Brevi@rio... - Policía: más rayas al tigre

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-12-08

Los últimos días las ejecuciones y las presuntas agresiones donde son implicados elementos policiacos han hecho que lo que ha sido el sello de la casa en el estado, es decir, la inseguridad y la violencia, se recrudezca y nos ratifique que en Morelos la sociedad está muy lejos de la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Y lo que es peor, es que en estos hechos se implique a policías, cuyo accionar como Mando Único o como se le quiera llamar, se ponga en entredicho.

Y es que al polémico caso del multihomicidio de una familia en el municipio de Temixco, se suma uno nuevo en el que presuntamente, policías del Mando Único habrían tenido que ver con el deceso de tres hermanos oriundos de Xochitepec en el municipio de Zacatepec, y cuya versión de uno de los sobrevivientes y que más tarde fallecería, implica a los uniformados en el presunto robo de dinero y pertenencias personales de los agredidos, todo esto al ser inspeccionados en uno de tantos retenes que sin ton ni son los efectivos policiacos instalan por todos lados.

De acuerdo a lo que ha trascendido en algunos medios de comunicación y de las versiones de los familiares de los occisos, cuatro personas, tres de los cuales eran hermanos, tuvieron la mala suerte de toparse con uno de estos retenes y al ser revisados por los elementos policiacos, fueron presuntamente despojados de una suma fuerte de dinero que, a decir, sería destinado para la compra de ganado pues se trataba de carniceros de oficio, muy conocidos en el municipio de Xochitepec.

En el retén policiaco instalado en Zacatepec fueron bajados del vehículo en que viajaban y salvo el conductor, que no había ingerido bebidas embriagantes, los tres hermanos habían departido en un antro de la zona y todos se dirigían a sus domicilios en Xochitepec. Allí, luego de ser inspeccionados, fueron dejados seguir su camino y en el trayecto se percataron que habían sido despojados de sus pertenencias, incluida una fuerte cantidad de dinero. Lo que pasó después no está claro y es aquí donde surgen versiones que deberán dilucidarse, ya que después de reclamar el proceder de los elementos, son presuntamente atacados por los policías; dos de los tres hermanos fallecen en el acto, unos más es gravemente herido y el cuarto, el chofer, resulta ileso.

El asunto es que al igual que los policías que participaron en el operativo de Temixco y donde mujeres y niños fueron ultimados en condiciones verdaderamente soeces, está en entredicho su actuar y son “investigados” por la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades, sin embargo, en ambos casos se ciernen versiones que apuntan hacia excesos y abusos de los efectivos, lo que se suma a una larga cadena de quejas y señalamientos que golpean fuertemente hasta la cabeza del mando policiaco y reclaman de la sociedad, cambios urgentes para frenar de tajo el registro de más casos como estos.

Es terrible lo que ha pasado en los últimos años con la violencia e inseguridad en el estado, y lo que lo hace más grotesco es que en muchos de estos acontecimiento donde la sangre corre y enluta a familias y hogares, estén implicados elementos de lo que fue el mando único y hoy llamada policía Morelos, y sin embargo, no hayan sido suficientes como para hacer que las autoridades sean capaces de tomar decisiones y acciones para remediarlo…

BREVES: Que el ex rector de la UAEM Alejandro Vera va a ser candidato del PRI o de otro partido, seguramente a diputado o incluso puede que a gobernador; que un ex sacerdote Antonio Sandoval, mocho y homofóbico, también quiera ser gobernador como candidato independiente; o que Fidel Demédicis, el senador perredista que la quiso por Morena pero no se la dieron y también ahora va como independiente para la grande en esta tierra zapatista, son casos que marcan los tiempos de la política actual en Morelos de cara a las elecciones del próximo año 2018… En tanto a nivel nacional, la precandidatura de José Antonio Meade a la presidencia de la república por el PRI, comienza a dar visos de simpatías y en las próximas horas podrían concretarse un acuerdo con los del partido turquesa, para sumarse el proyecto del ex secretario de Hacienda, veremos…

