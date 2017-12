El Tercer Ojo - Los heraldos negros

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-12-14

“Hay golpes en la vida tan fuertes... ¡Yo no sé!/

Golpes como el odio de Dios; como si ante ellos/

la resaca de todo lo sufrido/

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!”

Éste fue el título de un poema que dio nombre al libro que el poeta peruano César Vallejo, el “Cholo Andino”, hubiese publicado hace ya prácticamente un siglo. Lo elegí porque expresa muy nítidamente lo que hoy sucede en nuestro estado de Morelos; también lo escogí porque Javier Sicilia es Poeta.

Estimados lectores, en esta hora en la cual ignoro, desconozco, no sé si lo soñé, imaginé, recordé o leí alguna vez en algún lugar... En este preciso momento en el cual parezco mudo, afásico, afónico, ágrafo, qué sé yo, no encuentro las palabras, o las grafías, o los trazos de algunas líneas que muestren a ustedes el estado de estupor, asombro, marasmo, sorpresa, parálisis de músculos y huesos, catatonia, perplejidad o desorientación espacio temporal... Aquí y ahora, ante ustedes, confieso que no encuentro explicación alguna que sea lógica, ética, moral o políticamente convincente sobre la denuncia que el día de ayer hizo pública el Poeta Javier Sicilia a propósito de las amenazas de muerte que hicieron contra su persona, contra la persona del Dr. Alejandro Vera Jiménez, ex-rector de la UAEM, de la Dra. María Elena Ávila, esposa del Dr. Vera, del Periodista y Psic. Jaime Luis Brito y contra otro colaborador del Dr. Vera.

Reitero que no puedo comprender el suceso, pese a que me es posible considerar algunas hipótesis sobre los motivos que subyacen a este evento deleznable, además de las intenciones del mismo hecho.

Como se ha revelado nítidamente a través del último reportaje sobre el juicio de marras que se le sigue al Dr. Vera y a la Dra. María Elena Ávila, la persecución política de estado, mediática y psicológica de que ha sido objeto el Dr. Vera, ahora toca también a la Dra. María Elena Ávila, tan sólo por el hecho de ser su esposa; la persecución política de estado de la cual es objeto, ahora judicializada con por lo menos tres juicios derivados de supuestas “denuncias anónimas de algunos universitarios (sic)”, fundadas —eso dice el fiscal que opera la persecución— en notas periodísticas y artículos de opinión extraídos de dos diarios que —sabido es por quienes no necesitamos más de dos dedos meñiques de frente— se encuentran al servicio de quien dice gobernar el estado de Morelos pero los deshace entre sus manos, y que la referida fiscalía pretende presentar como “pruebas contundentes” de los delitos que se le imputan; la persecución política de estado tiene como propósito fundamental impedir que el Dr. Vera sea candidato a Gobernador del estado de Morelos.

Considerando que ni la persecución política de estado, ni la persecución mediática y psicológica, ni la persecución judicial han logrado el objetivo de intimidar al Dr. Vera para que éste mismo decline en sus aspiraciones, acuden ahora a las amenazas francas y abiertas para lograr el propósito transexenal que el gobernador Graco Ramírez pretende imponer a través de su hijastro Rodrigo Gayosso y del PRD.

Hoy, precisamente hoy, que tanto el Dr. Vera como la Dra. María Elena Ávila nuevamente acudirán a la sala de juicios orales, escribo esta colaboración con la esperanza de que aún quede algo de ética en quien cumple la responsabilidad y la función de juzgador; empero, como quien determina esta estrategia no quiere dejar cabos sueltos, pues en su nombre y representación se realizaron la amenazas, trata de apretar las tuercas para lograr la tan ansiada intimidación, si es que antes no se logra la detención del Dr. Vera.

A pesar de los pesares vistos, pésele lo que les pese a los medios de información impresa que propalan la soledad del Dr. y la Dra., no se encuentran solos; cada vez que esto sucede, las muestras de solidaridad y apoyo hacia el Dr. Vera y la Dra. María Elena Ávila, son palpables y, ellos lo saben perfectamente, NO ESTÁN SOLOS.

Las amenazas con intenciones intimidatorias ocurrieron un día antes de esta comparecencia y un día antes de que se escribiera el presente artículo, éste se publicará un día después de la comparecencia y, esperamos, con el Dr. y la Dra. libres.

Mientras tanto, apreciados lectores, no dejo de resaltar también el hecho de que la coartada para que el gobernador enfocara sus baterías contra la UAEM ya no persiste, sin embargo, las baterías siguen apuntando a la UAEM y su autonomía. Ello con su himno de batalla: “Contra la UAEM todo, para la UAEM, nada”.