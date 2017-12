Local

Erick A. Juarez |

2017-12-11

Abogados morelenses calificaron de lamentable que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción en Morelos “trabaje” con instrucciones directas del Poder Ejecutivo, con la intención de debilitar a sus rivales políticos, tal es el caso del ex rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, quienes fueron acusados por el delito de enriquecimiento ilícito

En este sentido, el ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Christian Fragoso Velázquez, aseguró que las autoridades judiciales también han mostrado alguna “línea” que imponen las autoridades del Gobierno del Estado, quienes la madrugada del sábado y a pesar de las inconsistencias por parte de la agente de Ministerio Público de dicha Fiscalía, el impartidor de justicia formulara imputación en contra del Vera Jiménez y su esposa.

El experto en derecho penal advirtió que el mandatario Graco Ramírez sólo ha reflejado alguna línea a las dependencias estatales para atenuar a sus adversarios políticos, debido a que en su momento, el Foro Morelense de Abogados, denunció las posibles anomalías a las que podría incurrir el Ejecutivo con la designación del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, al utilizarlo de acuerdo a sus intereses.

“El Fiscal Anticorrupción se mueve en base a los intereses políticos del Ejecutivo y no en lo jurídico, tal como lo denunciaron los abogados, ya que en lugar de ganarse el respeto de la ciudadanía y del Foro de Abogados, hoy en día, sólo trabaja en base A instrucciones directas del propio gobierno con la intención de poder derribar a los actores políticos”, dijo.

El también defensor particular de la esposa del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, Christian Fragoso Velázquez aseguró que será este próximo miércoles cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no del ex rector y su esposa María Elena Ávila Guerrero, quienes cuenta con una suspensión de medidas cautelares.

Fragoso Velázquez dijo que pese a las deficiencias por parte de la agente del Ministerio Público, Guadalupe Flores Servín (ex juez de control), el impartidor de justicia formuló imputación a sus clientes la madrugada de este sábado pasado.

El matrimonio en el año 2012 al 2017 adquirió cinco bienes inmuebles y cinco vehículos, además se detectaron diversos depósitos que ascienden a los más de 10 millones de pesos, lo que en total suma la cantidad de 24 millones de pesos.

“Advertimos que más allá de una cuestión jurídica, se advierte una situación de índole político y desafortunadamente mal intencionado y mal encaminado por parte de una Fiscalía que más allá del respeto de la ciudadanía y del foro de abogados, sólo se advierte que trabaja por instrucciones directas.