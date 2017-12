Local

Erick A. Juarez |

2017-12-08

Hace unos días el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo para que los defensores públicos de la federación conozcan asuntos judiciales de menores que cometan delitos del fuero federal, con la intención de que los Tribunales Unitarios de Justicia para Adolescentes (TUJA) atiendan asuntos sólo del fuero común.

De acuerdo con el juez especializado en justicia para adolescentes, José Luis Jaimes Olmos aseguro que en días pasados, sostuvieron una reunión con los defensores públicos federales, quienes se encargarán de atender los asuntos de los menores infractores que cometan delitos del orden federal, tal como lo establece la Ley de Justicia para Adolescentes.

En ese sentido, señaló que derivado a que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, misma que establece que la falta de un sistema de justicia penal para adolescentes, estableció que los órganos judiciales locales concurrentemente podrían llevar dichos asuntos.

“Hace poco el Consejo de la Judicatura de la Federación emitió un acuerdo en donde ya sus defensores públicos de la federación se van a hacer cargo de los asuntos en donde se encuentran relacionados los adolescentes con motivo de la posible comisión de una conducta del orden federal (…) Es decir, que vamos a tener en todas las audiencias donde estarán agentes del Ministerio Público especializados en el fuero común y aquel adolescente que esté relacionada alguna conducta del orden federal, va a contar con un abogado público federal con jueces del orden común”, dijo.

Jaimes Olmos indicó que todos los defensores públicos federales podrían conocer delitos como son: trata de personas, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas o sin licencia, entre otras más.

No obstante, el impartidor de justicia aseveró que estarán en espera de que la Federación designe a los agentes del Ministerio Público Federal para que puedan ser capacitados en la ley de justicia para adolescentes; con la intención de que puedan atender asuntos del orden federal y desahoguen el trabajo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.

“El agente del MP de la Federación por el momento no está atendiendo los asuntos en razón de que todavía no tiene asignados MP´s de la federación y por ende no están especializados ni capacitados, sin embargo, considero que es un buen paso para que en un futuro no muy lejano la Federación por completo atiende los asuntos de menores infractores”, dijo.