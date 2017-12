Local

Erick A. Juarez

2017-12-13

-El hecho se da en un clima de inseguridad en el que se encuentra el estado, dijo

El activista Javier Sicilia Zardain interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Morelos, contra quienes resulten responsables por el delito de amenazas y lo que resulte, luego de que la mañana de ayer (martes), recibiera una llamada telefónica, donde lo amenazaban de muerte a él y los colaboradores cercanos al ex rector de la (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.

En conferencia de prensa, Sicilia Zardain informó que alrededor de las 08:30 de la mañana de este martes, recibió una llamada telefónica del número 55 27 070817, en donde un sujeto lo amenazó de muerte, así como al equipo de trabajo del ex rector de la máxima casa de estudios, esto a unas horas de que se reanude la audiencia de vinculación a proceso o no en contra de Alejandro Vera y su esposa acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Le informo que María Elena Ávila, el rector y a ti, se los va a cargar la chingada, hijos de su puta madre, (…) Esas fueron las palabras y me entero que también esa llamada de ese teléfono, le llegó al asistente del ex rector, a un familiar y a Jaime Luis Brito, decía que venía de parte de Gobernador (…) De inmediato le mandó un mensaje al Gobernador y no me contesta, después le mando un mail diciéndole acabo de recibir una amenaza de tu parte y quiero que me aclares, de inmediato me mandó una respuesta, -yo siempre te he querido mucho, y siempre te he apoyado y yo no amenazo-, entonces, le respondí pues qué estaba pasando entonces, aclara, y me responde el Gobernador, -a mí nadie me usa, a ti te están usando-, y le dije será el sereno pero tu trabajo es investigar”, advirtió.

Por tal motivo, el activista señaló que este tipo de amenazas de muerte se ha dado en un clima de inseguridad en la que se encuentra el estado de Morelos como a nivel nacional, por lo que solicitó las medidas cautelares ante la federación.

“El asunto es que no tenemos que vivir con las medidas cautelares, el asunto es que hay un gobierno que dice que este estado está en paz y que lo único en realidad, sólo está hostigando y perseguir derechos humanos, violentar a la población dejándolo en estado de indefensión y lo único que puede decir en una amenaza donde se revela su nombre es decir, yo no fui”, declaró.

Por tal motivo, el poeta Javier Sicilia exigió al jefe del Ejecutivo, Graco Ramírez Abreu a que aclare públicamente e investigue el origen de las amenazas de muerte en contra del equipo de trabajo del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera, debido a que desconoce los motivos de las amenazas y persecución policía en su contra.

“Se pueden llevar a cualquier persona la pueden matar, la pueden tirar a una fosa clandestina, o del crimen organizado en Morelos, no lo sé por qué vengan esas amenazas, aquí puede estar amenazado cualquier persona, o por qué viste raro a alguien, aquí existe persecución, temor, la falta de derechos constitucionales y civiles están a la orden del día”, declaró.

Por último, reveló que durante la tarde de este miércoles, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera y su esposa María Elena Ávila, quienes fueron acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.