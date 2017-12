Local

2017-12-12

-Por el apoyo brindado a los grupos vulnerables y su trabajo ante el tema de la discapacidad

Trabajadores de la industria de la radio y la televisión hicieron un reconocimiento a la destacada labor realizada por Elena Cepeda, como presidenta del Sistema DIF Morelos.

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), resaltaron el interés de Elena Cepeda por los grupos vulnerables y el trabajo trascendental que ha realizado, como el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) que se quedará como un beneficio permanente para los morelenses.

“Ejemplos claros de los logros de Elena son el CREE y la Ruta de la Salud, esa línea de transportación para personas con discapacidad, son alcances muy especiales y se quedarán como un gran beneficio”, refirió Víctor Hugo Salgado Granados, secretario general, en Morelos, del STIRTT.

El representante sindical de los trabajadores de la radio y la televisión, señaló que la labor de Elena Cepeda dejará beneficios y se quedarán para la posteridad, porque los avances que hoy se tiene en atención a la discapacidad son inéditos y derivados de la capacidad y experiencia de quien dirige el DIF estatal.

La presidenta del DIF Morelos indicó que es importante difundir los avances que han puesto a Morelos en otro nivel, y que es necesario que la sociedad se apropie de ellos y garanticen su permanencia.

“Estamos poniendo a Morelos en otro lugar, y yo creo que todo esto que se está cambiando también nos ayuda a modificar la situación económica y de seguridad en el estado, porque no puede haber seguridad si no hay empleo y no puede haber empleo si no hay certidumbre en la economía y en la inversión”, agregó.

La presidenta del Sistema DIF Morelos y ex secretaria de Cultura de la Ciudad de México, recordó que con menos de lo invertido en otros centros de rehabilitación, hoy se cuenta con el mejor CREE del país, uno de los pocos que ofrece un transporte especializado para grupos vulnerables; que Morelos es pionero en la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y ha sido punta de lanza en la creación de un Comité de Adopciones que ha merecido el reconocimiento del gobierno de Alemania, éstos entre los avances del DIF estatal en esta administración.