Serpientes y escaleras - Precandidatos

Eolo Pacheco |

2017-12-13

Poco a poco se va aclarando el panorama electoral para Morelos. En la boleta del 2018 veremos a Rabín Salazar, a Cuauhtémoc Blanco y a Rodrigo Gayosso. Falta la definición del PRI, la del PAN y los independientes.

La boleta electoral que los morelenses votaremos el primer día de julio del 2018 está por definirse. El Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social ya han elegido a su candidato, el PRI está en espera de establecer el método de selección mientras que el PAN y el PRD se jalonean por el frente. Hay dos aspirantes registrados a la gubernatura por la vía independiente, pero quizá sólo uno logrará obtener los apoyos necesarios. Antes de tres semanas todo quedará definido.

Hay muchos ojos puestos en el próximo proceso electoral de Morelos; la apuesta de todos los partidos es alta, se trata de una elección sexenal con muchos ingredientes sociales que la hacen distinta a las que hemos visto antes.

Nuevamente estamos frente a un proceso en donde el gobierno está desgastado, pero nunca antes como ahora el jefe del ejecutivo fue un elemento clave de las campañas por su mal desempeño, sus errores, sus excesos, sus omisiones y su enfrentamiento con la sociedad.

Lo mismo que ocurrió hace un par de años en Veracruz está sucediendo ahora en Morelos. Allá fue Javier Duarte a quien la gente rechazó, contra quien electorado votó y el personaje que formó parte de todos los discursos de campaña: unos prometiendo meterlo a la cárcel y otros deslindándose de él y excusando sus errores. Nadie, ni su partido lo defendió.

Aquí será Graco Ramírez el personaje central de los discursos de campaña: el enorme endeudamiento del estado (más de 9 mil 200 millones de pesos), los altos índices de inseguridad, la imparable violencia, la ofensiva corrupción, las violaciones constantes a la ley y falta de resultados forman parte de la estrategia de todos los partidos políticos. Como en Veracruz, en Morelos veremos a varios candidatos prometiendo encarcelar al gobernador y a varios de sus colaboradores.

Bajo este contexto hay partidos que llevan ventaja: Morena es, según se aprecia en todas las encuestas, la oferta más atractiva para el electorado; el Movimiento de Regeneración Nacional es la cara opuesta del PRD, representa la antítesis de la Nueva Visión y la opción que muchos impulsarám para tomar revancha de Graco Ramírez.

Otra propuesta que se beneficia de este escenario es la que encabeza Cuauhtémoc Blanco. El alcalde capitalino es el personaje más crítico del gobernador de Morelos, lo ha enfrentado durante dos años y reiteradamente ha dicho que lo metería a la cárcel si es ganador de las elecciones del 2018. El edil no tiene un partido fuerte que le respalde, pero será la figura más llamativa de todas en la boleta electoral.

Otro candidato atractivo para el electorado es Javier Bolaños, aunque luego del acuerdo nacional entre PAN-PRD y MC no es claro si participará. El diputado ha mantenido un discurso crítico hacia el gobierno estatal, ha respaldado temas sensibles como las víctimas de las fosas de Tetelcingo y Jojutla o la persecución a la universidad; en los estudios de opinión Javier aparece siempre cerca del primer lugar, con posibilidades reales de ganar, pero con las decisiones tomadas a nivel nacional es difícil que Javier compita.

Del lado del Sol Azteca ya se definió quien será el candidato. Hace una semana el dirigente perredista dijo que no buscaría esa posición para dar condiciones para que se firmara el Frente en Morelos; después del viernes Rodrigo Gayosso replanteó su escenario y oficializó su deseo de contender por ese espacio.

En el PRI todavía no hay claridad sobre lo que viene, empezando por el método que seguirán para elegir a su candidato. Luego de ver la manera como se definió la candidatura presidencial es previsible que en Morelos sucederá lo mismo. El PRI tiene un voto duro importante en el estado, pero es insuficiente para ganar la elección; el triunfo depende del candidato y con los que tiene no hay manera de que los priístas logren buenos resultados. Mentías Nazario, Jorge Meade, Jorge Morales, Amado Orihuela y Guillermo del Valle son los aspirantes más fuertes.

La contienda del 2018 en Morelos no será de propuestas, sino de señalamientos; el enfado de la gente con la clase política es enorme, han sido tantos los engaños que difícilmente el electorado se dejará llevar por las mismas mentiras del 2012. La que viene será una elección turbia, donde las acusaciones serán contra el gobernador por los altísimos niveles de corrupción, el ofensivo endeudamiento del estado, la dolorosa violencia y la imparable inseguridad.

La clave de la próxima elección está en el perfil de los candidatos, en la estructura que les acompañe en campaña y la empatía que logren con el electorado. Para el candidato del PRD la tarea es titánica, tienen que desarrollar una estrategia que los acerque a la sociedad, que evite el desgaste del régimen pero que no rompa con el gobierno; para la oposición la fórmula es muy sencilla: pegarle a Graco.

La carrera por la gubernatura de Morelos ya comenzó. El ganador será quien más rápido entienda el escenario y mejor diseñe su estrategia.

posdata

El jaloneo interno en el PAN es muy fuerte. El comité nacional está presionando mucho a su símil de Morelos para que den marcha atrás en la decisión del consejo y avalen la conformación del Frente en el estado.

Las posturas son radicales en Acción Nacional: desde México quieren orillar al panismo morelense a pactar con el PRD para no enturbiar el acuerdo nacional, pero los locales no quieren; la presión nacional es tanta que Morelos es el único estado en donde el PAN cedió al PRD las dos posiciones al senado y la mayoría (3 en este caso) de las diputaciones federales. Con semejante golpe ¿Por qué tendrían ahora los panistas que entregar lo que les queda?

Con el acuerdo que ya signaron en el pacto federal la capacidad de negociación del PAN en Morelos se reduce sustancialmente. Ahora el comité nacional trata de doblar al estatal para que firme el registro y se eviten fracturas, pero hasta ahora no lo han logrado. La presión es mucha, las amenazas fuertes, pero en todos los escenarios los sacrificados son los morelenses.

Los panistas locales tendrán que tomar una decisión pronto: 1- Ceden a las exigencias del comité nacional y acceden a ir en alianza con el PRD, bajo el entendido que con el nuevo escenario es probable que no encabecen la alianza; 2- Ceden a la petición del CEN, buscan una salida digna y negocian algunas migajas para unos pocos; o 3- Se mantienen en su postura, no ceden a las presiones nacionales, definen localmente su estrategia y se rebelan a las veleidades de Anaya, entendiendo que no habría apoyo nacional en campaña y si gana el Canalla, quedarían relegados seis años.

El escenario no es sencillo para el PAN: en uno, si ceden, dan por sentado que perderán y todo; entonces el golpeteo y resistencia que dieron a este gobierno a lo largo de cinco años fue en vano: al final quedarán golpeados por el gobierno, golpeados por su comité nacional y repudiados por la sociedad. Si se mantienen firmes tienen alguna posibilidad de ganar, serían mal vistos por su dirigencia nacional, pero reconocidos por los ciudadanos de Morelos.

Lo que decidan los panistas lo tienen que hacer antes de dos semanas.

nota

Poco a poco se van aclarando las cosas en materia electoral, aunque aún prevalece la incertidumbre en muchos de quienes buscan competir en el 2018.

El PES ya marcó su línea con el PRI, dice que bajo ninguna circunstancia Cuauhtémoc Blanco se vestirá de rojo y que su único acercamiento es con Morena. En ese escenario hay tres posibles escenarios: a) Cuauhtémoc Blanco como candidato a gobernador de la alianza PES-Morena, b) Cuauhtémoc Blanco candidato del PES, y c) Cuauhtémoc Blanco candidato a senado de la alianza PES-Morena.

En el caso del PRI las alianzas probables son con el Verde y con Nueva Alianza, pero con candidato tricolor. Los que juegan son Mentías Nazario, Jorge Meade, Guillermo del Valle y Jorge Morales Barud.

PAN, PRD y MC podrían ir en coalición, pero aún no es seguro que se concrete. Si hay Frente en Morelos el candidato, dicen, podría ser un ciudadano, pero es imposible hacer un candidato en dos semanas; el abanderado será Rodrigo Gayosso. Si no hay Frente el PRD mandará una propuesta propia y las más fuertes son Rodrigo Gayosso, Manuel Agüero y Tadeo Espinoza. Si el frente es parcial (MC-PRD) el candidato sería Rodrigo Gayosso. En el PAN los punteros son Javier Bolaños y Víctor Caballero.

En Morena no hay vuelta de hoja: si no hay acuerdo con el PES y la alianza es únicamente con el PT, el candidato es Rabin Salazar. Aunque no es el candidato mejor posicionado, la llegada a Morena de Lucía Meza y la incorporación de otros operadores electorales ayudarán al senador a convertir la simpatía por López Obrador en votos para él.

post it

Morena está fortaleciendo su proyecto electoral con la suma de varios liderazgos de otros partidos. Lo que le faltaba al partido de López Obrador en Morelos era estructura y eso es lo que le aportará Lucía Meza y su equipo.

Cuauhtémoc Blanco es el candidato mejor posicionado, pero también el menos arropado en materia política y estructural. José Luis Borbolla hace un buen esfuerzo, pero es insuficiente para garantizar el triunfo. Si al alcalde no lo rodean de una buena estructura es imposible que gane el 2018. Item más: Blanco Bravo no será el candidato de una alianza con Morena.

Rodrigo Gayosso es el candidato con más estructura y recursos, pero también el más desgastado. Al perredista le falta información, estrategia y un equipo más eficiente que el que tiene. Con aplausos y simulaciones no va a ganar la elección. A ese equipo le falta prudencia y le sobra arrogancia.

Al PRI le falta todo: candidato, estrategia, recursos y estructura. La dirigencia actual está vendida, responde a intereses económicos de otros y carece de liderazgo y representatividad. Los priístas valiosos del partido no coinciden con la línea trazada por el comité estatal porque saben a quien obedecen los dirigentes. Peor: las decisiones del partido se toman al alimón entre tres personas: Alberto Martínez, Francisco Moreno y Mario Chávez. Imposible que así el barco llegue a buen puerto.

redes sociales

Los hechos ocurridos la noche de 30 de noviembre en Temixco siguen dando de que hablar. El enojo social que provocó la muerte de un bebé está vigente en la población y es algo que acompañará al gobernador y al comisionado de seguridad por toda su vida.

A casi dos semanas de ocurridos tan lamentables acontecimientos sigue sin haber claridad sobre lo que pasó aquella madrugada en la que seis personas perdieron la vida. Las aclaraciones del comisionado de seguridad y la de los policías, en lugar de dar certeza provocan más preguntas.

¿Quién mató a las cuatro mujeres, a la bebé y al niño?

¿Por qué lo hicieron?

¿Por qué ninguno de los detenidos, ni las víctimas ni los policías resultaron positivo a las pruebas de uso de armas?

¿Cómo fue posible que los policías, suponiendo que fueron ellos quienes dispararon, no escucharan los gritos de las mujeres y el llanto de los niños?

Y si los escucharon ¿Por qué siguieron disparando?

¿Por qué los casquillos percutidos no coinciden con las armas que se presentaron?

¿Por qué insiste Capella en que fue un operativo exitoso cuando 6 personas perdieron la vida?

Si en esa vivienda se detuvo a un presunto capo ¿Por qué lo dejaron libre? ¿Cómo es posible que la policía no aportara los elementos para mantenerlo detenido?

Seis civiles muertos, todos inocentes y nadie más herido ¿Cómo sucedió eso?

No hay otra manera de decirlo: lo ocurrido en Temixco la noche del 30 de diciembre fue una matanza, una ejecución extrajudicial.

A pesar de todo lo anterior, como siempre, no pasará nada. Obvio: estamos en el Morelos de Graco. El tabasqueño resultó peor, mucho peor, que Carrillo, Estrada y Adame juntos.

Comentarios para una columna alegre:

