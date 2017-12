Deportes

| Nacho Cortés

2017-12-11

ZACATEPEC, MOR.- El Zacatepec de la categoría infantil mayor empató sin anotaciones con el Centro de Formación Zacatepec y perdió en penales 5-4, y, antes, en el primer cotejo, cayó 2-0 frente a los Rojinegros del Atlas, en donde no se dejó de hacer el esfuerzo, lo que es la constante de parte de todos los jugadores, pero faltan las indicaciones eficientes de parte del banquillo, además de trabajo táctico en los entrenamientos, y es el momento de reflexionar por parte del timonel, Víctor Hugo Piña, porque equipo de calidad, tiene.

Joven, el timonel, tiene ante sí la oportunidad de mejorar, de llevar a sus pupilos hacia mejores esferas, dado que es lo que están esperando, y no se está dando, hasta ahora, aunque en la defensiva se mejoró, se cerraron los espacios frente al Centro de Formación que es una escuadra que tiene más tiempo de trabajo y no puso ganar, necesitó de los penales para hacerse del punto extra, lo que habla bien de la escuadra verde de Cuernavaca, pero, si se ve que en dos encuentros no se hizo un gol, es la hora en la que se tiene que reflexionar, porque, se insiste, hay buenos jugadores, todos ellos ponen el extra en cada acción, pero si falta la indicación y el trabajo en los entrenamientos, no se puede llegar lejos, lo que se ha dicho en varias ocasiones y se reitera, esperándose que las cosas cambien en breve, por bien del equipo, en el que existe la intención de hacerlo valer, y la única forma es el trabajo serio y constante.





Jugadores

Los elementos que vieron acción por el lado de los verdes en estos encuentros fueron: Leslie Daniela Escalante, Víctor Manuel Escalante Urióstegui, Oliver Darío Núñez, David Mena Palacios, Santiago Honorato Galindo, Marco Antonio Figueroa González, Sebastián Martínez, Bruno Cortés Ramírez, Jony Casarrubias, Jorge Garza Gante.

Anotaron el penal Sebastián Martínez Ortiz, Marco Antonio Figueroa González, Oliver Darío Núñez Martínez, Irving Jony Casarrubias.

Zacatepec y Venaditos dividieron, el jueves en el IMSS

CUERNAVACA, MOR.- En la unidad deportiva Plan de Ayala, los Venaditos vencieron al Zacatepec en la categoría menores de 13 años 5-1, con tres de Luis Arturo Reinoso y dos de Cris Vega y por los verdes, Santiago Honorato Galindo puso el del honor, y en la divisiones de menores de nueve años, los de la Zeta cobraron venganza con el mismo marcador, con cuatro de Oliver Núñez Martínez y uno de Patricio Ríos, y por los universitarios uno de Patricio Reynoso, para quedar a la par.

Con el resultado, el Cuernavaca con 23 unidades y los yautepequenses sólo con un par

César Arturo al mundial de clubes

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- El último de los árbitros surgidos de la Delegación de Árbitros profesionales de Morelos, César Arturo Ramos Palazuelos, estuvo presente en la primera ronda del certamen Mundial de Clubes, en donde mostró cuatro tarjetas, dos de cada bando, en donde Al Jazira gana 1-0 al Urawa Reds, con gol de Ali Mabkhout, al minuto 52. Las amarillas fueron, por los ganadores, para Saleem Rashid Obaid y Yaqoub Yosef, y por los derrotados, Muko y Makino.

Pachuca, de su lado, 1-0 al Wydad Casablanca, con gol, al 112 de Víctor Guzmán.

Colima 1-1 con Irapuato

COLIMA, COL.- El gol del ex del Galeana, Aldo Monzonis, no fue suficiente y se dio la igualada a uno con los Freseros del Irapuato que llegasn a la final de la segunda premier, como que en el juego de ida se dio el triunfo de 2-1, para un total de 3-2. Aldo adelantó en cabezazo, pero los guanajuatenses tuvieron tiempo para igualar y calificar.

Tepatitlán de López Zarza a la final

TEPATITLÁN, JAL.- Enrique López Zarza, que llevó al Galeana a la liga de ascenso, calificó a la final de la segunda premier al cuadro de Tepatitlán, después de que en los dos encuentros, frente a los Reboceros de La Piedad se igualó sin anotaciones y ahora se visitará el jueves a los Freseros, y el domingo, en esta cancha, por el título de apertura.