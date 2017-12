Local

2017-12-13

-Alrededor de 90 familias beneficiadas como resultado de las gestiones de diputados federales antorchistas





Como resultado de la gestión que han realizado los diputados federales antorchistas, se han etiquetado alrededor de nueve millones de pesos, los cuales serán invertidos en el mejoramiento a la vivienda de más de 100 familias de escasos recursos.

Los beneficiarios acudieron a la colonia Arq. Gerardo Pérez del municipio de Emiliano Zapata, para recibir los apoyos en bonos de beneficio a la vivienda para loza de concreto o recámara adicional, dependiendo la necesidad de cada familia.

Al evento asistió la dirigente estatal del antorchismo, Soledad Solís Córdova; la vocera estatal, Juana Moreno Cervantes, así como representantes de los municipios de Emiliano Zapata, Cuernavaca, Tepoztlán, Puente de Ixtla, Xochitepec, Jiutepec y Temixco.

Soledad Solís, durante su intervención mencionó que a través de diversos activistas de la entidad se han llevado a cabo gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), las cuales han acudido a las comunidades a ejercer la petición de los diferentes documentos que se requieren para la solicitación del beneficio.

Enfatizó que a pesar de la negativa del gobierno estatal para realizar la entrega, la gente se ha unificado y organizado con el Movimiento Antorchista, para asistir de manera personal a la dependencia y exigir lo que por derecho les corresponde, siendo una parte esencial de la lucha que se ejerce día a día para el bienestar de familias morelenses.

“Si fuera por el delegado de la SEDATU del estado de Morelos, no recibiríamos ningún apoyo; todo el trabajo de gestión y de aprobación de recursos lo hemos tenido que gestionar en Hacienda, Gobernación y ante la SEDATU, lo cual no es fácil puesto que lo funcionarios representantes no se encuentran en sus oficinas” señaló.

Con esto, informó que se ejecuta la primera etapa de bonos de apoyo a la vivienda en el centro de la entidad, en próximos días se realizará de igual forma la actividad en los municipios de Totolapan, Yecapixtla, Cuautla, Ayala, entre otros municipios de la zona oriente.

Finalmente la dirigente social invitó a la población que recibió el apoyo a seguir organizados y que sumen a más gente para ejercer una lucha mayor en beneficio del pueblo pobre, y así sumar logros de bienestar social.

"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que si hoy tengo vivienda y me hace falta el beneficio de pavimentación, se siga luchando para la obtención del recurso", agregó.