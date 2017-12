Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-13

1.- ¿Dónde están las asociaciones?

2.- Selva

3.- Corachivas

4.- Baxter

1.- ¿Dónde están las asociaciones, sus representantes, sus deportistas, sus torneos?, y en la mayoría de los casos las cosas no se hacen bien o van casi en el clandestinaje, precisamente en el lugar en el que les ha destinado la autoridad del deporte en la entidad, no sólo omisa, sino contraria a los intereses de los responsables del deporte en el rubro, y desde el Instituto del Deporte, por imitación plena de lo que hace Castillo en la Comisión Nacional del Deporte, se ataca a los titulares, con el pretexto de que deben regularizarse, pero no se hace nada para que se llegue a los lineamientos, en un círculo vicioso en donde no se da el apoyo necesario porque no se está en regla, pero del lado de las asociaciones, no se va con los lineamientos porque no tiene sentido, no se brindan los respaldos suficientes para sus representados, y en este juego los únicos perjudicados son los agremiados, y a la autoridad le conviene, puesto que de esa manera se le deja en paz, no se le pide, mucho menos se le exige, y como no hay recursos porque no se tuvo, a lo largo del sexenio, el interés por ir del lado de los deportistas, sino de conservar el trabajo, se dejó correr el tiempo y la apuesta es a que se acabe cuanto antes el sexenio, porque lo único que se recibe es un ambiente hasta de indiferencia, ya ni siquiera de crítica, cansados los atletas y sus dirigentes de que no se les haga caso ni en lo mínimo; ni siquiera en la atención, porque, para subir a la oficina de la titular, de Jacqueline Guerra, se pasan más candados que con la puerta negra, cuando que es la más limitada de cuantos han pasado por ahí, pero en su falta de juicio crítico, no lo va a aceptar, pese a que los números así lo indican. Sigo con la esperanza de que en la soledad tenga un instante de reflexión y se acepte el triste papel que se ha vivido desde el uno de octubre del 2012, y resta un poco más de nueve meses para que la pesadilla sea cosa de un pasado que será triste recordar; los seis años más terribles que ha padecido el deporte local.

a.- La asociación estatal de voleibol es sustituida por eventos de aquí y de allá; el constante es el de la Liga Estudiantil que tiene sede en las instalaciones de la unidad Plan de Ayala.

b.- En el caso del baloncesto, los eventos esporádicos, la liga de Civac, otras, pero se deja la impresión de que cada quien va por su lado, sin intención de unirse, ni mucho menos.

c.- En la Universidad se tienen varios presidentes de asociaciones, pero no hablan, no están en la intención de ser más combativos; están resignados a que no se puede hacer nada ahora

d.- En el karate do, en donde se tienen deportistas de alto nivel se tiene que responder ya.

e.- En el fútbol, Ramón Sánchez de Cervantes ha sabido conservar la asociación, ha sido el que impide que se balcanice, el que ha logrado que siga, pese a los envidiosos e incapaces.

f.- Es ahora el instante de despertar, de lo contrario, se corre el riesgo de que el deporte sea relegado, como siempre, por los que ocuparán el poder desde el uno de octubre del 2018.

g.- Ya vieron lo que está sucediendo por no hacer acto de presencia, no sólo les impusieron a Jacqueline, sino que la conservaron pese a la pobreza de accionar, y nadie salió a protestar

h.- Aquellos tiempos del 20 de noviembre de 1982 no repitieron este sexenio, pese a que las cosas están peor que entonces; en ese entonces por lo menos había esperanza de cambio.

i.- En los medios escritos se dio espacio del hecho y del seguimiento; Lauro Ortega tuvo en su momento la sensibilidad de conformar la Dirección del Deporte. Después no hizo nada; obras a las que se les tuvo que meter mucho dinero porque la reconstrucción fue pésima.

j.- Aquéllos que están esperando que los llamen para salvar el deporte, se van a quedar sentados; es la hora de salir a exigir que el deporte tengas, al fin, el sitio que merece.

2.- Selva Cañera. Que lo entiendan todos los que forman parte de la organización: El partido del sábado es el más importante que han jugado. Ustedes sabrán si quieren crecer.

3.- Corachivas, el viernes frente el Cuautla; el lunes frente a Lobos Buap, el 21 ante los raquíticos Pumas de la Universidad, el 27 contra el América o alguien de su mediocridad, y el 30 contra el San Luis.

4.- Baxter, al final del año, es sin duda, en cuanto al trabajo en el amateurismo, en el fútbol, lo mejor. El ascenso de cuarta a tercera y el campeonato nacional en la Copa Telmex, más el liderato invicto en el actual presente de la cuarta, son muestras de lo mucho que se tiene