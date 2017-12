Local

Erick A. Juarez

2017-12-09

“Luego de que salimos a entregarnos, uno de los policías nos dijo ¿Qué le hicieron a Capella? o ¿Qué coraje les tiene para que les mandara a hacer esto?”, así lo narraron los sobrevivientes de la masacre del pasado 30 de noviembre en la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, sitio donde elementos del Mando Único asesinaron a seis personas, entre ellas una bebé de tres meses de edad.

En conferencia de prensa realizada la tarde de este viernes, los sobrevivientes relataron su versión sobre los hechos ocurritres la madrugada del 30 de noviembre en donde elementos del GOES adscritos a la CES, irrumpieron su domicilio para posteriormente abatir a cuatro mujeres, un adolescente y un bebé.

El menor de 17 años de edad con iniciales C. A. R. V manifestó que la madrugada del 30 de noviembre, su familia se encontraba durmiendo cuando escuchó golpes en la puerta principal de su domicilio ubicado en la calle Francisco I Madero de la colonia Rubén Jaramillo, por lo que de inmediato visualizaron luces al interior de la casa, así como vieron un grupo de sujetos encapuchatres y armatres realizando los disparos.

“Yo agarré a uno de mis sobrinos, nos metimos al baño, pero los policías llegaron accionando sus armas; al entrar mi hermana cuando íbamos por la cocina, cuando me dijo ´ya le pegaron a mi niña´, una bebé de tres meses; nos metimos los tres al baño y ahí es cuando me dijo, mi niña ya está muerta, pero ya le habían pegado afuera (…) Alcanzamos a ver que los sujetos iban con mezclilla, tenis negros y todo negro de la mitad cuerpo para arriba con lámparas arriba de la cabeza y en las manos rompieron los cristales de las ventanas y empezaron a disparar hacia el baño, donde vieron que nos metimos, cuando yo me metí, ya estaban puestas las lámparas y ellos ya estaban ahí”, declaró.

R. V, indicó que la escena del crimen fue alterada por los elementos policiacos, debido a que la bebé de tres meses de edad murió en los brazos de su mamá, quien fue hallada muerta y agachada en el baño, junto con su madre y su sobrino.

Además de que señaló “Las fotos que yo veo es que mi sobrina, la bebé está fuera del baño y ella quedó hasta el fondo, la tenía en sus brazos mi hermana abrazada y ella se quedó agachada en el piso con la bebé en sus manos, yo no sé cómo apareció ahí, ella tenía tres meses, ni para que dijeran que estaba herida y se arrastró o algo, tenía tres meses (…) Mi papá toda la vida se ha dedicado a la compra y venta de autos”

Al ver dicha situación, el adolescente de inmediato se comunicó por celular con uno de sus conocidos para manifestarle qué miembros de la familia habían sobrevivido al ataque de los policías, “Cuando nosotros salimos, uno de los oficiales nos dijo que qué le habíamos hecho a Capella, porqué nos mandó a hacer eso, por qué tanto coraje nos tenía y salimos afuera, uno de ellos dijo, -le vamos a echar la culpa a tu papá y nos van a creer más a nosotros que a ustedes; nosotros somos autoridad-”, exclamó.

Por último, R. V., indicó que tras la masacre, los sobrevivientes prefieren no salir a las calles porque temen a que el titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra, mande a asesinar al resto de los integrantes de la familia Chapa Valdés, “No salimos por el mismo miedo a que Capella mande a hacer lo mismo, que mande a oficiales o sicarios, ahorita no salimos por el mismo miedo a que haga algo en contra de nosotros, los que quedamos vivos pues”, dijo.