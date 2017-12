Local

Yesenia Daniel

2017-12-09

Zacatepec, Mor.- Por considerar que fue muy apresurado y no cumplir con los requerimientos legales, el ayuntamiento de Zacatepec negó la solitud que hizo la Fiscalía regional de la zona surponiente para exhumar el cadáver de Efraín N N del panteón municipal, a quien los peritos forenses tomarían muestras genéticas, y posterior a ello lo volverían a inhumar.

La directora jurídica Yaneth Basurto, explicó que el jueves a las 12:13 horas del día, el área a su cargo recibió un oficio de parte de la Fiscalía regional que solicitó las facilidades para exhumar un cadáver al día siguiente, es decir, ayer viernes.

La diligencia se haría con el objetivo de hacer pruebas periciales al cadáver de Efraín N N a las 6:30 de la mañana, sin embargo el municipio consideró que la solicitud fue muy apresurada, además de que no venía acompañada de una orden judicial.

“En este caso no nos los está ordenando un juez, de su señoría, y solamente la hace la parte acusadora en determinada causa penal. No refiere mucho el oficio para qué harían estas pruebas, pero me imagino que se debe a pruebas que debieron hacer realizado antes de que se sepultara al fallecido y al no haber previsto eso, con esa diligencia se pretende subsanar las omisiones que realizaron en este caso la Fiscalía”, declaró la responsable del área jurídica del municipio cañero.

La respuesta negativa de parte del municipio de Zacatepec fue informada mediante oficio a la Fiscalía regional, en donde pidieron hacerlo de manera anticipada y “no de un día para otro”, así también que la orden la haga el juez correspondiente.

La directora jurídica comentó que al saber la respuesta negativa de parte del municipio, la Fiscalía advirtió que el alcalde podría ser sancionado por no acatar la solicitud, no obstante, la funcionaria municipal reiteró que la solicitud debe estar acompañada por la orden de un juez, o al menos anexar una copia de dicha resolución.

Por el momento se desconoce las circunstancias o la carpeta de investigación del cadáver de Efraín N N, a quien la Fiscalía necesita realizarle las pruebas periciales. La Fiscalía regional tampoco se ha pronunciado al respecto.