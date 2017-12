Serpientes y escaleras - Caso Temixco, la historia continúa

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-12-08

En entrevista nacional el comisionado de seguridad de Morelos contó lo ocurrido la noche del 30 de noviembre en una vivienda de Temixco, donde perdieron la vida cuatro mujeres, una bebé y un niño. El jefe policiaco sostiene que las víctimas perdieron la vida en un fuego cruzado. Y remata: esto apenas empieza.

El comisionado de seguridad de Morelos Alberto Capella concedió una entrevista a Carlos Puig en Milenio Televisión. Ahí explicó lo ocurrido la semana pasada en Temixco, cuando seis personas, cuatro mujeres, una bebé y un niño perdieron la vida en un supuesto enfrentamiento entre policías e integrantes (sic) de una célula delictiva. Esto es lo que dijo el jefe de la policía:

Carlos Puig- ¿Qué pasó el 30 de noviembre en Temixco?

Alberto Capella- Hay una investigación sobre algunos sucesos lamentables que se estaban suscitando desde hace algunas semanas en Temixco, particularmente tres homicidios que se estaban investigando, probablemente relacionados con actividades del crimen organizado o narcomenudeo. Si ha habido un tema de éxito en el estado de Morelos es no quedarnos cruzados de brazos y esperar a que venga papá gobierno federal a resolvernos los problemas. Se ha asumido con mucha responsabilidad el tema por parte del gobernador y gracias a ello se ha detenido una cantidad importante de miembros de estos grupos delictivos.

En ese tenor esa noche llegamos, llegan estos compañeros del área de investigación, hacen una primera detención, hay un señalamiento concreto de ese domicilio, llegan, ven cuatro personas masculinas en el exterior, se introducen, se produce un forcejeo entre un elemento y uno de los últimos que va entrando, desconocíamos la identidad de quienes eran, corren o entran hacia su domicilio que era conocido para ellos, apagan las luces y empieza el tiroteo.

Los elementos entran a salvaguardar la integridad del compañero y empieza un tiroteo desde diferentes ángulos que finalmente termina con una situación fatal, lamentable, la perdida de la vida de 6 personas, familiares de un, presumimos, líder de un grupo criminal muy importante, un tipo apodado “El Señor de la V” y con el que ya habíamos tenido un par de enfrentamientos con él, uno en el 2015 y otro el 14 de enero del 2017 donde fue decomisado un arsenal, detenido con cuatro personas más y que no entendemos la razón, como con esas características el personaje otra vez anda en la calle. Y ahora bueno, pues por esta situación fatal y lamentable.

CP:¿Cuántas veces antes se había arrestado esta persona?

AC: En el caso particular de nosotros hay 2 antecedentes, uno muy importante este año y obviamente la presunción de su vinculación en el homicidio de un policía en el año 2015.

CP: Había salido liberado por jueces del estado de Morelos….

AC: En el caso de ese año son armas de fuego, tiene que ver con un tema de carácter federal… y lo que sucede ahora, la decisión que se toma hace 48 horas, el lunes, es un juez local, la cual cuestionamos totalmente, no estamos de acuerdo con ella.

CP: Dice el abogado: hay tiros al cráneo, es decir, que fueron ejecutados, antes habían dicho que había tiros pegaditos, de ejecuciones, tiros de gracia…

AC: Eso es totalmente falso y estoy convencido que finalmente esto se aclarará por no instancias de Morelos, yo he pedido la intervención de organismos nacionales, internacionales de Derechos Humanos que puedan supervisar tanto las partes de periciales como el proceso de investigación que lleva el ministerio publico por que no le tememos a nada, hay una situación importante en términos de actuación por parte nuestra, somos sumamente transparentes, hemos depurado la corporación lo más posible, sigue habiendo pillos dentro de la misma que siguen cometiendo situaciones, entonces esto tiene que ser transparente por el bien de los policías que participaron, por el bien de la sociedad morelense y lo que no hay que perder de vista Carlos es, la identidad y la peligrosidad del sujeto que fue liberado por un juez.

CP: Si, pero a ver comisionado… Un enfrentamiento en donde ¿Hay algún policía herido ese día…?

AC: No hay policías heridos…

CP: … Y hay 6 personas muertas dentro de la casa… ¿Si entiende que en el país en el que vivimos es bien difícil de creer que ese fue un operativo limpio?

AC: Bueno… eeee…. Laaa, las circunstancias de cómo se da van a dar toda la lógica muy clara, yo coincido en lo que se ha comentado del enorme nivel de cobardía de este personaje de poner en riesgo su familia, a sus hijos, a su esposa a su madre… él empieza a tirar en una línea de fuego, se refugia en un baño donde están todos sus familiares; los elementos están en la oscuridad, desconocen quien está ahí, están siendo atacados por dos líneas distintas de fuego y ellos repelen la agresión y al repeler la agresión lamentablemente es dónde pierden la vida estas personas

Este sujeto, hay una escena verdaderamente dramática cuando finalmente decide entregarse y sale en los brazos con su hijo de 3 años para salvar la vida y él con un teléfono… entonces utiliza de escudo humano a su hijo y esas son escenas que están en las testimoniales de los policías. Una cosa muy importante es que para darle transparencia a este proceso sometimos a la investigación a los elementos policiacos, abrí una investigación en la dirección de asuntos internos de la corporación y evidentemente estamos sujetos a la parte importante que tiene que ver con la situación del Ministerio Público y cualquier otro organismo que quiera participar en esta investigación.

CP: Entiendo que el Juez dijo que no había pruebas de rodizonato en este individuo ni en ninguno de los que se encontró en la casa…

AC: Eee, sale negativa la prueba de radiozonato (sic) por parte de los elementos policiacos y por parte de las personas detenidas, entonces quiere decir que nadie disparó, técnicamente…

CP: O sea, ¿Tampoco los policías…?

AC: También salieron negativos… que son las verdades a medias que dice este señor abogado, siempre dice una cosa a medias, todos salieron negativos… y hay una justificación técnica que dan los peritos del porque salen negativos, no implica que no hayan disparado.

CP: También los policías también salen negativos…

AC: ¡También los policías también salen negativos!

CP: Estas dispuesto a que cualquier organización, la CNDH o cualquier organización internacional de Derechos Humanos analice todas las pruebas y revise lo que pasó en Temixco esa noche.

AC: Todo, la actuación de los policías, los antecedentes de esta persona que se ve envuelta, presunto capo, la actuación de la fiscalía, yo no creo que haya problema, creo que es la única manera de darle transparencia.

CP: Hoy salió una nota diciendo que se había removido a la comandante de la zona de Temixo.

AC: Es una total y absoluta mentira; la comandante Laurel es protegida por nosotros porque salió una narcomanta con una amenaza directa en contra de ella hace 48 horas…

CP: Entiendo que hoy una narcomanta le puso precio a las cabezas de cada policía…

AC: Le puso precio a las cabezas de todos los policías, hay un mecanismo y una situación de alerta; hay policías también aprovechado esto… no podemos permitir que la moral de la corporación se vaya al piso, tenemos que mantener el alto por el bien de las familias morelenses y tenemos que llevar esta investigación a una solución sumamente lógica y transparente de cara a la sociedad.

CP: Esperemos que sea pronto porque estas cosas tardan mucho.

AC: Hay que hacerlo lo más rápido posible, esto apenas empieza.

Lo narrado por el comisionado Alberto Capella deja más preguntas que respuestas, sobre todo luego de que se hicieron públicas las imágenes donde se aprecia el lugar y la manera como quedaron los cuerpos de las personas que fallecieron aquel día. Por ejemplo:

1- Los elementos del MU llegaron juntos, pero sólo uno forcejeó y se lo llevaron dentro de la casa. ¿Por qué sus compañeros no le ayudaron en ese momento e impidieron que lo metieran a la vivienda?

2- Apagaron las luces y comenzó el tiroteo ¿Dispararon sin saber hacia dónde? ¿Nunca supieron que había mujeres y niños? ¿No hubo gritos de las mujeres ni escucharon el llanto del bebé o de los niños al momento de la refriega? ¿El protocolo policial marca disparar sin detenerse en caso de estar presentes mujeres o niños?

3- Falso que las víctimas tengan tiros en el cráneo, son las verdades a medias del abogado. ¿Y las imágenes?

4- Seis civiles muertos y ningún policía herido. ¿Cómo entender que en una situación así sólo mueren mujeres, un niño y un bebé?

5- El Señor de la V se refugió en un baño en donde estaban sus familiares, los policías desconocían quienes estaban ahí y fueron atacados desde dos puntos distintos. ¿Por qué sólo hubo víctimas en el baño? ¿Por qué el baño no tiene marcas de disparos en la pared ni en la puerta? ¿Cómo fue que todas las balas pegaron en gente inocente y ninguna en quienes dispararon?

6- Ninguno policía dio positivo a las pruebas de Rodizonato, es decir, ni detenidos ni policías dispararon, pero hay una explicación técnica de eso ¿Cuál?

Son muchas las preguntas que quedan en el aire. Ahora no sólo se trata de escuchar y creer el reporte oficial de Alberto Capella o la verdad jurídica que alude Matías Quiroz, sino de confirmar que lo dicho por las autoridades es cierto y concuerda con lo que miles de ciudadanos hemos visto a través de las imágenes que desde hace varios días circulan en las redes sociales.

Tiene razón el comisionado de seguridad: por el bien de todos esta historia se debe aclarar de manera transparente lo más rápido posible. Él lo dijo: Esto apenas empieza.

posdata

Lo intentó en el PRD, no pudo.

Luego se acercó a Morena, pero lo rechazaron.

Quiso dar madruguete en el PT y lo desconocieron.

Ayer se registró como candidato independiente a la gubernatura de Morelos diciendo que bajo ninguna circunstancia se podría bajo las siglas de un partido porque la gente ya no confía en ellos y él está del lado de la gente.

Es Fidel Demédicis, el perredista que llegó al senado en el 2012, se acercó a Morena en el 2014 y rompió con todos en el 2017.

El primer paso para el senador es cumplir con los apoyos necesarios para ser candidato independiente. Ahí veremos cuál es su verdadero capital político.

nota

El Fiscal de Morelos entró a la discusión de lo ocurrido en Temixco y respalda la versión del comisionado de seguridad. Añade que las víctimas murieron en fuego cruzado y es falso que algunas tuvieran el tiro de gracia.

Luego de que en las redes sociales se difundieron fotografías tomadas por el equipo forense y también imágenes de los cuerpos proporcionados por los familiares, Pérez Durón aseguró que “No hay ningún elemento científico, técnico o pericial que así lo indique (tiro de gracia); las necropsias de ley practicadas con todo apego al protocolo determinaron que los cuerpos no presentan ninguna característica de esa condición.”

Lo anterior lo sostuvo el Fiscal General de Morelos en una rueda de prensa en la que, otra vez, no se aceptaron preguntas.

post it

La crisis por el Caso Temixco es evidente, aunque el gobierno estatal no ha dimensionado la magnitud del problema. Por mucho menos de esto se cayó Jorge Carrillo Olea.

Lo que sucedió en Temixco podría equipararse a lo que ocurrió en Tlatlaya.

redes sociales

Contuvieron la información de Temixco en las ediciones color de rosa, pero no en las redes sociales. Imposible convencer a los ciudadanos de que lo visto en las imágenes no es tan grave como parece.

Es la verdad oficial contra la opinión pública.

es viernes

