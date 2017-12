Local

| Luis Alonso Gimeno Sámano

2017-12-12

-Así lo mencionó la Dra. Angélica Santana, Investigadora titular de tiempo completo del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM

En entrevista para El Regional, la Dra. Angelica Santana ha mencionado que, si bien México es uno de los países que más becas otorga anualmente a los estudiantes e investigadores, también es uno de los países que menos aportaciones brinda globalmente en avance científico y tecnológico.

La Dra. Angelica Santana ha sido reconocida mundialmente en sus artículos, publicaciones y aportaciones en general al mundo de la ciencia, particularmente en la biología molecular.





Desde muy chica ha sentido el deseo de aprender, experimentar y ayudar, es por ello que en la ciencia ha encontrado su lugar y ha contribuido de muchas maneras para que las nuevas generaciones de estudiantes mexicanos, principalmente morelenses, sean considerados de excelencia bajo estándares internacionales y laboratorios reconocidos mundialmente como “Roche” con su premio Rosenkranz en el cual reconoce el trabajo de los mejores investigadores mexicanos, fomentando de esta manera la investigación de Calidad.

Angélica Santana ha realizado aportaciones valiosas en materia de genética y biología molecular, dos de sus últimos proyectos han sido en el trabajo y diseño de vacunas y tratamientos para mejorar el sistema inmune neonatal, es decir, su trabajo ha contribuido en mejorar las defensas de los recién nacidos para disminuir los riesgos de infecciones ya que en sus primeros meses su sistema inmune es muy tolerante a los microorganismos.

A lo largo de su carrera, la cual inició a los 17 años en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la especialidad de Biología experimental, se ha enfrentado a diferentes retos como estudiante, como joven y como mujer.

Aseguró que no es fácil destacar en ningún área si no te apasiona lo que haces “El que le gusta y se apasiona busca opciones, el que no, busca pretextos. En la vida científica lo es aún más difícil, ya que te enfrentas a dificultades de horarios en los que a veces tienes que decidir entre dormir o estudiar, entre verificar experimentos a lo largo del día o ir a comer con tu familia, entre estudiar una maestría o cuidar a tus hijos; De igual manera existen dificultades económicas, las carreras científicas requieren a veces mayor apoyo económico respecto a otras, los libros son más caros, los cursos, los instrumentos, los viajes a congresos, en ocasiones muchos maestros financiamos de nuestros bolsillos a chicos de bajos recursos para que no deserten por falta de dinero, la distinción de clases existe en la comunidad científica y muy marcada, pero como docentes nos toca mitigarla y luchar para que la mayoría de los chiquillos salgan adelante y podamos tener nuevas generaciones mejor preparadas.”





El Regional: ¿Cuáles ha sido su experiencia a lo largo de su vida en la ciencia, es decir, como estudiante, docente e investigadora?

Dra. Santana: Como estudiante tuve la oportunidad de estudiar y prepararme en Francia, en la ciudad de Estrasburgo donde realicé mi Doctorado en Biología Molecular, posteriormente, realicé estudios de Postdoctorado en el área de bioquímica en la ciudad de Manchester, Inglaterra. Poco después regresé a México, donde me casé y tuve la fortuna de poder criar a mis 2 hijos, durante ese tiempo detuve mi vida profesional para dedicarme cien por ciento a mi familia.

Cuando mis hijos ya estuvieron más grandes, me integré nuevamente a las actividades científicas, más que nada para actualizarme, inicié en el Instituto de Biotecnología, sin goce de sueldo, ni beca, ni ningún tipo de apoyo económico, mi única paga era aprender y poder publicar artículos científicos, con los que después pude participar para una beca “PROMEP”.

El regional: ¿En aquél entonces cómo eran las condiciones de los científicos morelenses, existía diferencia respecto a los laboratorios dónde había trabajado anteriormente?

Dra. Santana: Claro que era diferente, mucho, llegué a la UAEM desde abajo picando piedra. Nos asignaron un laboratorio prestado, deficiente, compartido entre 3 investigadores y sin reactivos ni material, teníamos que ir siempre el IBT a gorrear reactivos para poder trabajar; poco a poco fuimos gestionando, durante el sexenio del ex rector Gerardo Ávila, recurso para poder abrir un laboratorio propio y así logramos montar el primero de investigaciones biológicas desde donde hemos apoyado a científicos y estudiantes de la UAEM y de la UNAM.

El regional: ¿Cómo era la oferta educativa de a facultad de ciencias en aquél entonces?

Dra. Santana: El diseño y planeación de las licenciaturas eran pésimos, los planes de estudio te pedían dos tesis para recibirte, los alumnos se graduaban después de 8 años de haber iniciado su carrera. En conjunto con la maestra Caro Godoy pudimos mejorar el diseño de los planes de estudio, mejoramos las prácticas de laboratorio en las que los reactivos principalmente eran insumos comprados en la tienda de la esquina como cebollas, dulces, etc. Logramos consolidar los laboratorios y reducir el tiempo de estudio de la licenciatura en ciencias.





El regional: ¿Cuáles son los principales retos para los científicos en México?

Dra. Santana: Pues particularmente te puedo decir que los financiamientos para laboratorios son muy bajos y cada vez vienen con más recortes y más requisitos, hace 20 años me daban para un proyecto un millón doscientos mil pesos y actualmente para un proyecto similar me brindan un millón cuatrocientos mil, es decir, no ha aumentado casi nada y en cambio la inflación, los reactivos, los materiales y todo lo necesario para que el laboratorio funcione es mucho más caro que hace 20 años. Por otro lado, cuando acabas un proyecto tardas alrededor de 2 años en iniciar otro, por los trámites, reportes y demás, entonces si tienes estudiantes de doctorado de 4 años, pues a veces no pueden terminar sus proyectos o a veces tienen que esperar un año o más para darle continuidad. Ahora también estamos enfrentando situaciones políticas que antes no nos afectaban, por ejemplo, ahora que Alejandro Vera se peleó con Graco, nos han detenido nuestros salarios, presupuestos y demás, las 7 universidades en quiebra que el gobierno no quiere rescatar por conflictos políticos también están siendo afectadas. Hoy en día las nuevas políticas van en contra de la educación, de la ciencia y del conocimiento y pocos somos los que pese a eso seguimos trabajando por rescatar un poco y seguir avanzando y seguir generando estudiantes mejor preparados.

Por otro lado, el CONACYT reparte financiamientos a ciencia y tecnología, y tecnología básicamente quiere decir industria o iniciativa privada, entonces empresas como Nissan o Volkswagen nos quitan de un jalón 6 millones, con lo que se pudieron haber financiado cerca de 6 proyectos científicos en las universidades.

Hay mucho talento ahí afuera, hay muchos chicos brillantes, sin embargo, si se disminuyen las oportunidades educativas y siguen haciendo recortes, el único espacio que van a tener estos jóvenes es en el Narco. Aunque también aumentar la oferta educativa requiere sacrificar la calidad del aprendizaje, no es lo mismo guiar a 20 alumnos que a 60 y en ocasiones alumnos que no tienen ganas o que vienen por compromiso, nos echan a perder todo el grupo.

El regional: ¿Cuáles son las posibilidades laborales para los estudiantes de carreras científicas?

Dra. Santana: Para los científicos siempre habrá trabajo, quizá mal pagado, pero hay. Los egresados de ciencias pueden por ejemplo realizar maestrías o doctorados en el extranjero así como en universidades nacionales; Pueden aplicar a puestos en la industria; pueden ser candidatos a plazas en las universidades públicas o privadas como investigadores o profesores; pueden trabajar en aduanas en puestos de inspección o relacionados; pueden emprender proyectos de interés industrial y venderlos a empresas del giro farmacéutico, alimenticio, etc. ; Y ya de plano si no encuentran de eso, siempre tendrán lugar dando clases en preparatorias y universidades.

La ciencia es el pilar del desarrollo, el pilar de la tecnología y de los avances del ser humano, área esencial en la evolución del hombre y esencial para el desarrollo de la sociedad. De esta manera podemos ver a la ciencia como una inversión a largo plazo, lenta pero segura, que nos ayudará a afrontar los tiempos venideros.