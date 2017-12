Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-14

1.- Cuautla necesita disciplina

2.- Paty Valle

3.- Brian González

4.- Goyo

1.- Los Arroceros del Cuautla necesitan disciplina, trabajo, esfuerzo para llegar a las finales, con la ventaja de que se cuenta en la dirección técnica con Ignacio Rodríguez Bahena, quien tiene experiencia como timonel en la liga de ascenso, en donde se hizo del título con los Freseros del Irapuato, en donde se tenía a Cuauhtémoc Blanco, el, ahora, hombre sin rostro, por lo que es garantía de eficiencia, y si impone su criterio, si no deja que los directivos y los negativos se entrometan, es un hecho que sabrá salir adelante, sobre todo si se le acercan elementos de mayor talento a los que se tenían en el evento de apertura, que emocionaron a su entonces entrenador, Mario Hernández Calderón, pero, a la hora de la verdad, fallaron a la institución, por lo que se debe tener el cuidado necesario para volar, y para ello está Gustavo Díaz Garcilazo, porque si se deja la tarea al presidente del equipo que es, a la vez, alcalde de la Heroica, se va a fracasar, como que no tiene el tiempo suficiente como para ver elementos y, no está en el negocio, por lo que se dificultará, y entre Gustavo y Nacho se pueden hacer cosas de alto nivel, como llegar a las semifinales en el evento de clausura que se avecina, y para la apertura hasta la final y buscar el ascenso dentro de año y medio, lo parece difícil, pero si se conjugan las capacidades y se deja a un lado a los negativos, sí se puede ir en el tren de la victoria constante para que se tenga el ascenso, el que sería el primero para los arroceros por la vía deportiva en su historia, porque cuando ha mejorado el nivel, fue por invitación o por las famosas promocionales, pero no en forma directa en un torneo.

a.- Hoy los Arroceros del Cuautla jugarán en Oaxtepec, frente a los Corachivas, en duelo de carácter amistoso, en el que se presentarán las armas para el torneo de clausura

b.-Los encuentros serán en Oaxtepec, éste y los que sean de carácter oficial, en el torneo de la segunda división nacional, en donde se espera que las cosas en lleguen a las finales

c.- Ignacio Rodríguez es un excelente entrenador, por lo que se tiene garantía de que se va a estar en la pelea por los puestos de honor, pese a que enfrente van todos a la lucha.

d.- Mario Hernández Calderón hizo su esfuerzo, tenía equipo, pero le fallaron varios de los elementos importantes, además de que las cosas se le salieron de control; fue difícil.

e.- En este escuadrón son varios los que quieren meter mano, por lo que Ignacio Rodríguez Baheana deberá estar atento para que nadie le salte ni le dicten alineaciones.

f.- Los recursos financieros, deben saberlo, no son bastos; se depende del presupuesto del ayuntamiento de la Heroica, y se sabe que las cosas no andan bien, es la verdad.

g.- Nacho es un hombre inteligente, que sabe su negocio, que tiene trabajo sólido, por lo que debe decir lo que se hace en el club y sólo él es el que puede determinar por todo.

h.- El caso de los Arroceros es especial, se sabe, se conoce, por lo que Ignacio va a ser un buen trabajo si sabe imponer las condiciones por el bien del club, no de un grupito.

i.- Por lo pronto ayer se firmó un convenio con directivos del Selva Cañera de la tercera divisional, lo que puede beneficiar a los clubes si se hace con total seriedad y talento.

j.- así las cosas, es un hecho que los chicos que no tengan cabida en tercera por edad o por nivel, tendrán una escuadra divisional superior y sin necesidad de salir de su casa.

j.- He dicho que en la entidad falta aprovechar el talento que se tiene, con el convenio se está dando un paso importante para lograrlo; los dos tienen personal honesto; casi todos.

2.- Patricia Valle Benítez, quien tiene que estar en otra entidad porque al gobierno que ya se va no le interesa los morelenses, se retirará en los Parapanamericanos que serán en Perú; en la Ciudad de México se tuvo su último mundial, el ocho, con tres medallas.

3.- Brian González puede reaparecer en Tijuana el 27 de los corrientes, ciudad que es igual de peligrosa que varias de las morelenses, así que eso no lo va a extrañar el púgil.

4.- Gregorio Yáñez es ya, el entrenador tlahuica con mayor reconocimiento, y todavía se espera más de él, puesto que sus resultados saltan a la vista con Baxter y antes Galeana.