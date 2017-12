Local

Yesenia Daniel |

2017-12-13

-Siguen a la espera de que lleguen las aulas móviles

Amacuzac, Mor.- En Amacuzac el termómetro ha descendido hasta los 8 grados centígrados pero la sensación térmica es de hasta 3 grados. Sin techos y paredes, el frío ha arreciado en esta zona semi rural, en donde los niños toman sus clases en los espacios abiertos por las afectaciones que dejó el sismo del 19 de septiembre de las instalaciones de la secundaria técnica número 3.

El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIEM), como en otras escuelas, ha cambiado al menos dos veces el dictamen del estado de esta escuela. En un primer momento informó a la Dirección que la secundaria había quedado en muy malas condiciones por lo que no podían usar las instalaciones nuevamente; en un segundo dictamen indicaron que sólo 5 aulas presentaban grietas pero que podían usar el resto de las instalaciones, sin embargo, en un tercer y último dictamen se definió que la totalidad de las instalaciones estaban afectadas pero que se podían reparar algunas aulas para volver a usarlas.

“Lo visiblemente más afectado es el aula de medios, el taller de tecnologías, y un aula que esas sí nos dijeron que serían para demolición. De las aulas nos han dicho que tienen grietas que han ido abriendo más, además de una techumbre, mientras tanto todos los niños están tomando clases afuera, unos debajo de una techumbre, otros debajo de los árboles, en la explanada y en los huertos, y de las aulas móviles el IEBEM se ha desentendido”, detalló una comisión de padres de familia y maestros.

Comentaron que el subdirector de la secundaria ha gestionado las aulas móviles y hace una semana, cuando las temperaturas no habían bajado tanto como estos últimos días, le dijeron que ya se las entregarían pero no sucedió tal cosa, de hecho hace un par de días personal del INEIEM se presentó en la escuela y no supieron de la solicitud, de lo que sí hablaron es que hay más solicitudes en espera de preescolares, primarias y secundarias que están padeciendo la misma situación.

Son 15 grupos de 35 alumnos en promedio que toman clases entre el frío y el polvo a las faldas del cerro en la colonia La Glorieta, en la zona limítrofe con el Estado de Guerrero, y debido a estas condiciones ya se ha empezado a notar la afectación en los niños que se han ausentado por enfermedades de las vías respiratorias.

“En una techumbre hay dos grupos que los divide una lona, y en la techumbre más grande hay cuatro grupos, en los huertos hay otros cuatro grupos, en el estacionamiento uno y tres en espacios libres. Los pizarrones están sobre las butacas, sobre acomodados; el viernes que estuvo haciendo mucho aire le cayó en la cabeza un pizarrón a una maestra y se desmayó unos segundos”, comentó una madre de familia.

Ante esta situación y para evitar exponer a los alumnos a este clima la Dirección de la escuela cambió su horario de entrada a las 9:30 horas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico (SMN) las bajas temperaturas se deben al frente frío número 15, y en Morelos la temperatura más baja ha sido de 2 grados en el municipio de Huitzilac, en la zona de los Altos de Morelos, es decir, del otro lado de la entidad; sin embargo se espera que el frío permanezca hasta enero y febrero.