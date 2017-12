Nosotros - Meade y AMLO, un híbrido y un romántico

Opinión

| José María Román Román

2017-12-08

La evolución del PRI y PAN ha dado como resultado una extraña metamorfosis cuyo resultado es el señor MEADE. El PRD y MORENA en su proceso social han dado nacimiento a un romántico peligroso como AMLO.

En el primer caso es consecuencia de la falta de personajes dentro de cada uno de los partidos que reúna las condiciones que la sociedad requiere para ejercer el gobierno. El PRI en especial se le acabó la capacidad de generar personas capaces dentro de su partido y recurre a un PANISTA para continuar un proyecto de gobierno que con algunos matices hacen poco creíble la propuesta del ex secretario de Hacienda federal. Los PANISTAS miran de esta forma un triunfo a su proyecto que en esencia y con el paso del tiempo se ha demostrado que carece de diferencias entre uno y otro partido, ambos han sido pésimos en el manejo de la administración pública y, eso sí han practicado la rapiña a través de contratos de dudosa viabilidad y de una serie de prestaciones y salarios que ofenden a los contribuyentes. Por su escritorio (de José Antonio Meade) cuando era funcionario del gobierno federal pasaron papeles y autorizaciones como los prácticamente mil millones de pesos que se entregaron a la PANISTA Josefina Vázquez Mota cuyo destino no se ha justificado y según se dijo era para apoyo de mexicanos en el extranjero, también contribuyó el señor MEADE en el alza de precios desmesurados que se hizo del gasolinazo haciéndola más cara que en EEUU, igualmente él fue parte en su calidad de funcionario federal en autorizar y destinar recursos en la llamada ESTAFA MAESTRA que por cierto vinculó también a nuestra Universidad estatal, otra participación del señor MEADE es la corrupción de la constructora española OHL que ya anunció que se va del país después de escandalosos sobornos en obras públicas en el Estado de México, y por último y por falta de espacio me abstengo de señalar más, el proyecto fracasado del tren rápido a Querétaro que después de un gran escándalo se tuvo que cancelar y por el cual China demanda al Gobierno de México más de 500 millones de dólares por daños, y desde luego, el dineral que se erogó para el Paso Express aquí en Morelos y que tuvo un costo no justificado y cuyos resultados de la mala calidad de la obra la seguimos padeciendo. Obviamente el país no saldrá de ningún apuro ya que este candidato híbrido del PRI y del PAN viene y tiene sus orígenes en lo mismo, actuando con los mismos de siempre y representando lo de siempre, como consecuencia, el resultado, de salir ganador, será… ¡el de siempre!

Pero en el caso de AMLO y ante la posible y casi segura aprobación de la Ley de Seguridad Interior estamos ante lo evidente que es un fracaso de hecho aceptado del gobierno de su incapacidad para controlar la delincuencia. Una ley dudosa con muchas aristas que dan la posibilidad de militarizar a la nación. Y no digo que sea malo o bueno, sino que es consecuencia de la incapacidad del sistema político mexicano en general que da como resultado un incremento peligroso de la criminalidad y en general de la delincuencia en todas sus vertientes. El peligro es que AMLO propone algo, al menos algo que aunque no es de su autoría, sí es algún avance que desde luego no resulta viable por consecuencia lógica: Una amnistía. Alguien debe decirle a AMLO que ese término es cuando hay un sentido ideológico en el infractor de la ley y nada tiene de eso la delincuencia nacional. Pero es más, éste proyecto ya hace más de dos años lo viene pregonando como unas posibilidad de paz el obispo de Acapulco y el de Chilapa, región donde AMLO soltó éste desastroso proyecto. Perdonar a un delincuente es invitar a que otros ocupen ese lugar y sería una cadena infernal interminable donde los únicos perdedores son las familias, sobre todo las viudas, los huérfanos que van quedando en el camino y que posiblemente sean futuros delincuentes. Un error serio de AMLO su propuesta, aunque al menos algo dijo. Por cierto el ejército ya se pronunció y con justa razón tacha de irrealizable e inviable el proyecto de AMLO y tienen razón la fuerzas armadas. Pero cuando AMLO habla del perdón a los delincuentes muchos se olvidan de la formación cristiana que tiene el titular de MORENA y que en ese sentido, lo mismo que el de los obispos que referí, tienen como finalidad obedecer lo que la biblia pregona de perdonar a tus enemigo, es más, de amar a tus enemigos (mateo 5 versículo 38, éxodo 21, levítico 24 y Deuteronomio 19 al 21), es decir, ante el golpe asesino del delincuente, pongamos la otra mejilla.

Sí es muy necesario el control de la delincuencia y me pregunto, cómo lo hace Costa Rica, Chile, Perú, Panamá, España, etc., que siendo países de tránsito como el nuestro, no tienen ni remotamente este tipo de delincuencia y la respuesta es lógica: tienen policías capaces, bien preparados desde el poder del gobierno, cosa que los gobernadores y GRACO en especial no han hecho porque de otra forma no hubiese ocurrido el asesinato vil (¿ejecución?) de la familia recientemente asesinada en Temixco y que costó la vida hasta un bebé de tres meses con aparente tiro de gracia, asunto por cierto aún muy difuso respecto a los autores materiales. Esa policía que ha creado Graco, el hombre que juró y prometió terminar con la delincuencia en 18 meses, más la venganza y la verborrea de la mentira que es su estilo inconfundible…