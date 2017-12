Local

Erick A. Juarez |

2017-12-14

-Se incrementaría la violación de los derechos humanos por parte del Ejército, dice

Ante la posibilidad de que se apruebe la Ley de Seguridad Interna, agrupaciones civiles del estado de Morelos exigieron a las autoridades estatales eviten su aprobación ante la posibilidad de que se incremente la violación de los derechos humanos de hombres, mujeres y niños por parte de las fuerzas militares.

En entrevista, Paloma Muñoz Estrada, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDH), rechazó la propuesta debido a que la ciudadanía y agrupaciones civiles no fueron contempladas para que opinaran sobre que las fuerzas militares puedan salir a las calles, además de que no fue contemplado el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, quien en su momento dio a conocer que en México no existe una policía capacitada en el respeto a los derechos y garantías individuales.

Por tal motivo, la activista indicó que actualmente han visualizado que en los estados que se han militarizado, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, así como el número de agresiones contra mujeres.

"Con la intervención de los militares o la Marina, como en Chihuahua, vimos un incremento de feminicidios; en Morelos también aumentaron estas cifras cuando estuvieron los militares en las calles en los años 2009 al 2012, tuvimos cifras elevadas, aunque en el 2016 se elevaron… ", reveló.

Por tal motivo, consideró que en caso de que se apruebe en Morelos dicha ley, aumentará la impunidad y complicidad de los mandos en el asesinato de hombres y mujeres ante la falta de capacitación por parte de las corporaciones policiacas o de la milicia.

Cabe recordar que los senadores de la República aprobaron la Ley de Seguridad Interior en semanas pasadas, por lo que se espera de que los estados acepten que los militares o la Marina realicen trabajos de prevención del delito en las calles.