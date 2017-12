Local

Yesenia Daniel |

2017-12-13

Jojutla, Mor.- Lucina Sánchez Estudillo de 87 años de edad y habitante de la colonia Cuauhtémoc en el centro de Jojutla, no pudo hacer el trámite para recibir el apoyo del gobierno federal del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) porque su avanzada edad no se lo permitió, le duelen las rodillas y casi no camina, además está sola, no tiene familia.

El 19 de septiembre no tuvo miedo, era la hora de la comida y entró a su casa a buscar algo para prepararse, pero la tierra se empezó a mover, las paredes se desprendieron de la casa y en cuestión de minutos perdió lo poco que tenía. En su patio quedaron ella, sus animales de granja y los escombros.

Ahora, sin casa, Lucina Sánchez, se encuentra nuevamente en el patio de lo que era su vivienda, en el boulevard 18 de Marzo en la colonia Cuauhtémoc, pidiendo apoyo a través de los medios de comunicación para que la gente la apoye no sin nada a cambio, ella quiere vender sus gallinas, guajolotes, patos y gallos para tener dinero para sobrevivir.

“Las mismas paredes me cercaron, se juntaron todas las paredes y me llevaron a la pared de la parte de atrás de la casa, ahí me protegió todo, yo quedé bien tapada y al final este señor, Carlos, que Dios le ha dado el entendimiento, la sabiduría de pedir, y mire, ya llegó todo para hacer la casa, pero no entré al Fonden porque yo no puedo caminar. Pedí ayuda para que me llevaran a la colonia Nicolás Bravo y me llevaron con mis pajaritos, mis jaulitas y hasta la fecha estoy ahí. Esos animales, se quedaron ahí abandonados pero estas personas les han dado de comer, los han sostenido porque yo hasta la fecha no puedo caminar”, relató Lucina.

Carlos Catalán Díaz y Raquel Domínguez Mejía, son dos amigos de la señora Lucina que la han ayudado, han fungido como su familia, tocando puertas para que se le apoye a la ancianita, y en tanto está viviendo con ellos.

Su historia ha sido recogida por varios reporteros locales y a través de la difusión es que le han brindado apoyos como material de construcción, pero su único sostén económico era la venta de sus animales, sin embargo ahora le cuesta más trabajo caminar.

Por ello hicieron un llamado para que quien desee y pueda ayudar se ponga en contacto con Carlos Catalán Díaz o Raquel Domínguez Mejía en la colonia Nicolás Bravo, en el teléfono 734 127 75 20 o a la cuenta de Bancomer 4555 1030 0509 85 07.