Observador político - Elección de Estado

Gerardo Suarez |

2017-12-12

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, tras repartirse el pastel y las candidaturas -Ricardo Anaya va a la presidencia de la república y Alejandra Barrales a la Ciudad de México-, decidieron firmar ante el INE el convenio de coalición “Por México al Frente”, sin embargo en Morelos, este frente no pasará porque no hay un solo diálogo entre los líderes de estos partidos, en gran medida por el rechazo social hacia Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por el saqueo financiero, la corrupción e inseguridad que impera en el estado.

EL RESPALDO DE GAYOSSO.- La decisión de último minuto de Rodrigo Gayosso Cepeda de anunciar su deseo de registrarse el próximo domingo ante el Impepac como precandidato al gobierno de Morelos por el PRD, sorprendió a muchos. Incluso, lo dijo el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, que esa fue una decisión de mucho valor y muy difícil. Y es qué, todo esto tiene que ver que al ex dirigente del sol azteca ya lo habían bajado “Los Chuchos” y por tanto, se les rebeló para lo cual se vio en la necesidad de dejar de militar en esa expresión de Nueva Izquierda para integrarse con Vanguardia Progresista, que es precisamente la corriente que respaldó en su momento la conformación del Frente Amplio Democrático e impulsó al mismo tiempo la aspiración presidencial del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con resultados negativos.

Gayosso Cepeda no tendrá ningún problema en lograr ser el candidato a gobernador por el PRD, en razón de que cuenta con el respaldo de todo el Comité Estatal que hoy dirigen Hortencia Figueroa Peralta y Esaú Alquicira Uriostegui, en calidad de presidenta y secretario general, respectivamente; además de que tiene casi al 100 por ciento de los diputados locales del PRD, del Verde con Javier Estrada, lo que queda de Nueva Alianza, a la totalidad de los legisladores del PRI con todo y su coordinador Mario Chávez Ortega y su dirigente estatal, Alberto Martínez González y de extra a Francisco Moreno Merino. Además del 50 por ciento de los diputados del PAN: Carlos Alaniz y Norma Alicia Popoca Sotelo, entre otros más.

Pero además, cuenta con el respaldo de los integrantes del gabinete del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

VA LA ALIANZA PRD-PSD.- A pesar de que se ha mencionado y se hace creer que Morelos es moneda de cambio en los acuerdos de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales con Dante Delgado, la verdad es totalmente distinta toda vez que aquí, en la tierra de Emiliano Zapata esa alianza está rota desde el primer instante en que no hay un solo diálogo entre los dirigentes del PAN y Movimiento Ciudadano con el PRD.

Por ello, Rodrigo Gayosso fue claro al señalar que él va por el sol azteca, es decir por la libre. Sin embargo, pese a los más de 200 mil militantes que tiene en su padrón electoral son insuficientes para alcanzar los más de 300 mil sufragios para mantener la gubernatura de Morelos y por ello, el Partido Socialdemócrata ha decidido ir conjuntamente con el PRD para la primera magistratura con el ex presidente solaztequista en la entidad.

Los acuerdos están avanzados, ya está todo “cocinado” y por lo tanto, el PSD y PRD irán juntos y su candidato será Rodrigo Gayosso Cepeda para el 2018.

HORTENCIA, PRESIDENCIA DE TRANSICIÓN… VA AL SENADO.- En los últimos días el jaloneo con Hortencia Figueroa Peralta estaba de a peso. Ya que se mencionaba que era la inminente sustituta de Matías Quiroz Medina en la secretaría general sin embargo, se especuló de la posibilidad de que su esposo sea en breve designado como magistrado del poder Judicial. Razón por la cual, al final se decantó por la dirigencia del PRD.

La ex presidenta municipal de Jojutla no dejará la diputación local, sin importarle violentar los estatutos del partido cuyo lema es: “Democracia ya, patria para todos”, y por tanto, seguirá el mismo camino que su ex dirigente nacional, Alejandra Barrales. Pero mientras un militante perredista no impugne su nombramiento y su cargo de diputada local, que está impedida en razón de que se indica en el artículo 111: “No podrán ocupar la Presidencia ni la Secretaría, ni ser parte del Comité Ejecutivo Nacional. Comité Estatal o Comité Municipal, aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública salvo que soliciten licencia respectiva”.

Sin embargo, la idea es no pedir licencia y llevarse el mayor tiempo posible tal como lo hizo Alejandra Barrales, para que cuando alguien impugne haya pasado el tiempo que requieren para hacer de las suyas y continuar con su proyecto político personal, de grupo y partido con los recursos que le generan ser diputada y vicepresidenta del Congreso del Estado.

LA FORMULA AL SENADO.- Es tanto la ambición de los perredistas que su dirigente les pondrá el ejemplo, en razón de que no solicitará licencia al cargo de diputada, se mantendrá como presidenta del sol azteca y al mismo tiempo, es quien irá en la primera posición al Senado de la República –porque así fueron los acuerdos con el PAN y MC en lo federal- en razón de que en Morelos lleva mano la mujer. La segunda posición al senado de la república, corresponde varón y será para Matías Quiroz Medina, quien estará renunciando a mediados del mes de marzo al cargo de secretario general del gobierno de Graco Ramírez.

LOS PRECANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES.- En este caso sí aplica los acuerdos de la alianza entre el PRD, PAN y MC, por lo tanto, la primera federal corresponde a Acción Nacional; en tanto que el II, III y IV distrito corresponde al sol azteca. El II y el V están reservados ya que los quiere Movimiento Ciudadano.

El que más ruido les hizo fue Raúl Tadeo Nava, alcalde de Cuautla, quien al final se decantó por tratar de llegar al Congreso de la Unión y buscará ser candidato a diputado federal por el tercer distrito. Sin embargo, por ese distrito también se registrará el diputado ex panista ahora perredista, José Manuel Tablas Pimentel.

El coordinador del grupo parlamentario del Congreso del Estado, Julio Espín Navarrete, va cincho a la candidatura al cuarto distrito federal, sin que nadie en este instituto político le haga sombra.

Y para Cuernavaca, va con todo la ex priista Beatriz Vícera Alatriste y actual presidenta del Congreso, quien una vez que recorra calles, toque puertas y dialogue con la gente, conocerá el desprecio de que es objeto, el rechazo y odio que le tiene la gente por haber traicionado a un partido que le dio todo y por unos cuantos pesos decidió voltearles bandera. Sin trabajo social y solo codeándose con los de “arriba” la diputada que no tiene condición, paciencia ni prudencia, tendrá que soportar a un pueblo hambriento y sediento, pero no de hambre, sino con ganas y sed de justicia de todo lo que han hecho. Los créditos, el desvió multimillonario, la impunidad y lo que se acumule…

