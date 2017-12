Local

Guadalupe Flores |

2017-12-09

-Así lo denunciaron líderes del transporte de la zona oriente de Morelos

Los líderes del transporte de la zona oriente denunciaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) solapa el “negocio” de expedición de permisos provisionales para taxis y "rutas”, a través de una confederación de transportistas de la región.

"Esa Confederación digamos que es otra Secretaría, porque ellos dicen: 'ahora te voy a dar a ti, ahora no'. Es una secretaría particular y está manejada por tres personas, permisos que tendrían que entregar bajo estudio y conforme a la ley, acusó Mario Ayala Román, presidente de Radiotaxis Premier de Cuautla.

Agregó: "A los verdaderos transportistas nos apartaron en el sentido de que a él no le des porque me caes mal. Ahora nos están imponiendo a pertenecer a la agrupación porque si no te doy, ya estamos cansados, ya basta de estas anomalías".

Señaló que los permisos se cobran hasta en 90 mil pesos y en el negocio están incluidos los representantes de diversas agrupaciones “a través de una confederación que fue creada por el ex delegado de Transporte en Cuautla, Noé Sandoval” despedido de la SMyT por haber cometido irregularidades en el proceso de regularización de taxis en la zona conurbada de Cuernavaca.

Según el líder transportista, se han expedido al menos 200 permisos que han sido entregados en la zona conurbada de Cuernavaca desde el 2014.