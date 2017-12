Cultura

|

2017-12-13

El sonido de tambores, bombos, platillos, timbales, campanas tubulares, marimbas, xilófonos y gong, entre otros instrumentos de percusión, así como el de las arpas, vibrarán categóricamente, el 13, 16 y 17 de diciembre, durante los tres conciertos de cámara que la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) realizará en la Biblioteca de México y en el Auditorio Blas Galindo del Cenart.

Se trata de las presentaciones que el Sistema Nacional de Fomento Musical programa periódicamente, como parte de las actividades artístico-académicas de su Licenciatura Instrumentista ─modelo de estudio a nivel profesional del cual emana la OECCh─ con el objetivo de que sus alumnos aborden repertorio de su especialidad, y que el público conozca y escuche otro tipo de repertorios.

El Ensamble de Arpas, dirigido por el maestro Baltazar Juárez, presentará un programa diverso, donde el público podrá degustar el sonido de dúos o cuartetos de arpas, en estilos sinfónico o tradicional mexicano.





La Suite mamá la Oca, compuesta por Mauricio Ravel, en un arreglo para cuatro arpas, abrirá este concierto, a realizarse el miércoles 13 de diciembre, en el Vestíbulo del Foro Polivalente de la Biblioteca de México, a las 18:00 horas.

Preludio núm. 1, de Marcel Tournier; Capricho Árabe (arreglo para cuatro arpas), de Francisco Tárrega; Preludios 2 y 3 (dúos de arpas), de Marcel Tournier, complementan su programa, junto con ujna selección Villancicos tradicionales como Carol of the bells, Noche de paz, Jingle bells, The herald angels sing, It came upon the midnight clear, Joy to the world, Adeste fideles, Little town of Belen, The first nowel, Hoy a la tierra, El niño del tambor, Los peces en el río y La rama (tradicional mexicana).

El Ensamble de Percusiones, se presentará en el Cenart, el 16 y 17 de diciembre, con un repertorio que de manera general abordará el repertorio del connotado percusionista estadounidense Michael Burrit, quien el escenario, el domingo 17 con los 13 integrantes de la agrupación, que fue creada en 2014, con el fin de alcanzar los más altos estándares de competencia.

El 16 de diciembre, dicho ensamble interpretará piezas como Cloud Folk de John Spathas, así como Dex, 180, Fandango 13 y Catching shadows, de Michael Burrit, quien en el ámbito de la composición cuenta con dos conciertos, y numerosos trabajos para solistas y para para marimba y percusión. De hecho sus obras para marimba se han convertido en el repertorio estándar para el instrumento.

La presencia e interacción de Burrit, con los chicos del ensamble es muy valiosa, apuntó Emilio Aranda, coordinador de las Agrupaciones Artísticas del SNFM, y quien acompaña de manera cercana el desarrollo musical de los miembros de la OECCh. “Él es uno de los solistas de percusión más importantes del mundo y como docente tiene una amplia experiencia en cámara y orquesta y ha actuado con The Chicago Chamber Musicians, Chicago Symphony, The Rembrandt Players y The Penninsula Music Festival Orchestra”.

Asimismo informó que será el domingo 17, cuando Burrit comparta el escenario con el Ensamble de Percusiones de la OECCh, donde interpretarán obras como Tambournies, de Rupert Kettle; Mudra, de Bob Becker; así como obras del propio percusionista como Blue Ridge, un dúo que evoca estilos como el jazz y la música folklórica; The Islands, Sara`s Song, dedicada a uno de sus amigos y que de alguna forma simboliza la amistad; Home Trilogy, y Sweet Dreams and Time Machines”.

La idea es que el público abra su espectro musical, que conozca otro tipo de repertorios y que con el tiempo distinga el timbre de cada una de las especialidades. Asimismo, Aranda expresó que la periodicidad de estos conciertos de cámara radica en la necesidad pedagógica para los chicos, quienes tienen que entrenarse en los formatos de cámara y sinfónicos.

“La Orquesta Escuela Carlos Chávez tiene cinco ensambles de cámara más, como el de cuerdas, maderas, metales, violonchelos y pianos. En esta ocasión les tocó realizar conciertos a los Ensambles de Arpas y de Percusiones, todo en el afán de proporcionarles un desarrollo integral”, concluyó.

Para mayores informes consulte la cartelera en las paginas-e: http://snfm.cultura.gob.mx/ y http://www.mexicoescultura.com/.

https://www.gob.mx/cultura