Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-11

1.- El deporte para niños

2.- América

3.- La Universidad

4.- Los Arroceros

1.- No es la primera vez que se toca el punto, y se reitera porque es la hora en la que no se ha cambiado en nada por parte de las autoridades de todos los niveles, y aquí vemos a las educativas y a las del Instituto del Deporte, y la muestra es que para los juegos de la educación básica todo se sigue resolviendo a eliminación directa, es decir, en un partido y todo se resuelve a favor o en contra, y, en el nivel de educación primaria, sólo es una vez en la vida, en el máximo dos, y parece injusto que se defina en unos minutos, y así se dará siempre de no existir las ligas deportivas, las que, vienen unas administraciones y llegan otras, y no se tienen estas ligas, con lo que se deja el espacio abierto para que se generen ligas de particulares, y con costo, cuando que, si las organizaran oficialmente, sería gratuito y los profesores tendrían la ocasión de ver a sus equiperos y se podrían dar selecciones fuertes que, al llegar al nacional, tengan posibilidades superiores frente a las potencias, en donde se hacen las cosas con orden superior en distintas disciplinas, y en la entidad tlahuica, ni en el fútbol, que es el deporte de más adeptos, y es que si no salen las autoridades de las paredes de sus oficinas, las cosas no serán distintas nunca, y no se van a aprovechar las circunstancias que ya existen; hay ligas que están en el trayecto y es cuestión de agregarse, ni siquiera generar nada; ya está, pero en el IEBEM, lo reitero, mientras Ramón Ortiz siga al frente, será imposible superar lo que se da hasta ahora.

a.- En atletismo, ya está Carlos Ortega Carrasco en el trabajo, en la Heroica, con talento.

b.- En el atletismo, además de Carlos Ortega, ahí está Ernesto Espinosa; tiene capacidad

c.- En voleibol está la liga Estudiantil en la unidad deportiva Plan de Ayala capitalina.

d.- En el caso del balonmano, en Jojutla se tiene un ejemplo de éxito, igual, sin replique.

e.- En el fútbol, hay una serie de ligas para lis niños entresemana; que se aprovechen ya.

f.- Sin ejemplos de lo que ya se tiene y que se puede aprovechar para incrustarse o para tomar experiencia y hacerlo por cuenta de la oficialidad para la educación básica ahora.

g.- Por instalaciones, por lo menos en voleibol, baloncesto, ajedrez y fútbol rápido no se requiere nada, con las propias escuelas se tiene suficiente; ahí están las instalaciones.

h.- No es necesario hacer grandes viajes, se pueden hacer regionalmente y pocos gastos.

i.- Si se agregaran horas para deporte, además de las de educación física, se avanzaría.

j.- En el fútbol, hay una serie de ligas, la mayoría de escasa calidad, lo que habla de que con un poco de dedicación desde la subdirección de educación física, se podría superar.

2.- Que el América vendrá a jugar contra los Corachivas. A ver si ahí hace goles, porque en finales, cuatro partidos y ni un gol, ni de penal. El América de ahora es uno de tantos

3.- En la Universidad, Álvaro Reina pronto estará al frente del deporte, para sustituir a Jorge Juárez Cuevas, quien terminó excelente, tanto que, insisto, no lo dejen ir, que toda su experiencia sirva para continuar con los programas, pero no sé qué piense el rector.

4.- Los Arroceros del Cuautla, el viernes jugarán en el estadio de Oaxtepec contra Corachivas, en cotejo de preparación; es posible que el miércoles se encare al Jardón Yautepec.