tipo como despensas, víveres, alimentos, colchonetas y herramientas, etc, y las disponía a su libre albedrió. Incluso, la señora Elena Cepeda de León, presidenta del DIF estatal, la enfrentó y regañó pero al final, tuvo que intervenir el gobernador Graco Luis Ramírez para calmar las cosas.

Y si Alejandro Vera y su esposa están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito, debería el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, investigar a varios diputados locales, entre ellos a la hoy dirigente del sol azteca, Hortencia Figueroa Peralta, ya que ha logrado acumular una gran cantidad de propiedades y vehículos.

Tan sólo por mencionar algunas propiedades, dicen los cercanos que cuenta la dirigente perredista con una casa de cantera y mármol para eventos; al menos media docena de vehículos último modelo; un edificio de tres pisos que sufrió los embates del cismo y se le cayó la parte más alta a nombre de su señora madre; un terreno cuyo valor supera los 18 millones de pesos en Tequesquitengo donde al parecer pretende construir un hotel; y cuatro casitas más en su tierra natal y una más en Cuernavaca.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73