Águila o Sol

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-12-11

¡Por fin!, ¡viva!, ¡hurra!, se atreven ante la desesperación a salir del closet, ya sin MÁSCARA, los partidos políticos, en especial PAN, PRD y MOVIMIENTO CIUDADANO, dicen que el agua y el aceite nunca se mezclan, pero, Hoy, Hoy, Hoy, la alquimia, hace el milagro, y se mezclan, ante la potente fórmula que se compone de la insana y ancestral, AMBICIÓN DEL PODER POR EL PODER MISMO, le ganan a toda lógica, y claro lo que menos importa es el PUEBLO, ya de ideologías y principios ni hablamos, lo realmente importante es el DINERO y PODER, y si no juzguen ustedes, los partidos políticos, en México, viven del presupuesto que de los impuestos y contribuciones pagamos todos los Mexicanos, y como pequeña muestra de lo que significaría si alguno de estos partidos perdiera puntos en una elección significaría para este 2017, les fueron asignados, (sumas que en elecciones se incrementan claro), nada más que la infame cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, haga números, para mantener a los parásitos que solo viven para perjudicar al pueblo, para el PRI, fueron MIL MILLONES; le sigue el PAN, con SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES; PRD, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES; MORENA, TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES; VERDE ECOLOGISTA, TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILONES; MOVIMIENTO CIUDADANO, TRESCIENTOS TRECE MILLONES; NUEVA ALIANZA DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES; ENCUENTRO SOCIAL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES; PT, DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES, con estas millonadas, ni quien se atreva a preguntar por qué la lucha intestina por el Poder, que no por la representación del pueblo, y mucho menos el luchar por su beneficio claro está, y dice el dicho que el pez por su boca muere, estas son las frases, que una vez registrada la ALIANZA, hoy irónicamente denominada, POR MÉXICO AL FRENTE. ¡Sí, cómo no!, entre PAN, PRD Y MOVIMIENTO CIUDADANO, pronunciaron sus dirigentes. Lapidaria la manifestación de DANTE DELGADO, MOVIMIENTO CIUDADANO, GANAR LA PRESIDENCIA Y LA MAYORÍA DEL CONGRESO, traducción al español, ($$$$$$$$), BARRALES PRD, VAMOS POR LA PRESIDENCIA, POR LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA MAYORÍA EN EL SENADO Y EL CONGRESO FEDERAL. VAMOS POR LA ELECCIÓN DE 2018. ANAYA, PAN, ESTE PROCESO ELECTORAL QUE YA INICIÓ Y VA A CONCLUIR EN 2018, NOS GENERA UNA PREGUNTA, ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?, y bueno el cambio ya se da de suyo, mezclar agua y aceite es todo un cambio, pero como vemos se trata de poder, de dinero, solamente, y por ello la iniciativa del Diputado Independiente, Pedro Kumamoto, SIN VOTO NO HAY DINERO, hoy el descrédito de los Partidos, el rechazo enorme que tienen ante la Sociedad los obliga a olvidarse de sus estatutos, principios e ideologías, lo que realmente importa es no perder las millonarias sumas que representan si se pierden votos, y eso que la iniciativa aún no es vigente y lo será solo para Jalisco, pero aún así, a mayor cantidad de votos más dinero, y como hoy saben esos partidos que peligra su voto y con ello la oportunidad de como dicen, GANAR POR SÍ SOLOS LAS ELECCIONES, aunque sea con el Diablo pero hay que sumar, hay que ganar a toda costa, so pena algunos de dejar embolsarse las millonarias cantidades, y otros, la chiquillada ha de perder el REGISTRO, y eso desde luego no lo pueden permitir, y mientras NOSOTROS JUAN PUEBLO, seguimos haciéndoles el juego y el caldo GORDO, no importa que se gasten CUATRO MIL Y CACHO DE MILLONES, no importa que Aliados en las Cámaras de Senadores y Diputados, los parásitos que dicen representarnos, se gasten, por ejemplo los SENADORES, EN ESTE AÑO SE HABRÁN GASTADO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS, MÁS CAUTRO MIL DE PARTIDOS, Y SI SUMAMOS A LOS DIPUTADOS, mejor le paro, no es de creerse que seamos tann, qué les digo, califiquémonos cada quien, y todo ese dinero despilfarrado por estos individuos, para cada vez JODERNOS más, no lo entiendo y aún así seguimos enganchados, los que militan o simpatizan y SEGUIMOS VOTANDO POR ESOS PARTIDOS, dice el dicho que el que por su gusto es Buey, ya saben qué, PEROOOOOOOOOO, una vez más insistiré, NO LLEGAN SOLOS Y HACEN LO QUE HACEN SOLOS, están porque así lo decidimos NOSOTROS, nadie más, dijeran los líderes partidarios, vamos ahora los CIUDADANOS A RECUPERAR NUESTRO PAÍS, NUESTRAS LIBERTADES, NUESTRA ECONOMÍA, SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL, EDUCACIÓN, SALARIOS DIGNOS, EMPLEO, etc, DINERO QUE NO NOS DIGA QUE NO HAY, con esta pequeña muestra del dispendio que hemos venido permitiendo y solapando, vemos que hay y de SOBRA, ESTE 2018, HAGAMOS DESAPARECER A MÁS DE UN PARTIDO, COBREMOS LAS FACTURAS, LOS INVITO A SER CONSCIENTES Y CONGRUENTES por el bien familiar de todos y cada uno de los MEXICANOS , solo espero que los Morelenses tengamos memoria, y no corta, vendrán tiempos difíciles sí, pero una vez superados, estará en nuestras manos con una X, como podremos también cobrar facturas, así de sencillo, así de fácil, solo una cruz habrá de definir el curso que queremos para el futuro, y si lo dejamos en manos Ciudadanas o de algún sátrapa emanado de algún Partido, LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE ES LA ESPERANZA. Hasta la próxima corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook) @DeLaRosaLic (Twitter)