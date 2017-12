Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-09

1.- La fuga de talentos

2.- Corachivas

3.- IEBEM

4.- Tercera

1.- En nuestro medio, en Morelos, el talento deportivo abunda, más el futbolero porque es el que más atención tiene, y resulta que tenemos una escuadra de liga de ascenso, el 11 de Corachivas del Atlético Zacatepec, tres de la segunda división nacional, dos de la premier y uno de la liga de talentos, y tres de la tercera, además de un sinnúmero de la cuarta, algunos ni siquiera se sabe de su existencia, y, como en todo, hay quienes tienen posibilidades de ir por el ascenso por razones financieras o porque no se tienen entrenadores eficientes o no se cuenta con futbolistas para aspirar a cosas grandes, pero, al final del cuento, lo que importa es que se está haciendo deporte y que no se descarta que surjan chicos al profesionalismo, lo que es importante, pero no lo realmente trascendente, porque es el deporte lo que debe ser llamado por cuestiones de salud y de convivencia en estas edades, en donde la formación es lo que se persigue, y en donde es importante que se aprenda bien; de no ser así, vendrán las dificultades, porque habrá vicios en el aprendizaje y para desaprender (es un término que se está usando mucho) y volver a aprender es difícil; es más difícil quitar vicios que aprender de llano, y si no se tienen buenos entrenadores, estos jóvenes van a llevarse malas enseñanzas y cuando lleguen a divisiones superiores no van a responder, el reto no se podrá vencer. Tantas cuartas divisiones y tan pocos entrenadores eficaces.

a.- En el equipo de Corachivas de la liga de ascenso ni hay morelenses ni para remedio.

b.- En el caso de los Halcones de Morelos, sólo el nombre y dos tlahuicas en sus filas.

c.- Los del Sporting Canamy, que juegan en Oaxtepec, también brillan por su ausencia.

d.- Arroceros del Cuautla, fueron varias denuncias de que los fuereños tenían preferencia.

e.- De la tercera, ahí sí, la mayoría de los jugadores son de Morelos y que viven aquí.

f.- En cuanto a la cuarta división, sucede casi lo mismo que en la tercera, pero en varios de los casos, en tercera y en cuarta, no se tiene entrenadores debidamente capacitados.

g.- Muchos jugadores de Morelos están emigrando; siempre lo han hecho, pero ahora más, porque aquí no se les da la oportunidad de destacar; no hay caminos para ello y se sabe.

h.- Alguien decía que con tener equipo de primera las coas mejorarían. No digan mentiras.

i.- Ahí Corachivas; hay desprecio por Morelos; a su patrón, a Jorge Vergara, lo que le apura es el negocio, lo demás no. Es todo, menos generoso ni dialogante. Pregunten a Angélica.

j.- En el fútbol femenil hay 14 morelenses y en la varonil, en casi todos los clubes hay morelenses y en distintos niveles. Se tienen que ir porque aquí no hay espacios.

2.- Corachivas es un equipo más, uno más, sin referencia ni destino; está aquí o puede estar en cualquier lugar; es un desarraigado, hecho a imagen y semejanza de Jorge Vergara.

3.- En cuanto a la subdirección de educación física; lo que no hagan los profesores en las escuelas y como coordinadores. No lo hará el director de educación primaria, Ramón Ortiz. Ernesto Espinosa, en su sector, ya hizo sus juegos deportivos y con éxito.

4.- En la tercera, si Selva Cañera gana a Chilpancingo, seguirá con vida, si empata, seguirá vegetando y si pierde, quedará a la espera de un milagro para calificar.