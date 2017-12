Justicia

| Pancho Rendón

2017-12-09

Policías se contradicen; “tiraron la piedra y quieren esconder la mano”

Ni cómo ayudarles a los nueve policías que participaron la noche del pasado 30 de Noviembre en la masacre registrada en la calle Francisco I Madero de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que este jueves por la noche en una entrevista con un noticiero nacional de una u otra forma aceptaron haber disparado contra dos sujetos que desde una casa les dispararon y al repeler la agresión es obvio que privaron de la existencia a cuatro mujeres, una bebé y a un niño que tras la balacera se refugiaban en el baño del inmueble; todo ello como resultado de una denuncia ciudadana que habrían recibido de que en ese lugar había gente armada, con lo que desmintieron la primera versión que su jefe el comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, dijo rotunda y categóricamente durante su conferencia de prensa tras los fatales sucesos ocurridos esa noche, que todo había sido producto de un trabajo de inteligencia realizado por los elementos de la Policía de Investigaciones que dirige Lauro Quiroz y que desde un día antes le seguían los pasos a los integrantes de una célula delictiva que operaba en ese sitio. Entonces porqué sus elementos afirmaron en la entrevista con Carlos Quid que todo fue en respuesta a una denuncia anónima; solitos se contradicen unos a otros, ya no hayan ni cómo salir de la bronca luego de que el CJNG le ha puesto precio a su cabeza, así que ya saben los mismos policías responsables del múltiple homicidio que por cada uno de ellos que sean eliminado será el equivalente a 100mil pesos e inicia una venganza por dicha masacre aunque de nada haya servido que el fiscal del estado Javier Pérez Durón emitiera un absurdo comunicado para afirmar que las seis víctimas no recibieron el tiro de gracia y no debe de olvidar que los muertos, muertos están y gracias a la preparación y capacitación del famoso Mando Único que trajo Alberto Capella, hoy pagarán sus consecuencias ya que cuando la orden se ha dado entre la maña tarde o temprano se cumple.

Lo que sí se pudo escuchar en la entrevista de los policías es el temor latente que tienen y de vivir en la zozobra ante las amenazas del crimen organizado e incluso lo que se pudo ver en muy en claro: es que todos y cada uno de ellos fueron bien preparados por su jurídico a fin de aleonarlos y que todos estén en un mismo canal, esto es similar a la masacre que policías Acreditables hoy llamados Acredillables que liquidaron a sangre fría a tres escoltas del ex fiscal Rodrigo Dorantes, argumentando una confusión pero aceptaron haber disparado; lo mismo sucede en el caso Temixco donde hasta el momento hay contradicciones entre policías ejecutores y su titular Capella Ibarra.

No debe de olvidar el fiscal Pérez Durón y el propio comisionado que si el juez de justicia oral decretó la libertad a tres de los seis detenidos, entre ellos al llamado el señor de la "V" fue precisamente porque se basó en los resultado de los peritajes efectuados por los Servicios Periciales, quienes confirmaron que la escena del crimen fue manipulada, hubo alteraciones y hurgamiento, eso fue a lo que los policías se les olvidó decir que no se robaron ni un alfiler cuando quedó claro el saqueo al inmueble de quien ahora se sorprenden era la casa del jefe de la plaza del CJNG y con voces entrecortadas demasiado tarde lo que ocasionaron, pues aseguraron que ellos también son padres de familia y tienen miedo de lo que les pudiera ocurrir. Por lo pronto aguas, se les avecina un tormentón y ya no saben a dónde correr con sus familias todo por su negligencia y tratar de convertirse en héroes al intentar capturar a un pesado de la maña que estaría relacionado con la muerte de un acreditable y dos más heridos hace un año en la colonia Los Papayos de Ahuatepec de donde la familia hoy extinta había emigrado por las constantes amenazas de los policías y que de acuerdo a su defensa era la tercera intimidación que recibía y fue cumplida, ya que por ese motivo se fueron a vivir a la Rubén Jaramillo hasta donde los siguieron para matarlos.

Es necesario que en este caso quienes también deberán de ser sometidos a una investigación son los changos esos de la llamada Policía CIENTIFICA, pues todo hace suponer que ellos son los que contaminaron y alteraron la escena del múltiple crimen a su libre antojo, ya que nadie les puede decir nada, pero queda en claro que de nada sirve esa chamba que ellos hacen, pues para eso están los Servicios Periciales de la FGE; por lo pronto el caso ya pasó a manos de la CNDH ah qué tan verdolagas son para chutarse esta investigación que tiene a Capella con un pie de regreso a su natal Tijuana.

Sin contar la broncota en que se metieron ahora los policías asesinos del Mando Único de Zacatepec quienes con alevosía y ventaja mataron a dos carniceros y dejaron mal herido a otro luego de que los atracaron en un retén en el crucero de cuatro caminos y al momento de que los afectados los denunciarían ante el MP de Jojutla los uniformados rateros (ya que al revisarlos les robaron un celular y dinero como es su costumbre) y para evitar que los delataran los alcanzaron y desde la patrulla en marcha les dispararon a los tripulantes del Jetta negro, pero únicamente mataron a dos, hirieron a uno en tanto que otro salió ileso y este fue quien denunció a detalle lo sucedido de manos de policías delincuentes.