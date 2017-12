Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-08

ZAPATA, MOR.- Los Avispones del Chilpancingo recibirán al Selva Cañera, en cotejo en el que estará en juego el tercer lugar de la clasificación en el grupo seis, como que los guerrerenses cuentan con 24 unidades y los morelenses con 21, después de 12 partidos en su haber, y en el 13, en la jornada sabatina, se definirá si los verdes tienen los alcances para disputar un pasaporte a las finales o, definitivamente, se resignan a quedarse fuera de la fiesta, como que, de caer, la distancia crecerá por seis puntos.

Jardón Yautepec-Cuernavaca

YAUTEPEC, MOR.- En lo que se refiere a la partida entre el Jardón Yautepec y el Cuernavaca, será en la cancha de San Carlos, en la jornada sabatina, a las 15 horas, en donde los locales están con dos unidades, en el fondo de la clasificación, mientras que los visitantes están en el quinto escalón con 19, y todo hace suponer que los capitalinos se harán de la victoria, sin embargo, es un hecho que se hará el mejor de los esfuerzos para salir con banderas al aire por los dueños del terreno, y ante los Avispones del Chilpancingo se dieron cuenta que pueden volar y le arrebataron los dos guarismos que tienen.

Tres boletos

TOLUCA, EDOMEX.- Aunque no es un hecho, se habla de que en la tercera división ya se otorgó un tercer espacio para el grupo seis, para el que sólo se tenían destinados dos, pero se presentó una apelación y se está a la espera de que se resuelva de manera oficial, pero ya se adelanta que es clara esta posibilidad para beneficio de los escuadrones de esta agrupación, en donde se tiene a los tres equipos de Morelos, el Jardón Yautepec, el Selva Cañera y el Atlético Cuernavaca, sin embargo, no se sabe si a otro de los sectores se le quitó uno de sus lugares, por lo que no quedarán cruzados de brazos y puede haber dificultades.

Zacatepec y Venaditos dividieron

CUERNAVACA, MOR.- En la unidad deportiva Plan de Ayala, los Venaditos vencieron al Zacatepec en la categoría menores de 13 años 5-1, con tres de Luis Arturo Reinoso y dos de Cris Vega y por los verdes, Santiago Honorato Galindo puso el del honor, y en la divisiones de menores de nueve años, los de la Zeta cobraron venganza con el mismo marcador, con cuatro de Óliver Núñez Martínez y uno de Patricio Ríos, y por los universitarios uno de Patricio Reynoso, para quedar a la par.