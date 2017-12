Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-12-12

En el 1998-2006 construimos una plataforma política exitosa para ganar Jiutepec; éramos un equipo de alrededor de seis personas, en ese entonces carecíamos de experiencia política, porque procedíamos de un ámbito académico que traíamos experiencia en organizaciones no gubernamentales, de trabajo social y comunitario. Para nosotros la política era apoyar, generar proyectos ciudadanos, empoderar la participación de las personas y generar una nueva forma de hacer política. En el 2006 con esa idea ganamos el municipio de Jiutepec y fuimos gobierno. Ser gobierno tenía que cobrar coherencia con la plataforma, se impulsó un apoyo a niños, a madres solteras, a ancianos, etc. Veníamos motivados por la experiencia que el gobierno de entonces, Distrito Federal, hoy ciudad de México, estaba haciendo en política social. Esa manera de hacer la política era desde mi punto de vista de izquierda. Entonces podíamos decir, que éramos un gobierno de izquierda. Una característica de un gobierno de izquierda es ser responsablemente ético y procurar la justicia social de los ciudadanos. Así nos asumimos y construimos un proyecto social. Sin embargo, el poder transforma, realmente la fórmula poder-dinero enloquece, las entrañas del poder son tan complejas que las aspiraciones de cualquiera terminan en la necesidad de tener esa fórmula. La política de hoy ha dejado de construir proyecto, se han convertido en unas pequeñas oligarquías, entendiendo a esta como una forma de gobierno dirigido por un pequeño grupo de personas o por una determinada clase social. El poder de la política descansa en esas pequeñas oligarquías que se dedican a jinetear los recursos públicos en beneficio de ellos mismos, razón por la cual el país sigue aumentando no solo la corrupción también la pobreza, la ausencia de planeación urbana, el deterioro de la calidad de vida y un incremento en la falta de oportunidades para los jóvenes. Los liderazgos políticos ya se conectan con las necesidades de la gente, solo la usan con fines electorales, es decir, cada vez que hay elecciones. Un factor importante de evitar caer en la trampa del discurso demagógico de los líderes políticos es educarnos como ciudadanos comprometidos y responsables en los asuntos públicos, me parece fundamental que desde esa trinchera podamos construir nuestro destino como comunidad, pueblo y nación; ser exigentes en el uso de los recursos públicos, vigilar el quehacer de nuestros representantes y hacer que cumplan con la ley que los rige. México está cansado, los mexicanos estamos enojados de que la política oligárquica solo termine enriqueciendo a los miembros de los partidos y a los partidos mismos. Antaño los partidos políticos fueron creados con propósitos que podemos encontrar en sus estatutos y en sus plataformas ideológicas, perseguían fines sociales, humanistas y hasta revolucionarios, pero a la hora de llegar al poder todo eso se dejó en el olvido. En México existen cuatro partidos de izquierda (PRD, MORENA, PT, Movimiento ciudadano), uno de derecha (PAN) que ha hecho una política en beneficio de las grandes transnacionales y de los banqueros, moralistas, y conservadores y finalmente dos partidos de centro-izquierda, el PRI–PVEM. La derecha panista derrotó al PRI después de casi setenta años de gobierno y el PAN gobernó doce años, pero seguimos igual y peor. El PAN perdió el gobierno después de Calderón dejando el poder nuevamente al PRI, antes, siempre aliados PRI, PVEM y PAN lograron aplastar a la izquierda que siempre ha estado dividida y lograron que ésta, ahora esté fragmentada. Para julio del próximo año el escenario es que el PAN (caso insólito) ha hecho un frente con el PRD y Movimiento Ciudadano que van supuestamente unidos para votar contra el PRI y Morena de AMLO va solito como izquierda y con alto porcentaje de ganar la elección; sin embargo, nadie sabe y conoce el proyecto de nación que vienen impulsando y aunque así fuera, la incoherencia es lo que predomina. En mi opinión, hace falta un proyecto de política social que impulse el crecimiento dela calidad de vida, aunque en realidad tres fórmulas me parecen importantes proyectar; política social, crecimiento económico y mayor inversión en educación, estas tres fórmulas ayudaran a tener una mejor país, pero siempre de la mano de una sociedad empoderada, de otra manera, elecciones vendrán y pasarán y todo seguirá igual.