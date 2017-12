Local

Yesenia Daniel |

2017-12-14

Jojutla, Mor.- Aun con el descontento del Ayuntamiento de Zacatepec, la Fiscalía Regional de la zona sur poniente llevó a cabo la exhumación e inmediata inhumación de una víctima de delito, cuyo cadáver descansaba en un panteón municipal y al que necesitaban hacerle pruebas genéticas.

La semana pasada, la directora del área jurídica del Ayuntamiento de Zacatepec, Yaneth Basurto, reveló que la Fiscalía regional solicitó al municipio dar las facilidades en la diligencias de exhumación que, hasta ese momento pretendían hacer, al cadáver de Efraín "N" que fue sepultado en el panteón de la colonia Benito Juárez, sin embargo, a criterio de la encargada del área jurídica, el oficio enviado por la Fiscalía al municipio no venía acompañado de la orden de un juez, por lo que informaron que no darían las facilidades.

Yaneth Basurto informó en aquella ocasión, que la respuesta negativa molestó a la Fiscalía regional que advirtió que podría haber sanciones en contra del presidente municipal.

Sin embargo, ayer el fiscal regional Alejandro Chávez Carmona, aclaró que el municipio en este proceso legal no tiene injerencia por lo que tampoco se le estaba pidiendo permiso, pues aseguró que sí había permiso de un juez de control que autorizó la exhumación del cadáver.

"Nosotros tuvimos una diligencia autorizada legalmente por un juez de control, es una exhumación apegada a Derecho, en la cual participamos nosotros y participa la defensa, lo cual son las partes que pueden tener alguna contradicción por si se lleva a cabo o no una exhumación en este caso, y al final el juez el día que nos entrega la orden es a las trece horas el día primero de diciembre de este año y lo dice muy claro: se libra autorización para la exhumación del cuerpo de una víctima, entonces esta resolución del juez está acordada conforme a Derecho y fundamentada en el Código Nacional que en su artículo 252 dice claramente que la exhumación es un acto de investigación que debe estar autorizado por un Juez de Control, en estos términos se llevó a cabo, lo que el Ayuntamiento diga, está de acuerdo o no está de acuerdo, está de más porque no es parte en este asunto y ellos no deciden si se lleva a cabo o no una exhumación relacionada con esta investigación", detalló el fiscal regional.

El fiscal regional dijo que se le realizaron las pruebas genéticas al cadáver porque eran necesarias para la integración de la investigación en una nueva diligencia que se está haciendo actualmente.

"El hecho de que una persona en el Ayuntamiento no esté de acuerdo con nosotros, no significa que estemos haciendo mal las cosas aunque así lo califique (...) necesitábamos algunas pruebas con el cuerpo, necesarias, para la integración de la investigación y para lo que todos necesitamos saber, la verdad de los hechos que en esa carpeta se investiga", indicó el fiscal.

El fiscal regional, sólo acotó que el cadáver corresponde a una víctima del delito de homicidio calificado.