Opinión - Enemigos del pueblo Policía y Ejército

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-12-09

Graves acontecimientos hacen crecer las calamidades que padecemos. Asesinan a una familia en Temixco, Morelos, y los culpables son los policías. Tres mujeres, un adolescente y una bebita de dos meses. Las declaraciones tienen el propósito de no inculpar a la policía. Han dicho que fueron recibidos a balazos, que la refriega duró dos horas y que dos de los polis fueron lesionados. Mentira tras mentira, todo les inculpa, no contaba con la cantidad de testigos que ya no se quedaron callados.

Esto sería castigado con rigor en cualquier país decente y con un estado de derecho digno de respeto. Aquí en México, no.

Matan también a una señora a la luz del día y en pleno centro de Jojutla, también de Morelos, se desconocen los motivos. Las declaraciones oficiales dicen que se va a investigar. Matan también a dos personas que conducían un auto negro en la madrugada de este miércoles en la avenida del Tecnológico de Zacatepec, Morelos.

Y para colmo la Cámara de Diputados que carece de mínima vergüenza aprueba en un primer dictamen la Ley de Seguridad Interior que permite por la vía legal, militarizar prácticamente al país.

Así que tenemos una policía asesina de familias, de mujeres y niñas. Tenemos un Ejército que ya obtuvo lo que quería, convertirse en la policía militarizada de todos, en el ministerio público, en el juez y en el verdugo. Nos enteramos que el Gral. Salvador Cienfuegos habló con gobernadores panistas para pedirles, exigirles, que aprobaran esa Ley. De otro modo retiraría al Ejército de esos estados donde cumple alguna tarea. Bastaría con leer los valientes y detallados reportajes que ha realizado la periodista Sanjuana Martínez donde describe con nombres y apellidos los abusos que ha cometido el Ejército en diversos lugares. Desde violaciones, robos, saqueos, detenciones ilegales, torturas, fabricación de culpables, asesinatos y hasta complicidad con los narcos.

Los aguerridos soldados y su heroico general deberían enterarse también que hay más de 600 denuncias contra el Ejército que no han sido atendidas. En todos los casos han alterado las escenas, han mentido con absoluto descaro y han presumido su impunidad. Son muy machos.

El panorama es desastroso, el pueblo está inerme e indefenso a expensas de esta caterva de maleantes que gozan de fuero.

Tendremos que anular algunas frases de nuestro himno nacional. Por ejemplo aquellas que dicen: “más si osare un extraño enemigo/ profanar con sus plantas tu suelo”. Ya no tenemos enemigos. Ahora son socios o codueños del país entero, los hemos invitado a venir a posar sus plantas y sus empresas y sus patotas en nuestro suelo. Los hemos convidado a llevarse nuestro oro y nuestra plata, nuestras minas y nuestros energéticos el gas, la luz, el agua, el petróleo. Aceptamos que se instalen en nuestras playas y acaben con los bosques y no paguen impuestos a cambio de que nos hagan el favor de invertir e intervenir en nuestra política económica dictada a la medida de sus intereses.

El Ejército ya no defenderá este suelo. Ahora se constituirá como defensor de los ricos, de los funcionarios y de los narcotraficantes.

Los alcaldes, sobre los que recae la primera tarea de responsabilidades al servicio de sus paisanos, están en una posición sumamente incómoda. No resuelven nada, no tienen control sobre la policía y menos sobre el ejército y a más de alguno han intentado complicar los sicarios. Dadas estas circunstancias actuales que desconocen los funcionarios no se explica uno porqué hay tantos que ambicionan puestos públicos sobre todo, ese, el de la alcaldía.

Los gobernadores tiene sólo la intención de sentirse aceptados y apapachados por el presidente. De ahí que exageran para mostrarse obsecuentes hasta la ignominia.

Gobernadores lacayos y presuntuosos, enriquecidos mediante el hábil manejo del erario que gastan fortunas en propaganda mediática; diputados al servicio del poder financiero transnacional; senadores que no se atreven a contradecir a su presidente aun cuando constatan los garrafales errores en que incurre. Estamos fritos.

Se cumple paso a paso el Proyecto de Gran Visión. México 2030 que Felipe Calderón pactó antes de asumir el cargo.

Lo comentaremos, claro. Se trata de enterarnos para planear lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer.