2017-12-14

-Así lo denunciaron familiares de pilotos desaparecidos el viernes pasado





Familiares de los dos pilotos desaparecidos desde el viernes pasado, denunciaron que el aeropuerto "Mariano Matamoros" ubicado en Xochitepec, no cuenta con el georadar para la ubicación de sus aeronaves, debido a que se conectan a través del aeropuerto de Toluca.

A pesar de la inversión millonaria por parte del gobierno de Graco Ramírez a fin de internacionalizar dicha central de aeronaves, a seis días de su desaparición entre los cerros y montañas del estado de Guerrero y Morelos, socorristas han implementado la búsqueda pie-tierra, debido a que los dos pilotos, Mario Alberto Núñez Aguilar y Javier González Brito, realizaban un vuelo de clases para la escuela Aero Pacífico.

Por tal motivo, Raúl Núñez Mora, padre del capitán Mario Alberto Núñez Aguilar, llamó a la ciudadanía en general a que ayude a la localización y ubicación de los dos pilotos y la aeronave que posiblemente haya caído entre el cerro denominado "El Epozote" y el cerro "Medio" del estado de Guerrero, por lo que no descartó que hayan sido secuestrados por miembros del crimen organizado para el transporte de la droga.

"…no puedo decir que no se cuenta con un radar, ya que en alguna medida se enlazan con un radar en Toluca o tienen algo que les permite; yo no puedo asegurar que no tengan radio de control, yo creo que tienen control de sus naves y que en alguna manera puedan arriesgar sus naves (...) Hemos tenido todo el apoyo por parte de la comandancia del aeropuerto, por parte de la escuela Pacífico por parte del gobierno de Puebla, Guerrero y Morelos, nos han dicho que salen las brigadas a pie, nos han dicho que es muy extraño porque no se ve en la copa de los árboles o que hubiera aterrizado en un pastizal o cordillera", dijo.

Por su parte, Francisco Javier González Vargas, padre del capitán Javier Ignacio González Brito, demandó a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), a que gire las instrucciones para que los dos pilotos sean rastreados a través del GPS de los aparatos móviles, debido a que actualmente la burocracia ha postergado la búsqueda a través de los celulares.

"Derivado a la burocracia de las autoridades tuvimos que levantar un acta para solicitar, posteriormente se tiene que dar un informe a la PGR para que lo solicite, después de PGR, otra autoridad y otra autoridad, no es posible que estando en el siglo XXI tengamos tanto problema para localizar dos celulares (...) Espero que el procurador de la República, me escuché y le pido su apoyo para que sea posible, porque al rato las pilas de los celulares ya no funcionen, yo ya perdí cinco días y por trámites burocráticos", dijo.