2017-12-12

-La principal causa de mortalidad en jóvenes y adultos, son los accidentes viales

Martha Angélica Hernández Oseguera, coordinadora estatal del Programa de Prevención de Accidentes de Servicios de Salud de Morelos (SSM), dio a conocer que durante la temporada de fiestas decembrinas, las urgencias por accidentes aumentan de un siete a diez por ciento, por lo que llamó a la población a evitar conductas de riesgo.

Detalló que una de las principales causas de mortalidad en jóvenes y adultos, son los accidentes viales, por lo que en esta temporada de celebraciones recomendó a la población evitar el consumo de bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad y usar cinturón de seguridad.

“Si se tiene contemplado conducir, es necesario revisar las condiciones mecánicas de los automóviles, no pasar por alto las señales de tránsito, respetar al peatón, evitar conducir cansados o bajo la influencia de bebidas alcohólicas y especialmente no hacer uso del celular mientras se conduce. Para el traslado de niños en los vehículos, es necesario utilizar asientos de acuerdo a su edad y en caso de utilizar motocicletas no olvidar el uso de casco”, resaltó.

Hernández Oseguera agregó que para prevenir accidentes por quemaduras, es necesario prescindir del uso de cualquier tipo de pirotecnia, así como evitar alimentos o bebidas muy calientes, además de mantener alejados a las niñas y niños de la cocina.

“Una parte fundamental para evitar accidentes es evitar conductas de riesgo, poner en práctica las medidas de seguridad y en caso de las niñas, niños y personas de la tercera edad, la supervisión y cuidado de un adulto responsable”, dijo.

Finalmente, señaló que para la atención de emergencias el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) está disponible a través del 911 las 24 horas, así también las unidades hospitalarias y los Centros de Salud Centinela ubicados de formar estratégicamente en todo el estado.